Alexis Ayala se despide de Aarón Mercury y le hace una emotiva promesa tras su eliminación

El actor se mostró sumamente impactado por la salida de Aarón Mercury. (Captura de pantalla YouTube)

La reciente eliminación de Aarón Mercury de La Casa de los Famosos México generó diversas reacciones tanto dentro como fuera del programa. Uno de los mensajes más comentados fue el de Alexis Ayala, quien se tomó un momento dentro frente a las cámaras de la casa para enviar palabras de apoyo al joven influencer tras su salida del reality show.

Después de que se anunciara la eliminación de creador de contenido, el líder del extinto cuarto Noche, expresó públicamente su respaldo, destacando la autenticidad y entrega del creador de contenido durante su permanencia en el reality.

“Lo hiciste muy bien Mercury, lo hiciste increíblemente bien. Nunca dejaste de ser tú”, fue uno de los reconocimientos dirigidos al influencer por parte del actor. El mensaje de Ayala subrayó la importancia de mantenerse fiel a uno mismo, independientemente de las circunstancias de competencia o presión mediática.

“Te voy a extrañar mucho, Mercurio. Eres un gran chavo. Hay muchas cosas en tí, que veo que yo tenía. Que sigo teniendo desde joven. Tus ganas de hacerla, de trabajar, eres un hombre muy honesto, con muchos sueños”, declaró visiblemente conmovido.

El influencer se convirtió en el último eliminado del reality. (Captura de pantalla YouTube)

El actor mencionó el impacto positivo que provocó la presencia de Aarón Mercury en la convivencia diaria, apuntando que su paso por el programa dejó huella tanto en los concursantes como en el público.

“No te voy a soltar allá afuera, para nada. Te amo con el corazón, quiero que conozcas a mi familia. Lo hiciste increíblemente bien, no tienes nada de qué sentirte avergonzado, ni mal. Eres muy inteligente y muy bueno", se sinceró Alexis.

El mensaje de Ayala no solo fue bien recibido por los seguidores del programa, sino que también motivó diversas muestras de apoyo hacia Mercury en redes sociales, donde se multiplicaron comentarios resaltando la camaradería y el aprendizaje mutuo entre los participantes. El gesto solidario del actor contribuyó a reforzar la imagen de unidad y respeto que surgió durante la edición del reality, pese a la competencia y los desafíos inherentes al formato.

Aarón rompió en llanto al abandonar la competencia. (Captura de pantalla YouTube)

“Eres un buen hombre, todo el éxito del mundo, te veo afuera. Te mando un beso en el corazón, siempre mis respetos”, se despidió.

La salida de Aarón Mercury definió a los seis finalistas para la recta final de La Casa de los Famosos que compiten todavía por los 4 millones de pesos. Los cuales son: Aldo de Nigris, Mar Contreras, Alexis Ayala, Abelito, Dalílah Polanco y Shiky.