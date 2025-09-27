México

¿Quién es Angie Miller, modelo relacionada al caso de B-King y Regio Clown?

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó la detención de Angie Miller en Tlalnepantla de Baz, Estado de México

Por Jaqueline Viedma

En uno de los últimos videos antes de la muerte del cantante, la pareja se grabó bailando el más reciente sencillo de este - crédito @soyangiemilleroficial_/Instagram

En los últimos días, el nombre de Angie Miller ha estado en tendencia en redes sociales, luego de que se diera a conocer la lamentable noticia del homicidio de los cantantes colombianos, B King y DJ Regio Clown.

Una ficha de búsqueda que había sido emitida por la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México, indica que el nombre completo de la mujer es Angélica Yetsey Torrini León, quien al parecer tiene 29 años y mide 1.60 metros.

Los datos mostrados en dicha ficha señalaban que se encontraba desaparecida desde el 23 de septiembre de este año, por lo que su paradero era desconocido, sin embargo, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó la modelo, la cual se realizó en Tlalnepantla de Baz, Estado de México.

Esta es la trayectoria de Angie Miller, modelo venezolana

Proveniente de Venezuela, Angie Miller ha desarrollado su carrera en el ámbito del modelaje y la actuación, en la red social Instagram donde tiene dos cuentas, la mujer comparte publicaciones sobre estilo de vida, así como fotografías relacionadas a su vida personal.

En su cuenta principal compartió una fotografía con el participante de La Casa de los Famosos, Aaron Mercury, en la que ella le desea un “Feliz cumpleaños”; en otras publicaciones se puede leer que estuvo como invitada en el programa de televisión Miembros al Aire, en la que escribió: “Una agradable entrevista con los mejores”.

La creadora de contenido tiene presencia en múltiples plataformas digitales. Previo a la desaparición de sus amigos colombianos, la mujer buscaba impulsar el evento musical en el que se presentó B King y DJ Regio Clown en México.

La última publicación junto a los cantantes fue compartida en los tres perfiles el pasado 12 de septiembre, donde se puede leer: “Nos vemos el domingo en este gran evento … SIN CENSURA! Una noche mágica, no te lo puedes perder México hermoso”.

Angie Miller fue detenida en
Angie Miller fue detenida en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, el pasado 23 de septiembre, así lo confirmó la Fiscalía de CDMX. (crédito @bkingoficial y @soyangiemilleroficial_/Instagram)

Angie Miller pidió apoyo en redes sociales ante la desaparición de B King y DJ Regio Clown

El 17 de septiembre de 2025, la modelo venezolana compartió un video corto en Instagram, en el que solicitó el apoyo de sus seguidores para dar con el paradero de los cantantes colombianos, en el clip se puede leer el siguiente mensaje:

“Ya no quiero esperar más tiempo ni quiero dejar pasar por alto nada amigos, seguidores, fans desde ayer a las 4 p.m. B King y DJ Regio Clown están desaparecidos. Necesitamos su apoyo para que aparezcan sanos y con vida”.

Hasta el cierre de esta nota, las autoridades no han proporcionado mayor información sobre el motivo de su detención ni de las líneas de investigación abiertas por el caso de B King y DJ Regio Clown.

