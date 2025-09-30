México

El escorpión gigante de piedra que sorprende en Puebla: un hallazgo arqueológico único en México

En la cola y el aguijón se hallaron fragmentos de cerámica, lo que refuerza la hipótesis de un uso ritual o simbólico

Por Omar Tinoco Morales

Guardar
El montículo formaba parte de
El montículo formaba parte de un complejo cívico-ceremonial vinculado a la observación astronómica y rituales calendáricos. FOTO: Archivo

Investigadores del Instituto Nacional de antropología e Historia (INAH) descubrieron en Tehuacán, Puebla, un montículo efigie con forma de escorpión, lo cual confirma que en tiempos prehispánicos, este arácnido estaba asociado al planeta Venus y a deidades como Tláloc y Quetzalcóatl.

La estructura, elaborada en piedra de travertino, se localiza cerca del llano de la Taza y presenta dimensiones notables: 62,5 metros de longitud, 13,2 metros de ancho y 80 centímetros de altura.

El cuerpo, la cabeza y las pinzas del escorpión se orientan hacia el este y el noroeste, mientras que el espacio entre los pedipalpos alcanza 22.1 metros. En la cola y el aguijón se hallaron fragmentos de cerámica, lo que refuerza la hipótesis de un uso ritual o simbólico.

La cosmovisión mesoamericana otorga al escorpión, conocido como tlāhuizcalpantēcuhtli, una asociación directa con Venus, la estrella de la mañana, y lo vincula con las deidades Tláloc y Quetzalcóatl, relacionadas con la lluvia y el viento, respectivamente.

Boceto a escala del Montículo
Boceto a escala del Montículo del Escorpión. Cortesía Blas Castellón.

Esta relación simbólica refuerza la interpretación del montículo como un elemento central en el sistema de campos irrigados, especialmente por su conexión con el agua y la fertilidad.

Este hallazgo, cuya publicación se realizó en la revista Ancient Mesoamerica, se sitúa dentro de un contexto arqueológico que abarca desde el Epiclásico Tardío hasta el Posclásico Temprano, es decir, entre los años 600 y 1100 d.C.

El descubrimiento se produjo en 2014, durante las labores de prospección del proyecto “Los contextos y mapeo de los sistemas de canales fosilizados del Valle de Tehuacán, Puebla”.

Descubrimiento en Tehuacán contó con ayuda internacional

Esta iniciativa, dirigida por James Neely, investigador de la Universidad de Texas, Austin, y desarrollada entre 2004 y 2024, contó con la colaboración del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y otras instituciones, según informó Blas Román Castellón Huerta, arqueólogo de la Dirección de Estudios Arqueológicos y participante en la investigación.

El análisis de la evidencia sugiere que este montículo formaba parte de un complejo cívico-ceremonial, posiblemente vinculado a la observación astronómica y a rituales calendáricos.

El proyecto que investiga este
El proyecto que investiga este contexto suma la participación del arqueólogo del INAH, Blas Castellón. Foto Melitón Tapia, INAH

Los investigadores plantean que su función pudo integrarse con un sistema agrícola intensivo, basado en campos y canales de riego sofisticados, que abarcaban una superficie estimada de 10.000 hectáreas.

Este sistema irrigado, considerado el más extenso y mejor conservado de Mesoamérica, ha mantenido una continuidad de uso desde aproximadamente el año 2000 a.C. hasta la actualidad.

Los artefactos y piezas cerámicas recuperados ya han sido analizados y serán resguardados por el INAH en el Museo de Sitio de Teteles de Santo Nombre.

Temas Relacionados

INAHTehuacánPueblaArqueologíamexico-noticias

Más Noticias

Cierre de la mezcla mexicana de petróleo de este lunes 29 de septiembre

Los precios de la mezcla mexicana de petróleo son actualizados diariamente por la página web de Pemex

Cierre de la mezcla mexicana

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 29 de septiembre: Shiky confunde nombre de ‘Escorpión Dorado’ y lo llama ‘alacrán’

Sigue la actualización minuto a minuto este lunes del reality show

La Casa de los Famosos

Aarón Mercury rompe en llanto al reconocer a Alexis Ayala como su figura paterna: “Me cuidó y me puso bajo su ala”

La salida de Aarón de La casa de los famosos México estuvo marcada por un momento conmovedor junto a Alexis, quien le ofreció apoyo incondicional y palabras que tocaron el corazón de todos los presentes

Aarón Mercury rompe en llanto

Metro CDMX y Metrobús hoy 29 de septiembre: servicio lento en la Línea 7 por afluencia de usuarios

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Golpes millonarios al narco en Sinaloa, Sonora y Baja California: aseguran metanfetamina, marihuana y heroína

Los operativos en diferentes partes del país derivaron en la incautación de más de 648 millones de pesos en drogas

Golpes millonarios al narco en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Golpes millonarios al narco en

Golpes millonarios al narco en Sinaloa, Sonora y Baja California: aseguran metanfetamina, marihuana y heroína

Muestran el interior de un vehículo “monstruo” asegurado en Chihuahua: llevaba arma capaz de derribar aeronaves

Adán Augusto López niega encuentro con Bermúdez Requena en Paraguay e insiste en que no lo han citado a declarar

Gobernador de Michoacán afirma control de la situación luego de enfrentamientos en el estado

Golpe directo al CJNG: casi 700 arrestos y toneladas de droga incautadas por EEUU

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 29 de septiembre: Shiky confunde nombre de ‘Escorpión Dorado’ y lo llama ‘alacrán’

Aarón Mercury rompe en llanto al reconocer a Alexis Ayala como su figura paterna: “Me cuidó y me puso bajo su ala”

Ninel Conde propone a ViX nuevo reality “Las Inventadas”, un ‘spin-off’ de La Casa de los Famosos México

Betty Monroe reaparece sorpresivamente tras seis años de retiro

Nicole Kidman y Keith Urban se separan después de 20 años juntos

DEPORTES

Así fue la detención de

Así fue la detención de Terence Crawford en EEUU tras el desfile para festejar su victoria ante Canelo Álvarez

Filtran avances de la remodelación del Estadio Azteca a seis meses de su reapertura para el Mundial 2026

Revelan detalles de Julio César Chávez y su estado de salud tras ser hospitalizado de emergencia en Culiacán

Club León anuncia el regreso de Nacho Ambriz como DT tras la salida de Eduardo Berizzo

México vs España: dónde, cuándo y a qué hora ver al Tri Sub-20 en el Mundial Chile 2025