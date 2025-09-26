México

Cámara de Diputados recibe iniciativa de Sheinbaum para prohibir vapeadores y cigarros electrónicos, esto dice la propuesta

Kenia López Rabadán indicó que la iniciativa incluye la prohibición de otros dispositivos análogos y estupefacientes

Por Fernanda López-Castro

Kenia López Rabadán, legisladora del PAN y presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, informó que esta mañana recibió la iniciativa de reforma para prohibir los cigarrillos electrónicos y vapeadores en México, que propuso la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En su cuenta de X, la diputada panista informó que la iniciativa con proyecto de decreto indica diversas reformas, adiciones y derogaciones a la Ley General de Salud, además de que se incluye la prohibición de otros dispositivos análogos y estupefacientes.

“Recibimos de la presidenta iniciativa con proyecto decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de prohibición de cigarrillos electrónicos, vapeadores y otros sistemas o dispositivos análogos, y otras materias que fortalecen la atención de la salud de la población”, escribió en la red social.

En un comunicado, la Cámara de Diputados precisó que la iniciativa tiene por objeto garantizar el derecho a la salud de las mexicanas y mexicanos, previsto en el artículo 4° constitucional, al establecer las condiciones en materia de prohibición de actividades relacionadas con los cigarrillos electrónicos, vapeadores y otros sistemas o dispositivos análogos, y estupefacientes.

Entre los apartados destacados, se contempla que la Secretaría de Salud asuma responsabilidades ampliadas como dependencia rectora en las contrataciones consolidadas de medicamentos, equipo médico de alta tecnología y otros insumos estratégicos.

El proyecto incorpora también el fortalecimiento de las facultades de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), con el fin de agilizar trámites regulatorios y facilitar al sector privado el cumplimiento de las normativas.

La iniciativa prevé medidas para simplificar la estructura de los comités responsables de aprobar protocolos de investigación y plantea que la Secretaría de Salud promueva en sus contrataciones la participación de empresas mexicanas con inversiones nacionales en la cadena de producción del sector.

Otra sección relevante de la iniciativa incluye la incorporación de la salud digital y la planeación sistemática de la infraestructura en salud, incluyendo la implementación de tecnologías de información como la telesalud, la telemedicina y los registros médicos electrónicos.

El documento estipula que la Secretaría de Salud contará con un Plan Maestro Nacional de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico de Alta Tecnología, para sistematizar la planeación y equipamiento hospitalario en el país.

Entre otros puntos, se propone eliminar los porcentajes fijos de distribución del Fondo de Salud para el Bienestar, permitiendo al Comité Técnico del Fideicomiso decidir de forma colegiada la asignación de los recursos, conforme a las prioridades sanitarias.

De acuerdo con la Cámara Baja, la propuesta también busca regular la producción de hemoderivados y su aprobación, y fortalece la actuación de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED) para mejorar la calidad de los servicios de salud y los mecanismos alternativos para la resolución de controversias.

La Cámara de Diputados destacó que la iniciativa forma parte de la estrategia “Plan México”, orientada a consolidar la colaboración entre el gobierno y el sector privado, con el propósito de estimular el desarrollo económico y fortalecer la industria nacional a partir del mercado interno.

