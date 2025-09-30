Muestran el interior de un vehículo “monstruo” asegurado en Chihuahua: llevaba arma capaz de derribar aeronaves

La unidad incautada (Facebook/Gilberto Loya)

“Su sola presencia representa una amenaza y un riesgo para la comunidad ya que puede neutralizar vehículo tácticos”, es como el subsecretario de Estado Mayor de Chihuahua, Luis Ángel Aguirre Rodríguez, hizo referencia a la incautación de un vehículo con blindaje artesanal, de los denominados “monstruo”, y que tenía un arma de fuego.

Los hechos sucedieron en la comunidad del Pilar de Moris y fueron informadas en una conferencia de prensa de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) el 29 de septiembre.

Fue en la zona de la Sierra Tarahumara que la institución de seguridad estatal encabezó un operativo que derivó en la incautación del vehículo con armamento de alto poder y municiones.

(Facebook/Gilberto Loya)

“Es una ametralladora calibre 50, la cual está diseñada para derribar aeronaves, para penetrar blindajes de grado militar”, detalló Aguirre Rodríguez.

Al interior del vehículo con blindaje artesanal

La unidad fue hallada con el uso de drones y patrullajes terrestres, un video compartido por las autoridades muestra la estructura interior del vehículo, una camioneta Ford F-450 que fue intervenida con un blindaje y con reporte de robo.

El vehículo asegurado tiene blindaje de una pulgada que cubre gran parte de la estructura, mientras que los cristales de la parte del parabrisas tienen un nivel III-A.

Dentro de la unidad hay una estructura que permite a los usuarios sacar armas, además de que cuenta con una torreta calibre 50 con 250 cartuchos útiles.

La unidad fue hallada con ayuda de drones. (SSPE)

A los costados de la unidad también había cristales para poder monitorear el entorno, mientras que en la parte trasera hay una puerta.

“En el interior del vehículo se encontró una ametralladora Browning, así como dos cajas con cartuchos ya eslabonados para ser usados por los grupos criminales. Estamos eliminado esta amenaza y este posible ataque y evitamos un escenario catastrófico“, añadió Ángel Aguirre.

No hubo personas detenidas en el operativo (SSPE)

Dicho funcionario destacó que hasta el momento han sido do asegurados 45 vehículos que cuentan con algún tipo de blindaje y que suelen ser usados por generadores de violencia. En el operativo que permitió el aseguramiento del monstruo participaron elementos del Gobierno federal.

En otras entidades han sido incautados vehículo con blindaje artesanal, los cuales suelen ser usados por grupos criminales durante enfrentamientos con rivales y con autoridades. El pasado 5 de agosto fue informado el aseguramiento de cuatro vehículos y armas en Camargo, Tamaulipas.

Tres de las unidades eran “monstruo” y una de ellas incluso contaba con una estructura puntiaguda en la parte frontal.