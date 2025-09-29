Alcaldía Iztapalapa anuncia cortes y reducción en el suministro de agua esta última semana de septiembre

Alcaldía Iztapalapa anunció reducción en el suministro de agua esta última semana de septiembre de 2025. Crédito: Cuartoscuro/Andrea Murcia Monsivais

La alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México anunció reducción y cortes en el suministro de agua en esta demarcación para la primera semana de septiembre.

Fue a través de un comunicado oficial publicado al mediodía de este lunes 29 de septiembre en las redes sociales de esta demarcación que se anunció la reducción y cortes de agua en toda la demarcación de la capital del país.

Asimismo, Aleida Alavez, alcaldesa de Iztapalapa, compartió la información sobre los cortes y reducciones en el suministro de agua en toda la alcaldía Iztapalapa.

De acuerdo con la información proporcionada, la disminución de agua en la alcaldía Iztapalapa comenzará desde este lunes 29 de septiembre.

De manera paulatina se reestablecerá el suministro de agua, informó la demarcación de la CDMX. Foto: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.

La demarcación hizo un llamado a los habitantes de la alcaldía para moderar el consumo y uso de agua desde este lunes 29 de septiembre.

Señaló que se prevé que el suministro de agua se normalice para este martes 30 de septiembre, sin que se tenga una hora establecida hasta el momento.

La crítica de Vale Mora sobre la calidad del agua en la capital provocó tanto burlas como explicaciones técnicas por parte de los internauta Crédito: TikTok / @valeeeemora_

¿Cuál fue la razón por que que habrá reducción en el suministro de agua en la alcaldía Iztapalapa de la CDMX este lunes 29 de septiembre?

La alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México puntualizó que el corte y reducción de suministro de agua en toda la demarcación se debe a fallas eléctricas en el Tanque del Cerro de la Estrella, ubicado en el oriente de la capital del país.

Destacó que el problema eléctrico ya fue reparado, pero la recuperación de los niveles del tanque será de manera paulatina.

Comunicado oficial de la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México por la reducción en el suministro de agua en la demarcación. Foto: X/@Alc_Iztapalapa.

Consejos ante recortes y reducción en el suministro de agua en la CDMX

- Almacena agua en recipientes limpios: Utiliza cubetas, tinacos o garrafones para asegurarte reservas.

- Tapa bien los recipientes: Evita la proliferación de mosquitos u otros contaminantes.

- Prioriza el consumo humano: Destina el agua almacenada principalmente para beber, cocinar y necesidades básicas de higiene.

- Evita lavar autos, regar jardines o llenar piscinas: Pospone actividades que requieran grandes cantidades de agua.

- Báñate usando solo el agua necesaria: Usa cubetas en lugar de la regadera si es posible.

- Recolecta el agua de la regadera mientras sale caliente: Úsala para el WC o para limpieza.

- Utiliza toallas húmedas o sanitizantes: Ayudan a la limpieza cuando el agua escasea.

- Retrasa el lavado de ropa: Junta la mayor cantidad de prendas posible para lavar en una sola carga.

- Limpia superficies con paños húmedos: Así reduces el consumo de agua.