“Fraude total”: internautas reaccionan a la eliminación de Aarón Mercury de La Casa de los Famosos México

La eliminación de Aarón Mercury en la recta final de La Casa de los Famosos México desató una ola de inconformidad y acusaciones de fraude por parte de internautas en redes sociales.

En las horas posteriores a la novena y última gala de eliminación de este domingo 28 de septiembre, miles de mensajes inundaron plataformas como X (antes Twitter), donde la tendencia principal giró en torno al reclamo de “fraude total” y la sospecha de manipulación en los resultados.

Usuarios calificaron la decisión como “el robo más grande de todas las temporadas”, mientras exigieron explicaciones a la producción del reality.

La noche concluyó con un contundente reclamo virtual. En X, los hashtags #LaCasaDeLosFamososMx, #LCDLFMX3 y #FraudeTotal se posicionaron entre las tendencias más destacadas.

Más de 425 mil publicaciones mencionaron el programa, y el nombre de Aarón acumuló más de 251 mil menciones pasada la medianoche. También se recordó que él tenía más de 5 millones de seguidores sólo en Instagram, mientras que Shiky sólo 300 mil.

Gran parte de los usuarios afirmaron que la producción no respetó el deseo del público y expresaron su molestia por la falta de transparencia en el proceso de eliminación, aunado a que días antes se presentaron problemas para votar en la plataforma de ViX.

Entre los argumentos recurrentes, muchos destacaron que Aarón Mercury lideraba encuestas externas y era considerado uno de los favoritos para llegar a la final, lo que incrementó el descontento tras su salida.

En redes sociales también se viralizó la reacción de los exhabitantes Adrián Di Monte y Olivia Collins, que disfrutaban la gala desde otro punto junto a otros simpatizantes de cuarto Noche, entre ellos La Venenito. Luego de conocer el resultado se ve cómo todos quedan en shock y comienzan a corear “¡Fraude!”.

¿Una venganza de la producción?

La indignación se centró también en el trato que, según los seguidores, la producción habría dado a Aarón Mercury desde el inicio de la temporada.

Diversas cuentas señalaron que al influencer no le hicieron su vida en fotos, lo censuraron en las cámaras del 24/7, sobre todo la semana pasada cuando se quejó de la dinámica de preguntas y respuestas con el público, cuando se nombró a su mamá.

Además, en diversas ocasiones no incluyeron su participación en los promocionales oficiales o presentaciones de galas, y la cámara nunca lo enfocaba a menos que estuviera con Abelito, Aldo y otros participantes.

“Desde el día uno se ensañaron con Aarón, no ponían su intro, lo censuraban del 24/7, hasta el último día le ponían preguntas hirientes para bajarle la moral. Hoy no dejaron votar en la página”, compartió una internauta sobre el trato recibido, opinión con la que coincidieron miles más.

Varios internautas acusaron directamente al programa de haber ejecutado una campaña de invisibilización y desprestigio: “lo expusieron como ‘el que no hacía nada’” y “en las entradas de Adrián Uribe y el Escorpión Dorado lo dejaron por el piso por órdenes de producción”.

Los seguidores de Aarón defendieron que el concursante fue uno de los pocos en exhibir irregularidades y presuntas trampas de la producción durante todo el programa, como cuando mencionó que la producción quería darle una moneda del destino a Guana, cuando se quejó de la pregunta en la que mencionaron a su madre: “Nunca se quedó callado de las trampas que hacía la producción, lo sacaron por no agachar la cabeza y no quedarse callado”.

Muchos usuarios afirmaron que la eliminación estuvo relacionada con las críticas públicas de Mercury hacia el formato, e incluso aludieron a la supuesta intervención de figuras clave dentro y fuera del programa que habrían pedido su cabeza, como la productora Rosa María Noguerón.

En el ánimo de la audiencia, la formación del fandom de Aarón Mercury tuvo un peso clave. Internautas recalcaron que nunca antes alguien había tenido una base de seguidores tan activa dentro del reality y que “tu fandom era el más grande que ha tenido una casa”. Mensajes como “Aaron ya eres ganador” y “Tú nos ganaste el corazón a millones de personas” circularon acompañados de imágenes del influencer tras la votación controvertida.

Ante el desconcento, algunos fans del programa compartieron capturas confirmando la baja de sus membresías de ViX, acompañadas de frases como: “Quédense con su pinche programa vendido… FRAUDE TOTAL”, “Me retiro del programa pero espero no le roben el triunfo a Aldo” y “Aaron nos vamos contigo a donde estés”.

Estas son algunas de las reacciones más populares:

