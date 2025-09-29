México

Quién fue el noveno eliminado de La Casa de los Famosos México

El último eliminado del reality se despidió de la competencia y perdió la oportunidad de llegar a la final

Por Cinthia Salvador

El último eliminado del reality
El último eliminado del reality se despidió de la competencia y perdió la oportunidad de llegar a la final. (La casa de los famosos méixico)

La Casa de los Famosos México vivió una de sus galas más tensas con la definición de sus finalistas y la salida de Aarón Mercury, quien se convirtió en el noveno eliminado de la temporada. La noche estuvo marcada por la incertidumbre, ya que se definió la lista de seis participantes que disputarán el premio final.

Durante la transmisión, el ambiente en la casa reflejaba el nivel de presión entre los nominados. Los cinco habitantes en riesgo —Dalílah Polanco, Alexis Ayala, Aarón Mercury, Aldo De Nigris y Shiky— aguardaban el resultado que marcaría el cierre de una etapa en el reality. Minutos antes de la decisión, Wendy Guevara ingresó nuevamente por medio de la dinámica del “congelado” para llevar el reconocimiento simbólico de los 4 millones de pesos destinados al ganador o ganadora de esta edición.

Guevara, en su participación, se dirigió a los habitantes con mensajes personalizados, reconociendo el esfuerzo mostrado por cada uno. “Te lo mereces Shiky, has peleado muchísimo en estos 64 días. Tú te lo mereces”, expresó mientras también dedicaba palabras de aliento a Dalílah Polanco: “Tú también lo has dejado todo, has resistido mucho y no estás aquí por casualidad.”

Dalílah se convirtió en la
Dalílah se convirtió en la segunda finalista de LCDLFM. Foto: Captura de pantalla (Vix).

El nombre de Aldo De Nigris fue mencionado entre elogios por su energía y estrategias, mientras que a Alexis Ayala se le reconoció su experiencia y capacidad de juego: “Desde el primer día viste el objetivo, mucho colmillo, eres un hombre experimentado y lo sabemos.” El ambiente se cargó de emoción cuando Guevara sostuvo entre sus manos el premio mayor y lo presentó ante los finalistas: “Esto va a quedar toda la semana aquí. Esto lleva 4 millones de pesos”, enfatizó.

Al avanzar la gala hacia el desenlace, uno a uno los nominados fueron llamados a la sala de eliminación. Dalílah Polanco se convirtió en la segunda finalista al regresar a la casa, seguida de Aldo De Nigris y Alexis Ayala. Esto dejó en el limbo a Aarón Mercury y Shiky, quienes ocuparon el carrusel para conocer su destino.

Luego de varios minutos de espera, Mercury fue anunciado como el eliminado de la noche, mientras el conductor español pudo regresar a la casa para reencontrarse con Dalílah. El resultado provocó sorpresa, especialmente entre integrantes del extinto cuarto Noche, quienes no ocultaron su incredulidad ante la salida de su compañero.

Aarón Mercury se convirtió en
Aarón Mercury se convirtió en el último eliminado del reality. (Captura de pantalla YouTube)

Con esta eliminación, La Casa de los Famosos México define a sus seis competidores para la recta final y fortalece la expectativa en torno a quién será el próximo ganador o ganadora.

Finalistas de La Casa de los Famosos México 3

  • Shiky
  • Dalílah Polanco
  • Aldo De Nigris
  • Mar Conteras
  • Abelito
  • Alexis Ayala

