México

Esto sí es despecho’ tendrá segundo concierto en CDMX tras exitosa primera presentación: fecha y sede

El elenco estará de regreso luego del show musical de julio pasado que registró un lleno total

Por Omar Martínez

Guardar
El concierto 'Esto sí es
El concierto 'Esto sí es despecho' regresará con una segunda presentación en la Ciudad de México. Foto: La Maraka.

Esto sí es despecho regresará con una nueva presentación en la Ciudad de México para este mes de octubre.

Luego del primer concierto que tuvo este proyecto, el cual provocó un ‘lleno total’, nuevamente se llevará a cabo el concierto en la capital del país.

Esto sí es despecho tiene como protagonistas a cuatro mujeres cantantes mexicanas. Entre las que se encuentran: Natalia Sosa, Myriam, Sheyla y Aranza.

Para este segundo evento ya hay una fecha confirmada, así como las artistas que serán invitadas para cantar canciones de desamor y consuelo.

Natalia Sosa, Myriam, Sheyla y
Natalia Sosa, Myriam, Sheyla y Aranza confirman el elenco de 'Esto sí es despecho'. Foto: Cortesía/Frida Daniela Sauballet Banda.

Esto sí es despecho volverá a presentarse en el salón de espectáculos La Maraka, en la Ciudad de México, para este viernes 3 de octubre.

El mismo repertorio de protagonistas cantará canciones para curar el desamor, acompañadas de dos artistas que serán las invitadas especiales de la noche.

Olga Breeskin y Tatiana serán las dos artistas invitadas de la noche para Esto sí es despecho del viernes 3 de octubre en la Ciudad de México.

Myryam Montemayor, Aranza, Natalia Sosa y Sheila estuvieron juntas en el escenario. ( Cortesía/Frida Sauballet)

En julio pasado, el elenco completo anunció que habría dos fechas para este proyecto musical y que uno de ellos sería en la fecha antes mencionada.

¿Quiénes son las invitadas especiales a ‘Esto sí es despecho’?

Olga Breeskin y Tatiana son las dos invitadas especiales para el segundo concierto de Esto sí es despecho en La Maraka, de la Ciudad de México.

Olga Breeskin

Olga Breeskin es una violinista, actriz, bailarina y cantante mexicana. Se hizo conocida principalmente en la década de 1970 y 1980 por su participación en la televisión, el cine y espectáculos de cabaret en México.

Destacó como vedette en reconocidos centros nocturnos y fue figura recurrente en programas de variedades y telenovelas.

A lo largo de su carrera, fusionó la música clásica con géneros populares, utilizando el violín como parte central de sus presentaciones. Además de su labor artística, en años recientes ha participado en conferencias y actividades relacionadas con temas personales y de superación.

Olga Breeskin es una violinista,
Olga Breeskin es una violinista, actriz, bailarina y cantante. Foto: Instagram @olgabreeskin.

Tatiana

Tatiana es una cantante, actriz y presentadora mexicana. Nació en Monterrey, Nuevo León, en 1968. Inició su carrera artística en la década de 1980 como intérprete de música pop. Más adelante, alcanzó gran popularidad como artista infantil con canciones, discos, programas de televisión y espectáculos orientados a niños.

Es conocida como “La Reina de los Niños” por su impacto en el entretenimiento familiar en México y América Latina. Además de su faceta musical, ha participado en telenovelas, obras de teatro y ha sido conductora de programas televisivos enfocados en el público infantil.

Tatiana es conocida como 'la
Tatiana es conocida como 'la reina de los niños'. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

Habrá un nuevo concierto de Esto sí es despecho en el mismo lugar de la capital del país, el cual tendrá lugar el viernes 5 de diciembre de este año.

Hasta el momento se prevé que el elenco protagonista siga siendo el mismo, sin que se sepan las artistas invitadas confirmadas para el evento de fin de año.

Temas Relacionados

CDMXConciertoMúsicaNatalia SosaMyriamAranzaSheylaConcierto en MéxicoConciertos en MéxicoConcierto MéxicoConciertos MéxicoEsto sí es despechomexico-entretenimiento

Más Noticias

Habitantes de El Ocotito en Chilpancingo bloquean Autopista del Sol y carretera México-Acapulco, exigen seguridad

Tras los ataques armados en dos localidades de Chilpancingo, habitantes de El Ocotito salieron a las carreteras para exigir seguridad

Habitantes de El Ocotito en

Calzada Flotante en Tlalpan pondría en riesgo a la Línea 2 del Metro, denuncia sindicato del STC

El proyecto contempla que la calzada se construya encima de las instalaciones del Metro CDMX

Calzada Flotante en Tlalpan pondría

Grupo Pachuca en apuros: Real Oviedo pierde con Barcelona y se acerca al abismo

La derrota frente al poderoso conjunto blaugrana en La Liga deja al equipo asturiano en zona de descenso

Grupo Pachuca en apuros: Real

Aseguran más de 300 kilos de marihuana flotando en un canal de agua en Guadalajara, Jalisco

Los agentes extrajeron 290 envoltorios con la sustancia

Aseguran más de 300 kilos

Cuáles son las propiedades curativas de tomar licuado de fresa, plátano y amaranto

Su consumo puede brindar importantes beneficios a la salud

Cuáles son las propiedades curativas
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran más de 300 kilos

Aseguran más de 300 kilos de marihuana flotando en un canal de agua en Guadalajara, Jalisco

Médicos Sin Fronteras anuncian fin de su misión en Reynosa y Matamoros tras incremento de violencia y omisiones del Estado

Detienen a dos hombres por el asesinato de un policía municipal de Uruapan, Michoacán

Vinculan a proceso a “El Pelón”, presunto lavador de dinero de Los Chapitos detenido en Edomex

Detienen a ocho personas vinculadas a la extorsión tras cateos en CDMX, Morelos y Jalisco

ENTRETENIMIENTO

Poncho de Nigris se defiende

Poncho de Nigris se defiende de acusaciones de vender su cuerpo a empresarios para volverse famoso

Samuel Sarmiento, ex vocal de Los Recoditos, llora la muerte de su bebé: “Es un dolor terrible”

Los mejores memes que dejó la estrategia de Shiky con la que nominó a todos en La Casa de los Famosos México

Remind GNP 2025: fecha y preventa para ver a Beach Boys, KC and The Sunshine Band y más en el festival retro

La millonaria fortuna que ganó la película más taquillera de Hollywood dirigida por un mexicano

DEPORTES

Grupo Pachuca en apuros: Real

Grupo Pachuca en apuros: Real Oviedo pierde con Barcelona y se acerca al abismo

Presentaron a las mascotas del Mundial del 2026 y los memes no se hicieron esperar

“Turco” Mohamed predice cómo iba a cobrar el penal Sergio Ramos y celebra la falla del defensa español

David Faitelson defiende a Kevin Mier tras su nuevo error con Cruz Azul: “Tiene que tomar ciertos riesgos”

Puebla vs Chivas, IA predice al ganador del encuentro