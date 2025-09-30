México

Muestran el interior de un vehículo “monstruo” asegurado en Chihuahua: llevaba arma capaz de derribar aeronaves

La unidad cuenta con un blindaje de una pulgada y fue detectada con apoyo de drones

Por Luis Contreras

Guardar
La unidad incautada (Facebook/Gilberto Loya)
La unidad incautada (Facebook/Gilberto Loya)

“Su sola presencia representa una amenaza y un riesgo para la comunidad ya que puede neutralizar vehículo tácticos”, es como el subsecretario de Estado Mayor de Chihuahua, Luis Ángel Aguirre Rodríguez, hizo referencia a la incautación de un vehículo con blindaje artesanal, de los denominados “monstruo”, y que tenía un arma de fuego.

Los hechos sucedieron en la comunidad del Pilar de Moris y fueron informadas en una conferencia de prensa de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) el 29 de septiembre.

Fue en la zona de la Sierra Tarahumara que la institución de seguridad estatal encabezó un operativo que derivó en la incautación del vehículo con armamento de alto poder y municiones.

(Facebook/Gilberto Loya)
(Facebook/Gilberto Loya)

“Es una ametralladora calibre 50, la cual está diseñada para derribar aeronaves, para penetrar blindajes de grado militar”, detalló Aguirre Rodríguez.

Al interior del vehículo con blindaje artesanal

La unidad fue hallada con el uso de drones y patrullajes terrestres, un video compartido por las autoridades muestra la estructura interior del vehículo, una camioneta Ford F-450 que fue intervenida con un blindaje y con reporte de robo.

El vehículo asegurado tiene blindaje de una pulgada que cubre gran parte de la estructura, mientras que los cristales de la parte del parabrisas tienen un nivel III-A.

Dentro de la unidad hay una estructura que permite a los usuarios sacar armas, además de que cuenta con una torreta calibre 50 con 250 cartuchos útiles.

La unidad fue hallada con ayuda de drones. (SSPE)

A los costados de la unidad también había cristales para poder monitorear el entorno, mientras que en la parte trasera hay una puerta.

“En el interior del vehículo se encontró una ametralladora Browning, así como dos cajas con cartuchos ya eslabonados para ser usados por los grupos criminales. Estamos eliminado esta amenaza y este posible ataque y evitamos un escenario catastrófico“, añadió Ángel Aguirre.

No hubo personas detenidas en
No hubo personas detenidas en el operativo (SSPE)

Dicho funcionario destacó que hasta el momento han sido do asegurados 45 vehículos que cuentan con algún tipo de blindaje y que suelen ser usados por generadores de violencia. En el operativo que permitió el aseguramiento del monstruo participaron elementos del Gobierno federal.

En otras entidades han sido incautados vehículo con blindaje artesanal, los cuales suelen ser usados por grupos criminales durante enfrentamientos con rivales y con autoridades. El pasado 5 de agosto fue informado el aseguramiento de cuatro vehículos y armas en Camargo, Tamaulipas.

Tres de las unidades eran “monstruo” y una de ellas incluso contaba con una estructura puntiaguda en la parte frontal.

Temas Relacionados

ChihuahuaMonstruoEl PilarNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Metro CDMX y Metrobús hoy 29 de septiembre: servicio lento en la Línea A por retiro de un tren

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Cheesecake sin horno de zarzamora, rico en proteína, ideal para bajar de peso

Es posible realizar una versión más saludable y sencilla de este postre

Cheesecake sin horno de zarzamora,

Filtran avances de la remodelación del Estadio Azteca a seis meses de su reapertura para el Mundial 2026

Las autoridades ya tienen una fecha estimada para la inauguración de las nuevas instalaciones del Estadio Banorte

Filtran avances de la remodelación

Así es como el color de tu orina podría indicarte que tienes altos niveles de estrés

Investigadores descubren que la concentración urinaria predice la intensidad de la respuesta del organismo frente a desafíos emocionales

Así es como el color

Betty Monroe reaparece sorpresivamente tras seis años de retiro

La actriz sorprendió al dejarse ver en una playa tras años de ausencia, generando revuelo y preguntas sobre su vida lejos de la televisión y sus próximos pasos en el mundo del espectáculo

Betty Monroe reaparece sorpresivamente tras
MÁS NOTICIAS

NARCO

Adán Augusto López niega encuentro

Adán Augusto López niega encuentro con Bermúdez Requena en Paraguay e insiste en que no lo han citado a declarar

Gobernador de Michoacán afirma control de la situación luego de enfrentamientos en el estado

Golpe directo al CJNG: casi 700 arrestos y toneladas de droga incautadas por EEUU

Refuerzan seguridad en Chilpancingo tras ola de violencia y ataques al transporte público

Militares son agredidos en Apatzingán, Michoacán: se reporta un muerto y dos heridos

ENTRETENIMIENTO

Betty Monroe reaparece sorpresivamente tras

Betty Monroe reaparece sorpresivamente tras seis años de retiro

Nicole Kidman y Keith Urban se separan después de 20 años juntos

Doja Cat anuncia show en CDMX: fecha y preventa para el “Ma Vie World Tour” de la rapera estadounidense

Miguel Bosé anuncia nuevas fechas en Auditorio Nacional para cerrar su “Importante Tour”

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 29 de septiembre: habitantes se sinceran en el triángulo de las verdades

DEPORTES

Filtran avances de la remodelación

Filtran avances de la remodelación del Estadio Azteca a seis meses de su reapertura para el Mundial 2026

Revelan detalles de Julio César Chávez y su estado de salud tras ser hospitalizado de emergencia en Culiacán

Club León anuncia el regreso de Nacho Ambriz como DT tras la salida de Eduardo Berizzo

México vs España: dónde, cuándo y a qué hora ver al Tri Sub-20 en el Mundial Chile 2025

El día que Checo Pérez “se robó” al perro de Lewis Hamilton: “Dile adiós a Roscoe”