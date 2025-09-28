México

Entre sorpresas y festejos: así fue la penúltima semana en La Casa de los Famosos

Mar Contreras y Abelito sorprendieron al coronarse finalistas, mientras se espera que este domingo se defina quien saldrá de la casa

Por Jesús Tovar Sosa

Guardar
(Captura de pantalla YouTube)
(Captura de pantalla YouTube)

La novena semana en La Casa de los Famosos México 2025 estuvo llena de emociones, sorpresas y momentos clave que marcaron el rumbo de los últimos días de competencia.

La tensión comenzó el lunes 22 de septiembre, cuando Mar Contreras se convirtió en la primera finalista del reality al encontrar el boleto dorado, durante una dinámica ambientada en un escenario submarino.

Entre pruebas físicas, búsqueda de objetos y eliminación por rondas, la actriz superó a Alexis Ayala y Dalilah Polanco en la etapa final y aseguró su pase directo a la última semana del programa.

Tras esta victoria, Mar se mostró visiblemente emocionada, declarando entre lágrimas: “Les dije que cuando llegara, iba a llegar con todo”. Galilea Montijo celebró junto a ella y el resto de los habitantes, marcando el inicio de la recta final del programa.

Las nominaciones dieron un gran
Las nominaciones dieron un gran giro en la penúltima semana. (Captura de pantalla YouTube)

El martes, la producción organizó la noche de cine, donde se proyectaron dos películas creadas por los propios habitantes: “El Niño por Siempre con Tijeras” y “La Teoría de la Traición”. La función, además de entretener, sirvió como espacio para evaluar las dinámicas y alianzas de cara a las nominaciones.

La gala de nominación del miércoles sorprendió con un triple empate, lo que resultó en seis habitantes en la placa de nominados: Shiky Clement, Dalilah Polanco, Alexis Ayala, Aarón Mercury, Aldo de Nigris y Abelito. Mar Contreras fue la única exenta por su estatus de finalista.

Una sorpresa llena de emoción y ternura ocurrió cuando Mar Contreras recibió la visita de sus hijos, quienes con cariño festejaron el triunfo de la actriz en su pase a la final.

El jueves trajo uno de los momentos más emotivos: Abelito recibió la visita de sus padres, quienes entraron al jardín de la casa tras una llamada sorpresa del comediante Daniel Sosa. Entre abrazos y lágrimas, el creador de contenido vivió un reencuentro conmovedor que conmovió a la audiencia.

Los habitantes festejaron con Abelito
Los habitantes festejaron con Abelito en su cumpleaños. Foto: (Televisa Univisión)

El viernes se celebró el esperado Grand Prix de nominados, donde todos los habitantes —excepto Mar— participaron en una carrera de dados y carritos. Tras una reñida competencia, Abelito logró llegar primero a la meta, convirtiéndose en el segundo finalista oficial de la temporada. La emoción fue doble, pues también celebró su cumpleaños ese mismo día.

La noche cerró con una fiesta sorpresa organizada por La Jefa, con show musical en vivo a cargo de Xavi, quien interpretó temas como “En Privado” y “La Diabla”. Luego, los habitantes disfrutaron de una carne asada, bebidas, música retro y hasta fuegos artificiales.

Con este panorama, los cinco habitantes restantes —Dalilah, Shiky, Alexis, Aarón y Aldo— enfrentan la temida gala de eliminación de este domingo, en la que se definirá quién será el último eliminado antes de la gran final.

Sin duda, la novena semana fue una montaña rusa de emociones en la casa más famosa de México. Las estrategias, los afectos y el apoyo del público serán determinantes para definir al ganador de los 4 millones de pesos.

Temas Relacionados

La Casa de los Famosos MéxicoLa Casa de los Famosos 2025LCDLFmexico-entretenimiento

Más Noticias

Asesinato de B King y Regio Clown: las dudas restantes y acecho del narco en la industria musical

El doble crimen contra los músicos colombianos ha revelado cómo los tentáculos de la delincuencia organizada pueden trastocar e imponer sus dinámicas

Asesinato de B King y

Reportan agresión en bar Rico Club de Zona Rosa, usuarios en redes reaccionan

Imágenes difundidas en redes muestran a un joven con lesiones tras el supuesto ataque en el establecimiento

Reportan agresión en bar Rico

Cómo preparar un dulce de tejocote en almíbar de manera sencilla

Este postre es ideal para consumir en la temporada más fría del año

Cómo preparar un dulce de

Clara Brugada brinda informe sobre daños por lluvias en CDMX: “Rompió todos los pronósticos”

La jefa de Gobierno de la CDMX declaró que la alcaldía Iztapalapa fue la demarcación con mayores afectaciones

Clara Brugada brinda informe sobre

Melate Retro: resultados del 27 de septiembre de 2025

Como todos los sábados, esta popular lotería mexicana dio a conocer los números ganadores de su más reciente sorteo

Melate Retro: resultados del 27
MÁS NOTICIAS

NARCO

Capturan en CDMX a Mario

Capturan en CDMX a Mario “N”, integrante de La Unión Tepito que portaba cerca de 200 dosis de drogas

Fiscalía de Michoacán confirma la detención de seis presuntos integrantes del CJNG, tras enfrenamiento

Jornada violenta en Veracruz: ataques armados y taxistas asesinados

Guerreros Buscadores de Jalisco localizan otra fosa clandestina en Zapopan: han recuperado 6 bolsas con restos

Detención del padre de Julión Álvarez hace recordar la vez que fue acusado de presuntos vínculos con el CJNG

ENTRETENIMIENTO

El club de los villanos:

El club de los villanos: los habitantes más criticados y polémicos dentro de La Casa de los Famosos

Ana Brenda Contreras habría protagonizado un triángulo amoroso con Alexis Ayala y Paty Díaz

La Casa de los Famosos México 2025: los habitantes realizan las últimas compras de la temporada

Adrián Marcelo asegura estar satisfecho del “fracaso rotundo” de La Casa de los Famosos 3

Spotify México: Estos son los podcast mas escuchados hoy

DEPORTES

Juan Manuel Márquez confiesa cuál

Juan Manuel Márquez confiesa cuál es el último triunfo de un mexicano que lo conmovió: " La forma en que se levantó"

Toño de Valdés, conductor de Televisa, fue operado de emergencia tras un fuerte dolor de estómago

Exjugador revela presunto amaño arbitral en partido clave de Liga MX

¿Cuándo, dónde y a qué hora es el debut de la Selección Mexicana sub-20 en el Mundial?

Óscar de la Hoya confiesa cuándo llegará la próxima cara del boxeo después de Canelo Álvarez: “Va a tomar tiempo”