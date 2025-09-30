México

Cómo hacer un polvo de arroz casero para eliminar el brillo de tu rostro y sellar tu maquillaje

Este ingrediente suele ser un aliado ideal para pieles grasas

Por Abigail Gómez

Guardar
El polvo de arroz suele
El polvo de arroz suele ser usado al final del maquillaje para reducir la grasa y fijar el maquillaje. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El polvo de arroz es un producto que suele usarse para lograr una textura fina y suave en la piel. Tradicionalmente se ha empleado en la cosmética y el cuidado personal, especialmente en Asia, donde comenzó a ganar popularidad.

Se utiliza principalmente como polvo facial para absorber el exceso de grasa, matificar el rostro y aportar un acabado suave.

Su uso es apreciado por personas con piel sensible y aunque es fácil encontrarlo en tiendas, siempre es posible realizar uno de forma casera libre de cualquier otro ingrediente no natual, tal como te contamos aquí.

Este polvo también brinda nutrientes
Este polvo también brinda nutrientes a la piel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios del polvo de arroz para la piel

Como mencionamos antes, el polvo de arroz ofrece varios beneficios para la piel, entre los cuales suele destacar los siguientes:

  • Control del brillo: Ayuda a absorber el exceso de grasa, lo que proporciona un acabado mate y reduce el aspecto brillante en la piel.
  • Suavidad: Deja la piel con una textura más suave al tacto.
  • Efecto astringente: Puede ayudar a disminuir la apariencia de poros abiertos.
  • Calmante: El arroz tiene propiedades que pueden aliviar irritaciones leves y enrojecimiento.
  • Ligera protección solar: El polvo de arroz contiene compuestos como el ácido ferúlico y la alantoína, que pueden ofrecer cierta protección frente a los efectos nocivos del sol, aunque no sustituye a un protector solar.
  • Propiedades antioxidantes: El arroz contiene antioxidantes que ayudan a combatir los radicales libres y el envejecimiento prematuro.
  • Aclarado natural: El uso frecuente puede ayudar a unificar el tono de la piel y atenuar manchas leves.
  • Fijador de maquillaje: Este polvo puede ayudar a que el maquillaje líquido se fije de mejor manera a la piel y no aumente el brillo de la misma.
Este polvo es especialmente útil
Este polvo es especialmente útil para personas con tendencia a brilla y a tener la piel grasa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de fácil de polvo de arroz casero para elimar el brillo del rostro

Para elaborar un polvo de arroz casero que ayuda a absorber el exceso de grasa y disminuir el brillo del rostro, puedes seguir este sencillo procedimiento:

Ingredientes

  • ½ taza de arroz blanco (puede ser integral, pero el blanco es el más común)
  • Mortero, licuadora o procesador de alimentos
  • Tamiz o colador fino
  • Recipiente limpio y seco con tapa

Procedimiento

  1. Lava el arroz: Enjuaga cuidadosamente el arroz con agua fría para retirar impurezas y restos de almidón. Escurre bien.
  2. Seca el arroz: Extiende los granos en una bandeja y déjalos secar completamente al aire libre o dentro de casa. Si deseas acelerar el proceso, puedes ponerlos en el horno a temperatura mínima durante algunos minutos. El arroz debe estar completamente seco.
  3. Muele el arroz: Coloca el arroz seco en un mortero, licuadora o procesador de alimentos. Tritura hasta obtener un polvo lo más fino posible.
  4. Tamiza el polvo: Usa un tamiz o colador fino para separar las partículas más grandes, hasta que obtengas un polvo suave.
  5. Guarda el polvo: Vierte el polvo en un recipiente hermético y guárdalo en un lugar seco y fresco.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Modo de uso

Para obtener sus beneficios aplica una pequeña cantidad sobre el rostro, especialmente en la zona T o donde notes mayor brillo, utilizando una brocha suave o una borla de maquillaje. Puede usarse solo o encima del maquillaje.

Haz una prueba en una pequeña zona de la piel antes de usarlo en todo el rostro, para asegurarte de que no causes irritación ni alergias.

Este polvo casero ayuda a matificar la piel de manera natural y sin químicos añadidos.

Temas Relacionados

polvo de arrozbellezacosméticaestilo de vidamexico-noticias

Más Noticias

Aarón Mercury rompe en llanto al reconocer a Alexis Ayala como su figura paterna: “Me cuidó y me puso bajo su ala”

La salida de Aarón de La casa de los famosos México estuvo marcada por un momento conmovedor junto a Alexis, quien le ofreció apoyo incondicional y palabras que tocaron el corazón de todos los presentes

Aarón Mercury rompe en llanto

Metro CDMX y Metrobús hoy 29 de septiembre: servicio lento en la Línea 7 por afluencia de usuarios

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Golpes millonarios al narco en Sinaloa, Sonora y Baja California: aseguran metanfetamina, marihuana y heroína

Los operativos en diferentes partes del país derivaron en la incautación de más de 648 millones de pesos en drogas

Golpes millonarios al narco en

Por qué fueron desalojados estudiantes de la Prepa 8 de la UNAM

Las clases en el plantel de media superior de la máxima casa de estudios en el país se suspendieron lo que restaba de este lunes 29 de septiembre

Por qué fueron desalojados estudiantes

Vuelos demorados y cancelados en el AICM este 29 de septiembre

Si tomarás un vuelo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, esta información te interesa

Vuelos demorados y cancelados en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Golpes millonarios al narco en

Golpes millonarios al narco en Sinaloa, Sonora y Baja California: aseguran metanfetamina, marihuana y heroína

Muestran el interior de un vehículo “monstruo” asegurado en Chihuahua: llevaba arma capaz de derribar aeronaves

Adán Augusto López niega encuentro con Bermúdez Requena en Paraguay e insiste en que no lo han citado a declarar

Gobernador de Michoacán afirma control de la situación luego de enfrentamientos en el estado

Golpe directo al CJNG: casi 700 arrestos y toneladas de droga incautadas por EEUU

ENTRETENIMIENTO

Aarón Mercury rompe en llanto

Aarón Mercury rompe en llanto al reconocer a Alexis Ayala como su figura paterna: “Me cuidó y me puso bajo su ala”

Ninel Conde propone a ViX nuevo reality “Las Inventadas”, un ‘spin-off’ de La Casa de los Famosos México

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 29 de septiembre: la ‘Jefa’ anuncia primera llamada para gala de este lunes

Betty Monroe reaparece sorpresivamente tras seis años de retiro

Nicole Kidman y Keith Urban se separan después de 20 años juntos

DEPORTES

Así fue la detención de

Así fue la detención de Terence Crawford en EEUU tras el desfile para festejar su victoria ante Canelo Álvarez

Filtran avances de la remodelación del Estadio Azteca a seis meses de su reapertura para el Mundial 2026

Revelan detalles de Julio César Chávez y su estado de salud tras ser hospitalizado de emergencia en Culiacán

Club León anuncia el regreso de Nacho Ambriz como DT tras la salida de Eduardo Berizzo

México vs España: dónde, cuándo y a qué hora ver al Tri Sub-20 en el Mundial Chile 2025