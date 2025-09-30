Dejan mensaje amenazante que señala alianza de Los Mayos con Gente Nueva del Tigre en Chihuahua

Los mensajes hablan de una supuesto alianza (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el lunes 29 de septiembre fueron hallados en Chihuahua diversos mensajes amenazantes que hacen referencia a una supuesta alianza entre un grupo criminal local con una de las facciones del Cártel de Sinaloa.

El material colocado en Cuauhtémoc indica que el grupo denominado Gente Nueva del Tigre y la facción antes liderada por Ismael El Mayo Zambada y que ahora es tribuida a Ismael Zambada Sicairos, alias Mayito Flaco.

Medios locales indican que Gente Nueva del Tigre cuentan con presencia en la parte oeste de Chihuahua. Registros de las autoridades muestran detenciones de diversos sujetos ligados al grupo local, al menos desde 2021, fecha en la que fue capturado Jesús Omar C. G., alias La Changa, considerado segundo al mando de la organización criminal Gente Nueva de El Tigre.

El mensaje hallado (Especial)

El medio El Heraldo de Chihuahua, quien cita fuentes de la Fiscalía General del Estado (FGE), indica que la estructura criminal estaría liderada por un sujeto identificado como Esgar Alfredo G.S., alias El Tigre Blanco y/o El 11.

Mientras que en abril del año pasado informes de inteligencia de la Fiscalía General de la República (FGR) señalaban a la Gente Nueva del Tigre como una facción del brazo armado conocido como Gente Nueva Salazar.

La Familia Guzmán: mensajes en Sinaloa

Por su parte, otros menajes atribuidos a los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, fueron registrados en Sinaloa. Incluso, a través de redes sociales fue compartido un vídeo que muestra algunos automovilistas pasando debajo de un puente en el que fue hallado uno de los mensajes.

El material acusa a funcionarios de relacionarse con la facción rival. (X/@aic_07)

En dichos mensajes también se hace referencia al Mayito Flaco y acusan a funcionarios en puestos de seguridad de estar relacionados con la facción criminal de Los Mayos.

Desde la detención del Mayo Zambada en Estados Unidos, hechos realizados en julio de 2024, en Sinaloa comenzó una ola de violencia atribuida a dios facciones del Cártel de Sinaloa. Ismael Zambada señaló que su arresto en territorio mexicano fue resultado de un secuestro por parte de Joaquín Guzmán López.

Dicho secuestro fue confirmado por la FGR y ha solicitado a las autoridades estadounidenses mayor información sobre la captura del otrora líder del Cártel de Sinaloa.

Actualmente dos de los hijos del Chapó Guzmán están bajo resguardo de las autoridades en EEUU, además de que El Mayo Zambada aceptó declararse culpable de dos cargos, además de que aceptó haber sobornado a elementos policiales, militares y políticos.