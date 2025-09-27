Quién es Paty Díaz, actriz de Televisa que denunció a Alexis Ayala por presunta violencia y amenazas

Alexis Ayala y Paty Díaz fueron pareja entre el 2000 y 2005. (La Casa de los Famosos México // IG: @patydiazmx)

Alexis Ayala se posicionó entre las principales tendencias de redes sociales previo a la gran final de La Casa de los Famosos México. Y es que su ex pareja, Paty Díaz, lo acusó de presunta violencia doméstica, infidelidad y amenazas de muerte.

De acuerdo con la información que compartió Díaz en sus redes sociales, los hechos ocurrieron hace aproximadamente 20 años, después de que descubrió una presunta infidelidad de Ayala con una actriz de la telenovela donde trabajaban juntos: ‘Barrera de amor’.

“Él ya buscaba cualquier pretexto para estar mal, para ser grosero, indiferente, agresivo y yo ya sabía y lo comprobé también un día que, en un centro comercial al sur de la Ciudad, me quiso golpear (...) Mi hijo empezó a gritar, a llorar y eso me dolió mucho“, contó.

La actriz contó su versión de una discusión |TikTok: @patydayz

Tras lo sucedido, Paty Díaz decidió terminar la relación. La despedida habría sido dolorosa para ambas partes, no obstante, lo habrían aceptado y habrían llegado a un acuerdo respecto con los bienes que tenían en común (patrimonio en Cuernavaca y Estados Unidos).

“Un día de la nada enloqueció. Seguíamos grabando en Aguascalientes. Él dejó de beber muchos años y cuando lo vi ese día, lo vi alcoholizado. Empezó a tocar muy fuerte y la verdad yo me asusté (...) Me dijo: no te voy a dar ni un peso y hazle como quieras”, contó.

La situación escaló cuando Díaz cambió las contraseñas de una caja fuerte y de una computadora, pues supuestamente Ayala enfureció y la amenazó.

El actor no reveló el nombre de su ex pareja | Vix / La Casa de los Famosos México

“Me dijo: me tienes envidia porque me ves feliz (...) tu te quieras quedar con mi casa, pero soy capaz de quemarla contigo y con tu hijo adentro para que se mueran”, narró.

Paty Díaz compartió su versión de su separación de Alexis Ayala luego de que él la habría expuesto en La Casa de los Famosos.

¿Quién es Paty Díaz?

Patricia Díaz, mejor conocida en el medio artístico nacional como Paty Díaz, nació el 17 de marzo de 1974 en Sonora; actualmente tiene 51 años.

(IG: @patydiazmx)

Creció en San Juan Ixtayopan, en Tláhuac. Comenzó su carrera artística como modelo y después estudió actuación en el Centro de Educación Artística (CEA).

A lo largo de su carrera ha participado en telenovelas como La Usurpadora, Rubí, Luz Clarita, La que no podía amar, Soltero con hijas, Nadie como tú y Me atrevo a amarte, por mencionar algunas.

Sobre su vida privada se sabe muy poco, sin embargo el romance que sostuvo con Alexis Ayala entre el año 2000 y 2005 dio mucho de qué hablar por las acusaciones de presunta infidelidad en contra del actor, quien tras la separación comenzó un romance con Ana Brenda Contreras.