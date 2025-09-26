Esto sí es despecho’ tendrá segundo concierto en CDMX tras exitosa primera presentación: fecha y sede

El concierto 'Esto sí es despecho' regresará con una segunda presentación en la Ciudad de México. Foto: La Maraka.

Esto sí es despecho regresará con una nueva presentación en la Ciudad de México para este mes de octubre.

Luego del primer concierto que tuvo este proyecto, el cual provocó un ‘lleno total’, nuevamente se llevará a cabo el concierto en la capital del país.

Esto sí es despecho tiene como protagonistas a cuatro mujeres cantantes mexicanas. Entre las que se encuentran: Natalia Sosa, Myriam, Sheyla y Aranza.

Para este segundo evento ya hay una fecha confirmada, así como las artistas que serán invitadas para cantar canciones de desamor y consuelo.

Natalia Sosa, Myriam, Sheyla y Aranza confirman el elenco de 'Esto sí es despecho'. Foto: Cortesía/Frida Daniela Sauballet Banda.

Esto sí es despecho volverá a presentarse en el salón de espectáculos La Maraka, en la Ciudad de México, para este viernes 3 de octubre.

El mismo repertorio de protagonistas cantará canciones para curar el desamor, acompañadas de dos artistas que serán las invitadas especiales de la noche.

Olga Breeskin y Tatiana serán las dos artistas invitadas de la noche para Esto sí es despecho del viernes 3 de octubre en la Ciudad de México.

Myryam Montemayor, Aranza, Natalia Sosa y Sheila estuvieron juntas en el escenario. ( Cortesía/Frida Sauballet)

En julio pasado, el elenco completo anunció que habría dos fechas para este proyecto musical y que uno de ellos sería en la fecha antes mencionada.

¿Quiénes son las invitadas especiales a ‘Esto sí es despecho’?

Olga Breeskin y Tatiana son las dos invitadas especiales para el segundo concierto de Esto sí es despecho en La Maraka, de la Ciudad de México.

Olga Breeskin

Olga Breeskin es una violinista, actriz, bailarina y cantante mexicana. Se hizo conocida principalmente en la década de 1970 y 1980 por su participación en la televisión, el cine y espectáculos de cabaret en México.

Destacó como vedette en reconocidos centros nocturnos y fue figura recurrente en programas de variedades y telenovelas.

A lo largo de su carrera, fusionó la música clásica con géneros populares, utilizando el violín como parte central de sus presentaciones. Además de su labor artística, en años recientes ha participado en conferencias y actividades relacionadas con temas personales y de superación.

Olga Breeskin es una violinista, actriz, bailarina y cantante. Foto: Instagram @olgabreeskin.

Tatiana

Tatiana es una cantante, actriz y presentadora mexicana. Nació en Monterrey, Nuevo León, en 1968. Inició su carrera artística en la década de 1980 como intérprete de música pop. Más adelante, alcanzó gran popularidad como artista infantil con canciones, discos, programas de televisión y espectáculos orientados a niños.

Es conocida como “La Reina de los Niños” por su impacto en el entretenimiento familiar en México y América Latina. Además de su faceta musical, ha participado en telenovelas, obras de teatro y ha sido conductora de programas televisivos enfocados en el público infantil.

Tatiana es conocida como 'la reina de los niños'. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

Habrá un nuevo concierto de Esto sí es despecho en el mismo lugar de la capital del país, el cual tendrá lugar el viernes 5 de diciembre de este año.

Hasta el momento se prevé que el elenco protagonista siga siendo el mismo, sin que se sepan las artistas invitadas confirmadas para el evento de fin de año.