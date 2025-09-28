México

Huemanzin Rodríguez, será homenajeado del 53° Cervantino por su aporte al periodismo cultural

El periodista, figura clave en la difusión cultural, será recordado en la ceremonia inaugural y en actividades paralelas, incluyendo un conversatorio y una programación especial en Canal 22

Por Aura Reyna

La muerte de Huemanzin Rodríguez
La muerte de Huemanzin Rodríguez fue anunciada el 21 de agosto a través de su cuenta de Facebook con un poema de Fernando Pessoa (Huemanzin Rodríguez)

En la edición número 53 del Festival Internacional Cervantino (FIC), la Secretaría de Cultura del Gobierno de México rendirá homenaje al periodista cultural Huemanzin Iyolocuauhtli Rodríguez Méndez, quien falleció este año, reconociendo su trayectoria y aportación a la difusión de la cultura en el país.

El reconocimiento incluirá la entrega póstuma de la Presea Cervantina 2025, distinción que será otorgada durante la ceremonia inaugural del festival, el próximo 10 de octubre, en el Patio del Museo Regional de Guanajuato, ubicado en la histórica Alhóndiga de Granaditas.

Figura entrañable del periodismo cultural mexicano, Huemanzin Rodríguez cubrió por primera vez el FIC en 1996, durante su edición 24, y desde entonces su presencia se volvió constante.

Una voz imprescindible del Cervantino

Rendirá un homenaje al periodista
Rendirá un homenaje al periodista cultural Huemanzin Iyolocuauhtli Rodríguez Méndez (1974-2025), como parte de las actividades de la edición 53 del FIC (Secretaría de Cultura)

Reportero, guionista, realizador y conductor, su estilo reflexivo y comprometido lo convirtió en una de las voces más sólidas en la cobertura del Cervantino y otras expresiones artísticas dentro y fuera del país.

En palabras del propio Huemanzin, recogidas en el libro Festival Internacional Cervantino. 40 visiones de un mismo escenario (2012):

“Cada año eso es para mí el Cervantino: un reto físico y emocional, cognitivo y comunicativo, contra reloj. Además de un enorme placer”.

El homenaje se extenderá más allá de la ceremonia oficial. El martes 14 de octubre, a las 11:00 h, se realizará un conversatorio organizado por la Cátedra Cervantina de la Universidad de Guanajuato.

En él participarán colegas y figuras del ámbito cultural que trabajaron de cerca con el periodista, como Leticia Sánchez Medel, Andrea Monserrat Ruíz Rodríguez y Leopoldo Cruz Navarro, bajo la moderación de Juan Jacinto Silva Ibarra. La actividad será de entrada libre en el Patio Central de la Universidad de Guanajuato.

Además, Canal 22 —medio al que Huemanzin estuvo vinculado durante más de dos décadas— se sumará al tributo con una curaduría especial de entrevistas realizadas por él en ediciones anteriores del Cervantino.

Bajo el título “Memoria 22”, la programación incluirá retransmisiones y publicaciones en redes sociales que celebran su legado periodístico.

<i>¡Tan pronto pasa todo cuanto pasa!</i>

Decenas de personas lamentaron la
Decenas de personas lamentaron la muerte del periodista a través de redes sociales, donde destacaron su pasión y entrega al periodismo cultural (Huemanzin Iyolocuauhtli Rodríguez)

El pasado 21 de agosto, se dio a conocer la muerte de Huemanzin Iyolocuauhtli Rodríguez a través de su cuenta de Facebook.

El mensaje, acompañado de una fotografía del periodista, es un poema de Fernando Pessoa.

¡Tan pronto pasa todo cuanto pasa!

¡Tan joven muere ante los dioses cuanto

muere! ¡Todo es tan poco!

Nada se sabe, todo se imagina.

Circúndate de rosas, ama, bebe,

y calla. El resto es nada.

Nacido el 6 de marzo de 1974, Huemanzin trabajó como presentador en televisión cultural desde los nueve años, según relata su perfil de Linkedin.

Fue egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Trabajó en Imevisión, Canal Once, y en la Unidad de Televisión Educativa, pero fue en Canal 22 donde consolidó su perfil como periodista cultural.

He viajado por todo México, mi país, en varias ocasiones para conocer los asentamientos arqueológicos, las zonas turísticas, algunas culturas originarias y la actividad artística y cultural de México”, escribió en su perfil de LinkedIn, donde resumía su vida profesional.

También fue jurado en festivales como DocsMX y el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, y realizó coberturas en América, Asia y Europa.

