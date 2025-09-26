Fiscalía de CDMX confirma detención de Angie Miller, novia del músico colombiano B King

Videos y publicaciones en redes sociales impulsaron rumores de romance entre el artista colombiano y la actriz, reconocida también por su actividad en plataformas digitales - crédito @soyangiemilleroficial_/ Instagram

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó la detención de Angie Miller, novia del musico colombiano B. King, que había sido reportada como desparecida desde el pasado 23 de septiembre, un días después del hallazgo del cuerpo de su novio.

De acuerdo con el órgano judicial, su detención fue hecha el mismo 23 de septiembre en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, y fue puesta a disposición de las autoridades al rededor de las 20:00 horas.

Por otra parte, según la ficha de búsqueda emitida por la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México consultada por Infobae México, Angélica Yetsey Torrini León (nombre real de Miller), no había certeza de su último paradero, sin embargo, la Fiscalía de la Ciudad confirmó que fue vista por última vez en la alcaldía Benito Juárez.

La difusión de las imágenes de un automóvil Mercedes-Benz en el que se habría transportado Bayron Sánchez hasta el sitio del homicidio, en las inmediaciones de la alcaldía Iztapalapa, dieron pie a que las autoridades comenzaran a profundizar en el análisis de los movimientos.

El operativo en el que fue detenida Angie Miller fue realizado por agentes de la Coordinación General del Combate al Secuestro de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, quienes indicaron que la investigación continúa bajo reserva por tratarse de un caso de homicidio calificado. Hasta el momento no se han revelado mayores detalles sobre las declaraciones de la detenida ni sobre las líneas de investigación abiertas por el caso del asesinato de su pareja y el cantante Regio Clown.

¿Qué le paso a B. King y Regio Clown?

De acuerdo con las investigaciones, el 16 de septiembre los cantantes colombianos se encontraban en un gimnasio con sede en Polanco, y al salir abordaron un taxi de aplicación que realizó una parada en Iztapalapa.

El seguimiento realizado por cámaras de videovigilancia permitió reconstruir el desplazamiento del Mercedes Benz en el que viajaban B King y Regio Clown por diversas calles de la alcaldía Iztapalapa.

Las imágenes muestran cómo el vehículo abandonó la Ciudad de México y se dirigió hacia el Estado de México, donde finalmente se perdió su rastro. Las investigaciones oficiales determinaron que el trayecto concluyó en Cocotitlán, un municipio mexiquense.

Allí, el 17 de septiembre, las autoridades localizaron los cuerpos de los dos músicos. Ambos presentaban signos de violencia y junto a ellos se halló un narcomensaje.