México

Quién es Paty Díaz, actriz de Televisa que denunció a Alexis Ayala por presunta violencia y amenazas

La artista rompió el silencio sobre la relación amorosa que tuvo con el villano de telenovelas y contó su versión de un pleito que tuvieron luego de que él lo destapó en ‘La Casa de los Famosos México’

Por Adriana Castillo

Guardar
Alexis Ayala y Paty Díaz
Alexis Ayala y Paty Díaz fueron pareja entre el 2000 y 2005. (La Casa de los Famosos México // IG: @patydiazmx)

Alexis Ayala se posicionó entre las principales tendencias de redes sociales previo a la gran final de La Casa de los Famosos México. Y es que su ex pareja, Paty Díaz, lo acusó de presunta violencia doméstica, infidelidad y amenazas de muerte.

De acuerdo con la información que compartió Díaz en sus redes sociales, los hechos ocurrieron hace aproximadamente 20 años, después de que descubrió una presunta infidelidad de Ayala con una actriz de la telenovela donde trabajaban juntos: ‘Barrera de amor’.

“Él ya buscaba cualquier pretexto para estar mal, para ser grosero, indiferente, agresivo y yo ya sabía y lo comprobé también un día que, en un centro comercial al sur de la Ciudad, me quiso golpear (...) Mi hijo empezó a gritar, a llorar y eso me dolió mucho“, contó.

La actriz contó su versión de una discusión |TikTok: @patydayz

Tras lo sucedido, Paty Díaz decidió terminar la relación. La despedida habría sido dolorosa para ambas partes, no obstante, lo habrían aceptado y habrían llegado a un acuerdo respecto con los bienes que tenían en común (patrimonio en Cuernavaca y Estados Unidos).

“Un día de la nada enloqueció. Seguíamos grabando en Aguascalientes. Él dejó de beber muchos años y cuando lo vi ese día, lo vi alcoholizado. Empezó a tocar muy fuerte y la verdad yo me asusté (...) Me dijo: no te voy a dar ni un peso y hazle como quieras”, contó.

La situación escaló cuando Díaz cambió las contraseñas de una caja fuerte y de una computadora, pues supuestamente Ayala enfureció y la amenazó.

El actor no reveló el nombre de su ex pareja | Vix / La Casa de los Famosos México

“Me dijo: me tienes envidia porque me ves feliz (...) tu te quieras quedar con mi casa, pero soy capaz de quemarla contigo y con tu hijo adentro para que se mueran”, narró.

Paty Díaz compartió su versión de su separación de Alexis Ayala luego de que él la habría expuesto en La Casa de los Famosos.

¿Quién es Paty Díaz?

Patricia Díaz, mejor conocida en el medio artístico nacional como Paty Díaz, nació el 17 de marzo de 1974 en Sonora; actualmente tiene 51 años.

(IG: @patydiazmx)
(IG: @patydiazmx)

Creció en San Juan Ixtayopan, en Tláhuac. Comenzó su carrera artística como modelo y después estudió actuación en el Centro de Educación Artística (CEA).

A lo largo de su carrera ha participado en telenovelas como La Usurpadora, Rubí, Luz Clarita, La que no podía amar, Soltero con hijas, Nadie como tú y Me atrevo a amarte, por mencionar algunas.

Sobre su vida privada se sabe muy poco, sin embargo el romance que sostuvo con Alexis Ayala entre el año 2000 y 2005 dio mucho de qué hablar por las acusaciones de presunta infidelidad en contra del actor, quien tras la separación comenzó un romance con Ana Brenda Contreras.

Temas Relacionados

Paty DíazAlexis AyalaAna Brenda ContrerasinfidelidadviolenciaLa Casa de los Famosos MéxicoVixmexico-entretenimiento

Más Noticias

Socavón aparece en una casa de la CDMX y sorprende a cinco jóvenes durante convivencia: video se vuelve viral

Las imágenes publicadas en redes muestran cómo el suelo cedió y atrapó a las amigas sin causarles lesiones graves

Socavón aparece en una casa

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 27 de septiembre: Abelito recibe barbacoa por su cumpleaños

Sigue minuto a minuto la transmisión en vivo 24/7 de Vix

La Casa de los Famosos

CCH Sur: tras asesinato de alumno, la UNAM plantea reforzar seguridad con reconocimiento facial y cámaras

Autoridades universitarias presentaron a estudiantes un plan que contempla lectores de credenciales, arcos de seguridad y cámaras de reconocimiento facial

CCH Sur: tras asesinato de

Así es como el durazno ayuda a prevenir las cataratas, la presión alta y la diabetes

Conoce todos los beneficios que tiene esta deliciosa fruta

Así es como el durazno

REDIM pide a Sheinbaum atender salud mental de adolescentes tras asesinato de estudiante en CCH Sur: “No es un hecho aislado”

La organización consideró que el caso es una evidencia de carencias estructurales entorno al desarrollo de los jóvenes

REDIM pide a Sheinbaum atender
MÁS NOTICIAS

NARCO

“Misión Cortafuegos” y 125 carpetas

“Misión Cortafuegos” y 125 carpetas por tráfico de armas: SRE instala grupo de seguridad entre México y EEUU

Senador de Morena sale en defensa de La Luz del Mundo: “Es una caricatura la detención de 38 fieles en Michoacán”

Departamento del Tesoro de EEUU elimina esquema de La Mayiza de lavado de dinero tras señalamientos de posible confusión

Detienen a tres mujeres por secuestro y extorsión en Tabasco

Extraditan a EEUU a mexicano que pertenecía a una red de tráfico de migrantes; así operaba

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 27 de septiembre: Abelito recibe barbacoa por su cumpleaños

Ángela Aguilar reaparece en redes tras ser ‘abucheada’ en el concierto que Christian Nodal dio en la UANL

Detienen al papá de Julión Álvarez en Campeche por presunta portación ilegal de armas de fuego

Actriz de Televisa acusa a Alexis Ayala de presunta violencia y amenazas: “Soy capaz de quemar mi casa contigo y tu hijo”

Así celebró Abelito su cumpleaños en La Casa de los Famosos México

DEPORTES

Kemalito se convierte en campeón

Kemalito se convierte en campeón mundial de Mini Estrellas del CMLL usando la llave de Místico: “Es un tributo a mi padrino”

CMLL Noche de Campeones 2025: resultados completos desde la Arena México

¿Fin de una era? Canelo Álvarez cae al décimo lugar en el ranking mundial

Puebla vs Chivas: reportero ayuda a trabajadores de limpia a sacar el agua de lluvia del Estadio Cuauhtémoc

Memes invaden redes tras suspensión de Puebla vs Chivas por mal clima