México

Festival de café y chocolate gratis en la CDMX con sabor a Día de Muertos: te decimos dónde y cuándo

Se ofrecerán talleres, maquillaje temático y presentaciones artísticas para toda la familia

Por Jorge Contreras

Guardar
Festival de café y chocolate
Festival de café y chocolate gratis en la CDMX (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Museo Nacional de Culturas Populares, ubicado en el corazón de Coyoacán, se transformará en un verdadero paraíso para los amantes del café, el chocolate y las tradiciones mexicanas con la llegada del Festival Cultural Café y Chocolate, que se llevará a cabo del 10 al 12 de octubre.

La entrada será gratuita, lo que promete atraer a familias, turistas y curiosos que buscan vivir una experiencia llena de sabor, color y cultura.

Durante tres días, diversos expositores provenientes de distintos estados del país ofrecerán una amplia variedad de productos derivados del cacao y el café, en presentaciones que van desde granos, bebidas calientes y frías, hasta chocolates artesanales.

Temática de Día de Muertos

Festival Cultural Café y Chocolate
Festival Cultural Café y Chocolate 2025 (Museo Nacional de Culturas Populares/FB)

No faltará el tradicional pan de muerto —infaltable en esta temporada— acompañado de opciones innovadoras como roles, pasteles y bebidas fusionadas con ingredientes típicos mexicanos.

Sin embargo, el evento no se limitará a lo gastronómico. El recinto cultural, ubicado en avenida Hidalgo 289, colonia Del Carmen, se vestirá con la estética característica del Día de Muertos: alebrijes, flores de cempasúchil y papel picado decorarán los pasillos, creando un ambiente inmersivo que invita tanto al disfrute como a la reflexión sobre una de las festividades más importantes de México.

Entre las actividades programadas destacan ceremonias de cacao —rituales ancestrales que honran el uso sagrado de este fruto en culturas prehispánicas—, sesiones de cuenta cuentos para los más pequeños, talleres y emocioramas.

Además, habrá conferencias, catas, ceremonia del cacao y café filosófico, con lo cual se convierte en un evento familiar, “un evento pensado para toda la familia en un ambiente sano, seguro y lleno de tradición”, se lee en su publicación de redes.

El festival tendrá un horario de 10:00 a 19:00 horas durante todo el fin de semana, permitiendo a los visitantes recorrer con calma cada stand y actividad. Al tratarse de un evento de acceso libre, se espera una gran afluencia de público, desde conocedores del café y el chocolate hasta familias que buscan una salida cultural distinta para iniciar el otoño.

Con esta iniciativa, el Museo Nacional de Culturas Populares reafirma su papel como un espacio vivo de encuentro comunitario, donde la tradición y la innovación se fusionan para celebrar la identidad mexicana.

El Festival Cultural Café y Chocolate no solo ofrece degustaciones y compras, sino una experiencia multisensorial que honra el legado del Día de Muertos a través de los sabores que han marcado nuestra historia.

Una cita imperdible para quienes creen que el mejor homenaje a nuestras raíces también se puede hacer con una taza caliente entre las manos.

Temas Relacionados

Festival de café y chocolateAlcaldía CoyoacánCDMXDía de MuertosMuseo Nacional de Culturas Popularesmexico-noticias

Más Noticias

Corte refuerza protección a ciudadanos frente a cobros abusivos y violaciones a derechos humanos

El Pleno eliminó pagos excesivos por servicios y multas ambiguas en municipios de Hidalgo, Oaxaca, Tlaxcala, Chihuahua y Guerrero; además, garantizó la aplicación uniforme de las leyes contra desaparición y tortura en todo el país

Corte refuerza protección a ciudadanos

“Él tenía una relación”: Cuando Omar Chaparro descubrió el amor secreto de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo

El conductor llegó a rememorar cómo fue que se enteró

“Él tenía una relación”: Cuando

Así fue el reencuentro de Belinda con Anitta en la Fashion Week de París tras un año de su caída viral

La cantante participó en la pasarela a días de sufrir la ruptura de menisco de su rodilla izquierda

Así fue el reencuentro de

La mañanera de hoy 30 de septiembre | En vivo

Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó sobre diversos temas y respondió preguntas de la prensa

La mañanera de hoy 30

“Cobro de piso”: asesinato del estilista de Ángela Aguilar y Nodal, Miguel de la Mora, en Polanco genera teorías

El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, difundió que ‘no se trató de un asalto, sino que fue un ataque directo’

“Cobro de piso”: asesinato del
MÁS NOTICIAS

NARCO

“Cobro de piso”: asesinato del

“Cobro de piso”: asesinato del estilista de Ángela Aguilar y Nodal, Miguel de la Mora, en Polanco genera teorías

Ejército Mexicano desmantela 28 centros de insumos para drogas sintéticas en Sinaloa

Detienen a El Chuki, operador clave del Cártel de Sinaloa, en Surutato

Homicidio en Polanco: asesinan en ataque directo a estilista de Micky Hair Salón Masaryk

Procesan a “El Chacal”, presunto líder de Los Tanzanios, y a mujer capturada junto con él

ENTRETENIMIENTO

“Él tenía una relación”: Cuando

“Él tenía una relación”: Cuando Omar Chaparro descubrió el amor secreto de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo

Así fue el reencuentro de Belinda con Anitta en la Fashion Week de París tras un año de su caída viral

“Cobro de piso”: asesinato del estilista de Ángela Aguilar y Nodal, Miguel de la Mora, en Polanco genera teorías

Estos eran los altos precios del exclusivo salón de Miguel de la Mora, el estilista de Ángela Aguilar asesinado en Polanco

Sofía Castro exige respeto tras sufrir fuerte caída en un encontronazo con la prensa: “Fue una experiencia abrumadora”

DEPORTES

Este es el millonario sueldo

Este es el millonario sueldo que Nacho Ambriz ganará en su regreso al club León

Por qué expulsaron a Efraín Juárez en el América vs Pumas: destapan la ofensa que lanzó a los árbitros

Así fue la detención de Terence Crawford en EEUU tras el desfile para festejar su victoria ante Canelo Álvarez

Filtran avances de la remodelación del Estadio Azteca a seis meses de su reapertura para el Mundial 2026

Revelan detalles de Julio César Chávez y su estado de salud tras ser hospitalizado de emergencia en Culiacán