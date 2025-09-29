Final de La Casa de los Famosos México: votaciones arrancan sin Abelito y Mar Contreras en las opciones de voto (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

A menos de 24 horas de la polémica eliminación de Aarón Mercury y una dura campaña de señalamientos de fraude en el programa, La Casa de los Famosos México 2025 arrancó el pasado domingo 28 de septiembre sus votaciones finales para elegir al gran ganador de los 4 millones de pesos, aunque con ‘el pie izquierdo’ pues dos de sus finalistas ni siquiera aparecen en las opciones de votación.

A través de redes sociales miles de internautas han llenado las redes sociales del reality show de Televisa y Endemol con capturas de pantalla sobre cómo el sistema de votación ha hecho caso omiso de dos perfiles que compiten por dicho reconocimiento del público: Mar Contreras y El Abelito.

Los dos primeros finalistas confirmados han sido omitidos en miles de opciones de votos que se liberaron al finalizar la novena gala de eliminación del programa, provocando que los comentarios y señalamientos de fraude, manipulación e irregularidades en el reality show aumenten y se sumen a lo ocurrido con Aarón Mercury.

A menos de 24 horas de la polémica eliminación de Aarón Mercury, otro señalamiento de fraude invade al programa (Foto: SS)

Aunque dicha votación sólo duró algunos minuto y estará disponible hasta las siguientes Pre y Post Gala en ViX y en sus transmisiones normales a través de Televisa, las quejas sobre dejar de ver el reality show o incluso hasta no votar aumentan entre quienes se consideraban fans del programa, pues la salida del influencer es ya considerada el ‘fraude más grande’ en la historia de este formato tomado en México por la televisora de San Ángel y bajo la producción de Rosa María Noguerón.

¿Quiénes son los finalistas de La Casa de los Famosos México 2025?

Shiky, Cuarto Día. Dalílah Polanco, Cuarto Día. Aldo de Nigris, Cuarto Noche. Abelito, Cuarto Noche. Alexis Ayala, Cuarto Noche. Mar Contreras, Cuarto Noche.

Sexto lugar de La Casa de los Famosos México 205: cuándo y dónde ver

El próximo miércoles 1 de octubre no habrá gala de nominaciones y ese día se revelará al sexto ganador de la temporada. La gran final, programada para el domingo 5 de octubre, contará con los cinco habitantes más votados.

(La casa de los famosos méixico)

¿De cuántos millones es el premio del primer lugar en La Casa de los Famosos México 2025?

El premio para el ganador, el cual será nuevamente por 4 millones de pesos más un bono adicional: “El premio base asciende a cuatro millones de pesos”, reveló Rosa María Noguerón, productora del programa.

Este monto que se ha convertido en un referente para el exitoso formato, es idéntico al que la influencer Wendy Guevara obtuvo al coronarse como la primera ganadora de la emisión mexicana, así el comediante y conductor Mario Bezares, quien fue el ganador absoluto de la segunda edición.