Suscriptores de ViX premium hacen cancelación masiva tras salida de Aarón Mercury de La Casa de los Famosos México

La polémica eliminación de Aarón Mercury en La Casa de los Famosos México desató una ola de indignación en redes

Por Anayeli Tapia Sandoval

Aarón Mercury, el último eliminado
Aarón Mercury, el último eliminado de La Casa de los Famosos México. (Capturas de pantalla)

La eliminación de Aarón Mercury a nada de llegar a la recta final de La Casa de los Famosos México provocó no solo una fuerte controversia en redes sociales, sino también una reacción colectiva inmediata contra la plataforma de transmisión del reality.

A partir de la noche del 28 de septiembre, cientos de usuarios compartieron en redes sociales evidencias de la cancelación de su suscripción a ViX premium, la única vía oficial para el acceso al contenido exclusivo y el 24/7 del programa.

Desde minutos después del anuncio de la eliminación, fanáticos de Aarón Mercury comenzaron a sumarse a una tendencia de protesta que cobró fuerza a lo largo de la madrugada. Publicaciones con capturas de pantalla mostrando el proceso de cancelación de cuentas se hicieron virales, acompañadas de mensajes que cuestionan la legitimidad de los resultados y la transparencia de la producción de La Casa de los Famosos México, dirigido por Rosa María Noguerón.

Frases como “Suerte lomecanitas! Me retiro del programa pero espero no le roben el triunfo a Aldo. FRAUDE TOTAL. Aarón nos vamos contigo @ViX #LaCasaDeLosFamososMx” circularon junto a imágenes de la aplicación informando “Has cancelado tu suscripción a ViX Premium”.

Otros usuarios coincidieron en el tono y el reclamo: “Me retiro oficialmente de esta farsa, denle en lo que más le duele a Televisa, en sus suscripciones a ViX, cancelación masiva”, escribió un internauta mientras sumaba el llamado a boicot con hashtags relacionados.

Mensajes similares se replicaron en diferentes cuentas, alimentando una ola de desuscripciones.

Cómo cancelar ViX Premium

El proceso de cancelación depende de la vía original de contratación del servicio. No se realiza de manera directa en la app de ViX; es necesario acceder al portal o tienda donde se activó la suscripción.

Si la suscripción se hizo vía la página oficial de ViX en internet, se debe entrar al perfil de usuario, buscar la sección de suscripciones o cuentas, y seleccionar la opción de cancelación, siguiendo las instrucciones que aparecen en pantalla para confirmar la baja.

Para quienes eligieron Google Play Store, la ruta está en el menú de pagos y suscripciones, donde es posible localizar ViX Premium en la lista de servicios y cancelar con unos cuantos pasos.

VIX y La Casa
VIX y La Casa de los Famosos México 2024. (ViX)

Los usuarios de dispositivos Apple encuentran la opción desde la App Store, en la sección de suscripciones activas del perfil personal.

Si la suscripción se vinculó a plataformas como Amazon Prime Video o a través de operadores de telefonía móvil, las instrucciones suelen estar en los apartados de canales o servicios premium, donde se puede desactivar la renovación automática.

Se recomienda realizar el proceso con varios días de anticipación respecto a la fecha de corte o cobro mensual para evitar recargos. Además, se debe tener claro que eliminar la app de ViX no implica la cancelación efectiva: es imprescindible completar la baja en la tienda digital o sitio donde se contrató el servicio originalmente.

