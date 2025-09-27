La Casa de los Famosos México en vivo hoy 27 de septiembre: Alexis Ayala va abajo en las encuestas

Cabe mencionar que los fans del reality show pueden otorgar un voto diario en el tiempo establecido, mientras que quienes tienen una cuenta premium en la plataforma de streaming Vix pueden dar hasta 10 votos diarios entre los habitantes de su preferencia.
El domingo 25 de septiembre se llevará a cabo la última gala de eliminación de La Casa de los Famosos México y uno de los seis habitantes nominados deberá abandonar la competencia por decisión del público antes de la gran final.
Comienza el último fin de semana de La Casa de los Famosos 2025.
Los habitantes disfrutaron de su fiesta semanal a ritmo de corridos tumbados, pues Xavi entró a la casa para dar un mini concierto para los habitantes.
Abelito celebró por partida doble, pues no solo salió de la placa de nominados y se convirtió en el segundo habitante en pasar a la gran final, también festejó su cumpleaños.