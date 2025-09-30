México

Esto sí es despecho’ prepara segundo concierto en CDMX con estas invitadas especiales

El evento musical de este proyecto con Natalia, Myriam, Sheyla y Aranza se realizará este viernes 3 de octubre en la Ciudad de México

Por Omar Martínez

El concierto 'Esto sí es
El concierto 'Esto sí es despecho' regresará con una segunda presentación en la Ciudad de México. Foto: La Maraka.

Esto sí es despecho, el destacado y exitoso proyecto que reúne a cuatro voces de cantantes mujeres, volverá nuevamente a los escenarios de la Ciudad de México.

Natalia Sosa, Myriam, Sheyla y Aranza son las protagonistas de este evento musical, el cual pretende curar ese amor con melodías suaves y fuertes.

Luego del lleno total que tuvo el primer concierto realizado a finales de julio pasado en la Ciudad de México, Esto sí es despecho nuevamente llegará al mismo escenario para repetir esta destacada noche.

El primer concierto fue en el salón de espectáculos ‘La Maraka’, en la Ciudad de México. Nuevamente, este recinto en la capital del país será protagonista de una noche para cantar, gritar y llorar canciones de desamor.

El primer concierto de 'Esto
El primer concierto de 'Esto sí es despecho' registró un lleno total, por lo que la agrupación abrió otra fecha. Foto: Cortesía/Frida Daniela Sauballet Banda.

El segundo concierto de ‘Esto sí es despecho’ se llevará a cabo el viernes 3 de octubre en ‘La Maraka’ de la Ciudad de México y tendrá a dos invitadas especiales para acompañar a Natalia, Myriam, Sheyla y Aranza.

Cabe destacar que en el primer concierto de este proyecto musical estuvo la actriz y cantante Kika Edgar como invitada especial.

En esta ocasión, las cuatro artistas estarán acompañadas de Olga Breeskin y Tatiana, quienes cantarán algunas canciones junto con las protagonistas de la noche.

Myryam Montemayor, Aranza, Natalia Sosa y Sheila estuvieron juntas en el escenario. ( Cortesía/Frida Sauballet)

Olga Breeskin y Tatiana serán las artistas invitadas para concierto de ‘Esto sí es despecho’ en CDMX

Olga Breeskin y Tatiana serán las invitadas especiales para el concierto del viernes 3 de octubre en ‘La Maraka’, Ciudad de México.

Olga Breeskin

Olga Breeskin es una violinista, actriz, bailarina y cantante mexicana. Se hizo conocida principalmente en la década de 1970 y 1980 por su participación en la televisión, el cine y espectáculos de cabaret en México.

Destacó como vedette en reconocidos centros nocturnos y fue figura recurrente en programas de variedades y telenovelas.

A lo largo de su carrera, fusionó la música clásica con géneros populares, utilizando el violín como parte central de sus presentaciones. Además de su labor artística, en años recientes ha participado en conferencias y actividades relacionadas con temas personales y de superación.

Olga Breeskin es una violinista, actriz,
Olga Breeskin es una violinista, actriz, bailarina y cantante mexicana. FOTO: SAÚL LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

Tatiana

Tatiana es una cantante, actriz y presentadora mexicana. Nació en Monterrey, Nuevo León, en 1968. Inició su carrera artística en la década de 1980 como intérprete de música pop. Más adelante, alcanzó gran popularidad como artista infantil con canciones, discos, programas de televisión y espectáculos orientados a niños.

Es conocida como “La Reina de los Niños” por su impacto en el entretenimiento familiar en México y América Latina. Además de su faceta musical, ha participado en telenovelas, obras de teatro y ha sido conductora de programas televisivos enfocados en el público infantil.

Tatiana es popularmente conocida en
Tatiana es popularmente conocida en el medio del espectáculo como 'La Reina de los Niños'. FOTO:Susana Navarrete/CUARTOSCURO.COM

