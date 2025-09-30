Así fue el reencuentro de Belinda con Anitta en la Fashion Week de París tras un año de su caída viral

(Foto: REUTERS/Johanna Geron // IG: @belindapop)

Belinda regresó a la Semana de la Moda en París tras la aparatosa caída que sufrió en 2024.

La actriz y cantante participó por segunda ocasión consecutiva en una pasarela de una famosa marca de productos de belleza y lo hizo después de Anitta, artista brasileña que le extendió la mano, la levantó y la apoyó cuando tropezó en la edición anterior.

En esta ocasión, Belinda no dejó pasar la oportunidad de agradecerle a su colega por el apoyo que le brindó, así que antes de comenzar con su pasarela, se detuvo un momento, se acercó a la cantante, chocaron las palmas y se mandaron un beso.

Las cantantes se reencontraron a un año de su video viral TikTok: @42nt2oi

El video del reencuentro de las cantantes también se viralizó en redes sociales; mientras algunos elogiaron a las artistas por sus increíbles looks, otros aplaudieron su ejemplo de solidaridad y apoyo.

"Una verdadera reina ayuda a otra reina. Reinas forever."

“Otra vez las pusieron juntas y les pusieron la frase: la hermandad es la fuerza que descubrimos cuando nos mantenemos unidas, para hacer referencia a ese momento icónico!"

“Y cuando se encuentran atrás dice: sisterhood.”

REUTERS/Stephanie Lecocq

Belinda también compartió algunas fotografías del evento en su cuenta de Instagram y añadió las acompañó con el siguiente mensaje:

“Increíble noche y esta vez no me caí!! Además, tengo el menisco roto y el ligamento cruzado lesionado, cosa que tendré que arreglar en algún momento de mi vida. Me dolía mucho la rodilla al caminar, pero eso no evitó que me arriesgara… la verdad no sabía si lo iba a lograr pero siempre para adelante pase lo que pase…aquí estoy.

Se desconoce mucha información sobre la lesión que sufrió la cantante, pues ella no ha compartido detalles al respecto. No obstante, dio a conocer que recibió atención médica y aseguró que continuará con sus actividades profesionales.

(IG: @belindapop)

“Para todos los que preguntan si estaré en las funciones de Mentiras, la respuesta es sí, claro. Ese es un compromiso súper importante y estaré bien para dar lo mejor de mí. Solo quería compartirles que a veces no todo es tan fácil como parece, hay mucho esfuerzo y sacrificio, pero estaré bien para dar las mejores funciones y dar mi 100 en ese y todos los proyectos que tengo en estos meses”, escribió en sus historias de Instagram.

Y es que no solo tiene en puerta la obra de teatro Mentiras El Musical, también se está preparando para arrancar con las grabaciones de una serie inspirada en la emperatriz Carlota de Habsburgo.