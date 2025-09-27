México

Monreal afirma que iniciativa de la presidenta en materia de salud será analizada con responsabilidad

El diputado indicó que la iniciativa ya se publicó en la Gaceta Parlamentaria y apenas se valorará a qué comisiones se turnará

Por Fernanda López-Castro

Guardar

Ricardo Monreal, coordinado de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, aseguró que el pleno analizará con responsabilidad la iniciativa para reformar la Ley General de Salud, en materia de cigarrillos electrónicos y vapeadores, que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum.

En su cuenta de X, Monreal confirmó la recepción del documento y aseguró que se buscará legislar a favor de la salud de los mexicanos.

“Recibimos en la @Mx_Diputados la iniciativa de la Presidenta @Claudiashein que reforma la Ley General de Salud en materia de cigarrillos electrónicos y vapeadores. La analizaremos con responsabilidad, y legislaremos para proteger el derecho a la salud de las y los mexicanos", escribió en la red social.

Posteriormente, en declaraciones a representantes de medios de comunicación, precisó que dicho documento ha sido publicado en la Gaceta Parlamentaria y apenas se valorará a qué comisiones se turnará.

¿En qué consiste la reforma para prohibir los vapeadores?

La Cámara de Diputados recibió ayer la iniciativa para prohibir la importación, distribución, comercialización, venta y uso de vapeadores y cigarros electrónicos en México.

La propuesta, enviada para su análisis y eventual aprobación, plantea modificaciones a la Ley General para el Control del Tabaco, con el objetivo de endurecer las restricciones en torno a estos productos.

El documento establece la prohibición total de sistemas electrónicos de administración de nicotina (SEAN), sistemas similares sin nicotina (SSSN), cigarrillos electrónicos y dispositivos vaporizadores, además de sus soluciones y mezclas utilizadas. Queda prohibida no solo su comercialización, sino también su uso en espacios públicos, transporte, oficinas, centros educativos y cualquier lugar cerrado.

Cigarrillos ultrasónicos, vapeo, metales pesados,
Cigarrillos ultrasónicos, vapeo, metales pesados, nicotina, aerosoles tóxicos, cigarrillos electrónicos, dispositivos de vapeo, sistemas de nicotina, vapeadores alternativos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la exposición de motivos, se argumentó que estos dispositivos representan riesgos para la salud pública, principalmente entre jóvenes y menores de edad, quienes constituyen uno de los sectores más expuestos a la publicidad y a la disponibilidad de estos productos.

Asimismo, la iniciativa reclama que los vapeadores y cigarrillos electrónicos han sido promovidos como alternativas menos dañinas que fumar tabaco convencional, pero carecen de aval científico y presentan efectos adversos comprobados.

El proyecto también establece medidas específicas de control, inspección y sanción dirigidas a las empresas, personas físicas o morales que incumplan con la legislación.

De igual forma, contempla multas y clausura de establecimientos para quienes distribuyan o vendan estos productos, además de la destrucción de los mismos. Las disposiciones se aplicarían tanto a los productos nacionales como importados.

En caso de aprobarse el dictamen en comisiones y ser respaldado por el Pleno, representaría uno de los cambios regulatorios más estrictos en la materia a nivel nacional.

La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia para fortalecer el marco legal contra productos considerados nocivos para la salud e incrementar la protección de niñas, niños y adolescentes frente a nuevas formas de consumo de nicotina.

Temas Relacionados

Ricardo MonrealvapeadoresLey General de SaludCámara de Diputadosmexico-noticias

Más Noticias

Fiscales de EEUU piden aplazar audiencia de Vicente Carrillo Fuentes “El Viceroy”

Este 30 de septiembre estaba previsto que continuara el proceso en contra del narcotraficante

Fiscales de EEUU piden aplazar

MTU en México: cómo activarlo paso a paso en BBVA, HSBC, Banamex, Banorte, Santander y Banco Azteca

Cada cliente podrá definir un tope en sus operaciones digitales para tener mayor control y seguridad. Esta es la guía paso a paso para activarlo en la banca móvil

MTU en México: cómo activarlo

Académico de la Ibero advierte que nueva Ley General de Aguas no afectará a élites acaparadoras del recurso

Especialista reitera que los mantos acuíferos siguen en crisis por la sobreexplotación

Académico de la Ibero advierte

Lenia Batres aclara por qué los ministros de la Corte tienen ‘asesores’ tras críticas a Hugo Aguilar: “Piña tenía 3 mil”

La ministra reelecta calificó las críticas como un “tema difamador”, por lo que aclaró por qué se conforman dichos grupos de trabajo y cuál es su labor para con los ministros, así como los requisitos para integrarlos

Lenia Batres aclara por qué

Cae “La Güera”, presunta líder regional de “La Chokiza”, junto con cómplice colombiano en el Edomex | Video

Ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público y fueron trasladados al Centro de Justicia “San Agustín” para que se resuelva su situación jurídica

Cae “La Güera”, presunta líder
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae “La Güera”, presunta líder

Cae “La Güera”, presunta líder regional de “La Chokiza”, junto con cómplice colombiano en el Edomex | Video

Reportan retiro de visa al diputado Mario López, “La Borrega”, tras ser detenido por el CBP de EEUU en Texas

Fiscales de EEUU piden aplazar audiencia de Vicente Carrillo Fuentes “El Viceroy”

“Misión Cortafuegos” y 125 carpetas por tráfico de armas: SRE instala grupo de seguridad entre México y EEUU

Senador de Morena sale en defensa de La Luz del Mundo: “Es una caricatura la detención de 38 fieles en Michoacán”

ENTRETENIMIENTO

Sandra Echeverría arremete contra Karla

Sandra Echeverría arremete contra Karla Souza por no desmentir rumores de infidelidad en crisis matrimonial con Lozanne

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 27 de septiembre: Abelito recibe barbacoa por su cumpleaños

Quién es Paty Díaz, actriz de Televisa que denunció a Alexis Ayala por presunta violencia y amenazas

Ángela Aguilar reaparece en redes tras ser ‘abucheada’ en el concierto que Christian Nodal dio en la UANL

Detienen al papá de Julión Álvarez en Campeche por presunta portación ilegal de armas de fuego

DEPORTES

Kemalito se convierte en campeón

Kemalito se convierte en campeón mundial de Mini Estrellas del CMLL usando la llave de Místico: “Es un tributo a mi padrino”

CMLL Noche de Campeones 2025: resultados completos desde la Arena México

¿Fin de una era? Canelo Álvarez cae al décimo lugar en el ranking mundial

Puebla vs Chivas: reportero ayuda a trabajadores de limpia a sacar el agua de lluvia del Estadio Cuauhtémoc

Memes invaden redes tras suspensión de Puebla vs Chivas por mal clima