Aarón Mercury manda contundente mensaje a Shiky tras disculpas del español por su eliminación de LCDLFM

El noveno expulsado del reality habló abiertamente de la rivalidad que tuvo con el español durante la última gala de eliminación del programa

Por Mariana Campos

El tiktoker habló sobre las palabras de su compañero de Cuarto Día tras ganarle la última batalla. (Jovani Pérez / Infobae México)

La reciente eliminación de Aarón Mercury de La Casa de los Famosos México marcó un momento clave en la recta final del popular reality show. Minutos después de quedar fuera de la competencia, el influencer compartió su reacción ante la disculpa pública de Shiky, el último finalista en regresar a la casa dejando claro que valora la experiencia vivida.

Aarón Mercury, quien formó parte del extinto Cuarto Noche, se despidió del programa en la penúltima semana, tras una jornada cargada de emociones y a tan solo una semana de conocer quién será el ganador de los 4 millones de pesos.

A lo largo del programa, el tiktoker demostró su fidelidad a todos los miembros del Cuarto Noche y aseguró que, aunque no lo tenía planeado, terminó jugando en equipo y llevándose grandes amistades de esta experiencia lo que lo hizo proteger a todos sus compañeros.

Aarón Mercury fue eliminado una semana antes de la gran final. (La Casa de los Famosos México, Facebook)

¿Está enojado con Shiky?

Al ser consultado sobre la situación, expresó que no sentía tristeza por su salida, sino satisfacción por el desempeño de su equipo y por el regreso de Shiky a la competencia. “No estoy triste… Estoy feliz por mi equipo que sigue aquí, Shiky también regresó, lo aprecio con todo el corazón y me da muchísimo gusto por él”, afirmó el exconcursante, subrayando la importancia del compañerismo y la ausencia de rencor en su despedida.

La reacción de Mercury ante la disculpa de Shiky, quien pidió perdón al equipo por su regreso y la eliminación del influencer, fue de comprensión y apoyo. El exintegrante del reality manifestó que no deseaba que sus compañeros se sintieran desanimados por su salida y celebró la permanencia de Shiky en la competencia.

Yo no quiero que se sienta triste mi manada, por ahí escuché que el Shiky se había disculpado, me da muchísimo gusto que se haya quedado”, señaló, mostrando empatía hacia el finalista y reafirmando su respaldo al grupo.

La Casa de los Famosos México en vivo hoy lunes 29 de septiembre: todo sobre el presunto fraude a Aarón Mercury de Televisa (Foto: Televisa)

En su mensaje dirigido al equipo y al público, Mercury agradeció el respaldo recibido durante su estancia en el programa. Reconoció el esfuerzo colectivo y la oportunidad de haber llegado tan lejos en la competencia. “Se llegó muy lejos, estoy agradecido por las veces que me regresó el público, esta vez ya no se pudo, lo agradezco con todo el corazón”, expresó, evidenciando gratitud por el apoyo constante de los seguidores que lo acompañaron hasta la penúltima semana.

Al reflexionar sobre la disculpa de Shiky y el desenlace de la competencia, Mercury reiteró que no existía motivo para que el finalista se sintiera culpable por su regreso. Consideró que Shiky merecía continuar en el programa y que, ante cualquier resultado, él también habría experimentado tristeza por la salida de un compañero. Así, el influencer cerró su participación en La Casa de los Famosos México con una actitud positiva y reconociendo que la decisión del público fue determinante en esta etapa decisiva.

