Feminicidio de Daniela Julieth en Zapopan: su asesino dijo que fue “guiado por una canción”

Daniela Julieth Ríos Grajeda, de 24 años, fue hallada muerta en su domicilio en Paseos del Sol, Jalisco

Por Merary Nuñez

El presunto feminicida fue detenido
El presunto feminicida fue detenido y declaró que una canción le ordenó cometer el crimen, según autoridades locales. (Facebook | Fitness CLUB GYM)

La egresada de la licenciatura en Nutrición, Daniela Julieth Ríos Grajeda con 24 años de edad fue asesinada la noche del 23 de septiembre en la colonia Paseos del Sol, en el municipio de Zapopan, Jalisco.

De acuerdo con medios locales, la víctima fue hallada sin vida en su vivienda. El presunto feminicida fue detenido poco después de los hechos dentro del domicilio de la joven, de acuerdo con reportes de los medios, señalan que el individuo afirmó que una canción le ordenó cometer el asesinato.

El señalado como feminicida, narró para las autoridades que viajó desde el municipio de Tonalá, porque mientras escuchaba música del género Black Metal recibió ordenes de asesinar a alguien. Por ello, deambuló buscando a su víctima.

Según El Heraldo, el comisario oficial de la policía de Zapopan, Roberto López Macías, detalló que el sujeto viajaba con un chuchillo táctico y vestía de negro cuando ingresó a la casa de Daniela Julieth.

Luto en Zapopan

El asesinato de la joven, reconocida por su labor profesional y su reciente egreso de la Universidad de Guadalajara, en la licenciatura de Nutrición conmocionó a la población.

La Escuela Preparatoria Regional de Puerto Vallarta de la Universidad de Guadalajara emitió un mensaje de condolencia dirigido a sus familiares y amigos donde pidió que la exalumna “Descanse en paz”.

De acuerdo con medios locales y publicaciones en redes sociales, Daniela Julieth ofrecía asesorías en un gimnasio de Jalisco.

Se trata de Fitness CLUB GYM, quienes expresaron su pesar por la partida de la joven, integrante destacada de la comunidad. El mensaje publicado por el gimnasio reconoció la tenacidad, disciplina, fuerza y voluntad que caracterizaron a Ríos desde su llegada el 22 de abril de 2022. La institución definió el gimnasio como un refugio donde se combaten las inseguridades y miedos internos, un espacio en el cual las personas, inspiradas por ejemplos como el de July Ríos, comprueban que incluso en la adversidad existen esperanza y oportunidades.

“Fuiste una guerrera siempre que jamás se rindió y como una guerrera luchando te fuiste”, señalaron desde la comunidad. Los integrantes del gimnasio recordaron la última sonrisa y el gesto de despedida de Ríos, subrayando que todos la acompañan en espíritu y desean que mantenga la seguridad y la determinación que la caracterizaban.

En nombre de toda la comunidad, Fitness Club Gym envió oraciones y condolencias para su familia, despidiendo a Daniela con el mensaje: vuela alto y que Dios cuide tus pasos.

