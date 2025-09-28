Entre sorpresas y festejos: así fue la penúltima semana en La Casa de los Famosos

(Captura de pantalla YouTube)

La novena semana en La Casa de los Famosos México 2025 estuvo llena de emociones, sorpresas y momentos clave que marcaron el rumbo de los últimos días de competencia.

La tensión comenzó el lunes 22 de septiembre, cuando Mar Contreras se convirtió en la primera finalista del reality al encontrar el boleto dorado, durante una dinámica ambientada en un escenario submarino.

Entre pruebas físicas, búsqueda de objetos y eliminación por rondas, la actriz superó a Alexis Ayala y Dalilah Polanco en la etapa final y aseguró su pase directo a la última semana del programa.

Tras esta victoria, Mar se mostró visiblemente emocionada, declarando entre lágrimas: “Les dije que cuando llegara, iba a llegar con todo”. Galilea Montijo celebró junto a ella y el resto de los habitantes, marcando el inicio de la recta final del programa.

Las nominaciones dieron un gran giro en la penúltima semana. (Captura de pantalla YouTube)

El martes, la producción organizó la noche de cine, donde se proyectaron dos películas creadas por los propios habitantes: “El Niño por Siempre con Tijeras” y “La Teoría de la Traición”. La función, además de entretener, sirvió como espacio para evaluar las dinámicas y alianzas de cara a las nominaciones.

La gala de nominación del miércoles sorprendió con un triple empate, lo que resultó en seis habitantes en la placa de nominados: Shiky Clement, Dalilah Polanco, Alexis Ayala, Aarón Mercury, Aldo de Nigris y Abelito. Mar Contreras fue la única exenta por su estatus de finalista.

Una sorpresa llena de emoción y ternura ocurrió cuando Mar Contreras recibió la visita de sus hijos, quienes con cariño festejaron el triunfo de la actriz en su pase a la final.

El jueves trajo uno de los momentos más emotivos: Abelito recibió la visita de sus padres, quienes entraron al jardín de la casa tras una llamada sorpresa del comediante Daniel Sosa. Entre abrazos y lágrimas, el creador de contenido vivió un reencuentro conmovedor que conmovió a la audiencia.

Los habitantes festejaron con Abelito en su cumpleaños. Foto: (Televisa Univisión)

El viernes se celebró el esperado Grand Prix de nominados, donde todos los habitantes —excepto Mar— participaron en una carrera de dados y carritos. Tras una reñida competencia, Abelito logró llegar primero a la meta, convirtiéndose en el segundo finalista oficial de la temporada. La emoción fue doble, pues también celebró su cumpleaños ese mismo día.

La noche cerró con una fiesta sorpresa organizada por La Jefa, con show musical en vivo a cargo de Xavi, quien interpretó temas como “En Privado” y “La Diabla”. Luego, los habitantes disfrutaron de una carne asada, bebidas, música retro y hasta fuegos artificiales.

Con este panorama, los cinco habitantes restantes —Dalilah, Shiky, Alexis, Aarón y Aldo— enfrentan la temida gala de eliminación de este domingo, en la que se definirá quién será el último eliminado antes de la gran final.

Sin duda, la novena semana fue una montaña rusa de emociones en la casa más famosa de México. Las estrategias, los afectos y el apoyo del público serán determinantes para definir al ganador de los 4 millones de pesos.