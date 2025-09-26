México

Fiscalía de CDMX confirma detención de Angie Miller, novia del músico colombiano B King

La confirmación del Ministerio Público local se da luego de que las autoridades capitalinas emitieran una ficha de búsqueda para dar con el paradero de la venezolana

Por Guadalupe Fuentes

Guardar
Videos y publicaciones en redes
Videos y publicaciones en redes sociales impulsaron rumores de romance entre el artista colombiano y la actriz, reconocida también por su actividad en plataformas digitales - crédito @soyangiemilleroficial_/ Instagram

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó la detención de Angie Miller, novia del musico colombiano B. King, que había sido reportada como desparecida desde el pasado 23 de septiembre, un días después del hallazgo del cuerpo de su novio.

De acuerdo con el órgano judicial, su detención fue hecha el mismo 23 de septiembre en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, y fue puesta a disposición de las autoridades al rededor de las 20:00 horas.

Por otra parte, según la ficha de búsqueda emitida por la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México consultada por Infobae México, Angélica Yetsey Torrini León (nombre real de Miller), no había certeza de su último paradero, sin embargo, la Fiscalía de la Ciudad confirmó que fue vista por última vez en la alcaldía Benito Juárez.

| Facebook / Comisión de
| Facebook / Comisión de Búsqueda CDMX

La difusión de las imágenes de un automóvil Mercedes-Benz en el que se habría transportado Bayron Sánchez hasta el sitio del homicidio, en las inmediaciones de la alcaldía Iztapalapa, dieron pie a que las autoridades comenzaran a profundizar en el análisis de los movimientos.

El operativo en el que fue detenida Angie Miller fue realizado por agentes de la Coordinación General del Combate al Secuestro de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, quienes indicaron que la investigación continúa bajo reserva por tratarse de un caso de homicidio calificado. Hasta el momento no se han revelado mayores detalles sobre las declaraciones de la detenida ni sobre las líneas de investigación abiertas por el caso del asesinato de su pareja y el cantante Regio Clown.

¿Qué le paso a B. King y Regio Clown?

- crédito @bkingoficia y @regioclownn/Instagram
- crédito @bkingoficia y @regioclownn/Instagram

De acuerdo con las investigaciones, el 16 de septiembre los cantantes colombianos se encontraban en un gimnasio con sede en Polanco, y al salir abordaron un taxi de aplicación que realizó una parada en Iztapalapa.

El seguimiento realizado por cámaras de videovigilancia permitió reconstruir el desplazamiento del Mercedes Benz en el que viajaban B King y Regio Clown por diversas calles de la alcaldía Iztapalapa.

Las imágenes muestran cómo el vehículo abandonó la Ciudad de México y se dirigió hacia el Estado de México, donde finalmente se perdió su rastro. Las investigaciones oficiales determinaron que el trayecto concluyó en Cocotitlán, un municipio mexiquense.

Allí, el 17 de septiembre, las autoridades localizaron los cuerpos de los dos músicos. Ambos presentaban signos de violencia y junto a ellos se halló un narcomensaje.

Temas Relacionados

Angie MillerB. KingNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Tijuana vs Cruz Azul: dónde y a qué hora ver el partido de la jornada 11 y la despedida de Jesús Corona

El arquero de 44 años se retirará del futbol profesional enfrentando al equipo de sus amores

Tijuana vs Cruz Azul: dónde

Quién es “El Topo”, integrante de La Unión Tepito detenido, y cuál sería su relación con Sandra Cuevas

Giovanni Mata fue funcionario de la alcaldía Cuauhtémoc durante la administración de la exmandataria

Quién es “El Topo”, integrante

Por qué se recomienda utilizar aceite de coco para el lavado de pies

Es uno de los ingredientes mayormente utilizados para hidratar y nutrir la piel

Por qué se recomienda utilizar

Caen ocho sujetos por extorsión y secuestro exprés en Iztapalapa, Cuauhtémoc y Edomex, hay dos policías entre los detenidos

En la detención fueron asegurados 10 teléfonos usados para sus actividades delictivas y un vehículo

Caen ocho sujetos por extorsión

Shag texturizado, el corte de cabello que se corona como el favorito en este otoño

Este look es una de las opciones a llevar durante esta nueva temporada del año por su simbolismo y versatilidad en la moda femenina

Shag texturizado, el corte de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Quién es “El Topo”, integrante

Quién es “El Topo”, integrante de La Unión Tepito detenido, y cuál sería su relación con Sandra Cuevas

Cae en CDMX “El Topo”, integrante de La Unión Tepito y exfuncionario de la alcaldía Cuauhtémoc

“Sigues tú, Paloma”: dejan amenazas de muerte en puerta del Palacio Municipal a alcaldesa de Acayucan, Veracruz

Así fue la ocasión cuando un líder de ‘La Barredora’ se sometió a cirugía plástica para evadir a la justicia y al CJNG | VIDEO

¿Detenida o desaparecida? Angie Miller, novia del músico colombiano B King, fue reportada en ambas circunstancias el mismo día

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Xavi acompañará a los habitantes durante la fiesta de hoy 26 de septiembre

Aislinn Derbez confiesa que tuvo celos de Regina Blandón durante las grabaciones de La Familia P.Luche

Fans del Cuarto Noche le ponen apodo a Dalílah Polanco ante su creciente popularidad

Mariana Treviño defiende a Guana de los comentarios despectivos de Alexis Ayala sobre ser “ensamble de teatro musical”

El impresionante cambio físico de Aarón Mercury para entrar a La Casa de los Famosos México

DEPORTES

Tijuana vs Cruz Azul: dónde

Tijuana vs Cruz Azul: dónde y a qué hora ver el partido de la jornada 11 y la despedida de Jesús Corona

Codazo a Aguirre y falta a Zúñiga: Curro Hernández, es señalado por omisiones en el América vs San Luis

Terrible Morales defiende a Canelo Álvarez sobre las críticas de Juan Manuel Márquez: “Es un peleador que por sí solo habla”

América vs Pumas, IA revela quién ganará el clásico capitalino

Liga MX, derby madrileño, béisbol y NFL, el menú deportivo del fin de semana