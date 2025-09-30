Festival de café y chocolate gratis en la CDMX con sabor a Día de Muertos: te decimos dónde y cuándo

Festival de café y chocolate gratis en la CDMX (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Museo Nacional de Culturas Populares, ubicado en el corazón de Coyoacán, se transformará en un verdadero paraíso para los amantes del café, el chocolate y las tradiciones mexicanas con la llegada del Festival Cultural Café y Chocolate, que se llevará a cabo del 10 al 12 de octubre.

La entrada será gratuita, lo que promete atraer a familias, turistas y curiosos que buscan vivir una experiencia llena de sabor, color y cultura.

Durante tres días, diversos expositores provenientes de distintos estados del país ofrecerán una amplia variedad de productos derivados del cacao y el café, en presentaciones que van desde granos, bebidas calientes y frías, hasta chocolates artesanales.

Temática de Día de Muertos

Festival Cultural Café y Chocolate 2025 (Museo Nacional de Culturas Populares/FB)

No faltará el tradicional pan de muerto —infaltable en esta temporada— acompañado de opciones innovadoras como roles, pasteles y bebidas fusionadas con ingredientes típicos mexicanos.

Sin embargo, el evento no se limitará a lo gastronómico. El recinto cultural, ubicado en avenida Hidalgo 289, colonia Del Carmen, se vestirá con la estética característica del Día de Muertos: alebrijes, flores de cempasúchil y papel picado decorarán los pasillos, creando un ambiente inmersivo que invita tanto al disfrute como a la reflexión sobre una de las festividades más importantes de México.

Entre las actividades programadas destacan ceremonias de cacao —rituales ancestrales que honran el uso sagrado de este fruto en culturas prehispánicas—, sesiones de cuenta cuentos para los más pequeños, talleres y emocioramas.

Además, habrá conferencias, catas, ceremonia del cacao y café filosófico, con lo cual se convierte en un evento familiar, “un evento pensado para toda la familia en un ambiente sano, seguro y lleno de tradición”, se lee en su publicación de redes.

El festival tendrá un horario de 10:00 a 19:00 horas durante todo el fin de semana, permitiendo a los visitantes recorrer con calma cada stand y actividad. Al tratarse de un evento de acceso libre, se espera una gran afluencia de público, desde conocedores del café y el chocolate hasta familias que buscan una salida cultural distinta para iniciar el otoño.

Con esta iniciativa, el Museo Nacional de Culturas Populares reafirma su papel como un espacio vivo de encuentro comunitario, donde la tradición y la innovación se fusionan para celebrar la identidad mexicana.

El Festival Cultural Café y Chocolate no solo ofrece degustaciones y compras, sino una experiencia multisensorial que honra el legado del Día de Muertos a través de los sabores que han marcado nuestra historia.

Una cita imperdible para quienes creen que el mejor homenaje a nuestras raíces también se puede hacer con una taza caliente entre las manos.