Cómo hacer un polvo de arroz casero para eliminar el brillo de tu rostro y sellar tu maquillaje

El polvo de arroz es un producto que suele usarse para lograr una textura fina y suave en la piel. Tradicionalmente se ha empleado en la cosmética y el cuidado personal, especialmente en Asia, donde comenzó a ganar popularidad.

Se utiliza principalmente como polvo facial para absorber el exceso de grasa, matificar el rostro y aportar un acabado suave.

Su uso es apreciado por personas con piel sensible y aunque es fácil encontrarlo en tiendas, siempre es posible realizar uno de forma casera libre de cualquier otro ingrediente no natual, tal como te contamos aquí.

Cuáles son los beneficios del polvo de arroz para la piel

Como mencionamos antes, el polvo de arroz ofrece varios beneficios para la piel, entre los cuales suele destacar los siguientes:

Control del brillo: Ayuda a absorber el exceso de grasa, lo que proporciona un acabado mate y reduce el aspecto brillante en la piel.

Suavidad: Deja la piel con una textura más suave al tacto.

Efecto astringente: Puede ayudar a disminuir la apariencia de poros abiertos.

Calmante: El arroz tiene propiedades que pueden aliviar irritaciones leves y enrojecimiento.

Ligera protección solar: El polvo de arroz contiene compuestos como el ácido ferúlico y la alantoína, que pueden ofrecer cierta protección frente a los efectos nocivos del sol, aunque no sustituye a un protector solar.

Propiedades antioxidantes: El arroz contiene antioxidantes que ayudan a combatir los radicales libres y el envejecimiento prematuro.

Aclarado natural: El uso frecuente puede ayudar a unificar el tono de la piel y atenuar manchas leves.

Fijador de maquillaje: Este polvo puede ayudar a que el maquillaje líquido se fije de mejor manera a la piel y no aumente el brillo de la misma.

Receta de fácil de polvo de arroz casero para elimar el brillo del rostro

Para elaborar un polvo de arroz casero que ayuda a absorber el exceso de grasa y disminuir el brillo del rostro, puedes seguir este sencillo procedimiento:

Ingredientes

½ taza de arroz blanco (puede ser integral, pero el blanco es el más común)

Mortero, licuadora o procesador de alimentos

Tamiz o colador fino

Recipiente limpio y seco con tapa

Procedimiento

Lava el arroz: Enjuaga cuidadosamente el arroz con agua fría para retirar impurezas y restos de almidón. Escurre bien. Seca el arroz: Extiende los granos en una bandeja y déjalos secar completamente al aire libre o dentro de casa. Si deseas acelerar el proceso, puedes ponerlos en el horno a temperatura mínima durante algunos minutos. El arroz debe estar completamente seco. Muele el arroz: Coloca el arroz seco en un mortero, licuadora o procesador de alimentos. Tritura hasta obtener un polvo lo más fino posible. Tamiza el polvo: Usa un tamiz o colador fino para separar las partículas más grandes, hasta que obtengas un polvo suave. Guarda el polvo: Vierte el polvo en un recipiente hermético y guárdalo en un lugar seco y fresco.

Modo de uso

Para obtener sus beneficios aplica una pequeña cantidad sobre el rostro, especialmente en la zona T o donde notes mayor brillo, utilizando una brocha suave o una borla de maquillaje. Puede usarse solo o encima del maquillaje.

Haz una prueba en una pequeña zona de la piel antes de usarlo en todo el rostro, para asegurarte de que no causes irritación ni alergias.

Este polvo casero ayuda a matificar la piel de manera natural y sin químicos añadidos.