Quiénes son los finalistas de La Casa de los Famosos México 2025

Durante la última gala se dieron a conocer a los finalistas de la tercera temporada del reality show

Por Cinthia Salvador

Durante la última gala se dieron a conocer a los finalisatas de la tercera temporada del reality show. (Captura de pantalla YouTube)

LLa recta final de La Casa de los Famosos México tercera temporada quedó definida tras la eliminación más reciente, un episodio que marcó el rumbo para que solo seis concursantes continúen en búsqueda del triunfo. La competencia vive un momento clave, pues tras semanas de convivencia y dinámicas, la selección de los seis finalistas modifica las estrategias y las expectativas entre la audiencia y los propios participantes.

Durante la última gala, el público presenció la salida de Aarón Mercury, quien se despidió de la convivencia al quedar fuera mediante el proceso de votación. Este resultado consolidó la lista de los seis aspirantes que permanecerán hasta la conclusión del reality. Cabe señalar que el anuncio de la eliminación generó diversas reacciones tanto al interior del programa como entre los seguidores, atentos a cada movimiento en las redes sociales.

El ambiente entre los habitantes se mantuvo en vilo a lo largo de la transmisión con cinco nominados expuestos: Dalílah Polanco, Alexis Ayala, Aarón Mercury, Aldo De Nigris y Shiky. Mientras aguardaban la decisión, una visita especial marcó el tono de la noche: Wendy Guevara ingresó de manera simbólica a través de la dinámica del “congelado” para presentar el maletín con los 4 millones de pesos destinados al próximo ganador o ganadora.

El proceso de eliminación se llevó a cabo con los tradicionales posicionamientos, manteniendo la expectativa sobre el destino de los concursantes. El regreso de Dalílah Polanco a la casa la confirmó como la segunda finalista, seguida por Aldo De Nigris y Alexis Ayala. Después, la tensión aumentó entre Aarón Mercury y Shiky, quienes esperaron el resultado sentados dentro de la sala de nominación para psoteriormente ingresar al polémico carrusel. Tras varios minutos, se dio a conocer el nombre de Mercury como el último eliminado de la competencia, lo que sorprendió especialmente a los integrantes del cuarto Noche.

Alexis fue uno de los finalistas por decisión del público. (Captura de pantalla YouTube)

Con la expulsión del influencer, quedaron definidos los seis finalistas que disputan el triunfo en la competencia: Shiky, Dalílah Polanco, Aldo De Nigris, Mar Conteras, Abelito y Alexis Ayala. Este grupo reúne distintas trayectorias y experiencias dentro del confinamiento que serán clave en la etapa final del reality.

De ahora en adelante, el enfoque se dirige a cómo se desenvolverán los finalistas frente a las últimas pruebas y a la reacción del público, que sigue de cerca cada movimiento al interior del programa. Asimismo Galilea Montijo dio a conocer que las votaciones se cerrarán el próximo miércoles 1 de octubre donde se anunciará al sexto lugar de la competencia.

