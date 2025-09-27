Fiscales de EEUU piden aplazar audiencia de Vicente Carrillo Fuentes “El Viceroy”

El ex líder del cártel de Juárez, Vicente Carrillo Fuentes

El fiscal de Estados Unidos, Joseph Nocella Jr., solicitó el aplazamiento de la próxima audiencia en contra de Vicente Carrillo Fuentes, alias “El Viceroy”, exlíder del Cártel de Juárez tras la muerte de su hermano Amado Carrillo Fuentes, “El Señor de los Cielos”.

De acuerdo con el oficio, obtenido por la reportera Silvia Otero, se solicitó que la audiencia se recorra para el próximo 19 de noviembre de 2025 a las 12:30 horas, ya que se tenía previsto que “El Viceroy” se presentara este martes 30 de septiembre.

Esta solicitud, fechada el pasado 25 de septiembre pero revelada este sábado, se realizó debido a que consideran brindará tiempo a las partes para discutir una posible resolución en el juicio en contra del narcotraficante.

"Las partes alegan respetuosamente que un aplazamiento y la exclusión del plazo benefician a la justicia, ya que facilitarán la presentación de pruebas y brindarán a las partes tiempo para debatir una posible resolución del caso“, se lee en el documento.

Vicente Carrillo Fuentes, acusado por la fiscalía de ser exjefe del Cártel de Juárez, comparece ante el Tribunal Federal de Brooklyn, Nueva York, EE. UU., el 28 de febrero de 2025, en este boceto. REUTERS/Jane Rosenberg

El pasado 5 de agosto el fiscal Joseph Nocella Jr. también informó que desistió de solicitar la pena de muerte para Vicente Carrillo Fuentes, la cual se dio a conocer de manera paralela a la de Rafael Caro Quintero, alias “Narco de Narcos” y de Ismael “El Mayo” Zambada, exlíder del Cártel de Sinaloa.

Además, desde el mes de abril “El Viceroy” se encuentra en medio de negociaciones para pactar un acuerdo de culpabilidad con la Fiscalía de Nueva York, donde lleva su proceso desde que fue entregado a las autoridades estadounidenses el pasado 27 de febrero junto a 27 narcotraficantes mexicanos.

Fue durante su audiencia del pasado 24 de junio que Vicente Carrillo Fuentes pactó un nuevo periodo de 90 días para continuar con las negociaciones. De acuerdo con el periodista Arturo Ángel, durante su tercera presentación ante la Corte Federal de Brooklyn, Nueva York, el narcotraficante expresó a la jueza Joan M. Azrack que estaba de acuerdo con la medida.

El gobierno de México compartió las fotografías de los líderes criminales de los cárteles del Golfo, Jalisco Nueva Generación, Los Zetas, Cártel de Sinaloa, Los Matazetas, Familia Michoacana, entre otros. Crédito: Gobierno de México

Entre los más de 40 cargos en contra de “El Viceroy” se encuentra la importación y posesión con intención de distribuir cocaína y marihuana, conspiración para asesinar testigos y homicidios cometidos para proteger la estructura criminal.

Debido a la gravedad de los cargos, el narcotraficante mexicano tenía la posibilidad de enfrentar la pena de muerte, sin embargo, al ser desistido por el fiscal de EEEUU, ahora podría optar por tener beneficios ante su avanzada edad.

Carrillo Fuentes desde el inicio de su juicio se declaró no culpable, sin embargo, esta decisión de aplazar su audiencia se debe a sus negociaciones para llegar a un acuerdo de culpabilidad.

Hasta el momento, el narcotraficante se encuentra recluido en el Centro de Detención Metropolitano (MCD) de Brooklyn, donde también están recluidos Rafael Caro Quintero e Ismael Zambada García.