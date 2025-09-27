México

Fiscales de EEUU piden aplazar audiencia de Vicente Carrillo Fuentes “El Viceroy”

Este 30 de septiembre estaba previsto que continuara el proceso en contra del narcotraficante

Por Ale Huitron

Guardar
El ex líder del cártel
El ex líder del cártel de Juárez, Vicente Carrillo Fuentes

El fiscal de Estados Unidos, Joseph Nocella Jr., solicitó el aplazamiento de la próxima audiencia en contra de Vicente Carrillo Fuentes, alias “El Viceroy”, exlíder del Cártel de Juárez tras la muerte de su hermano Amado Carrillo Fuentes, “El Señor de los Cielos”.

De acuerdo con el oficio, obtenido por la reportera Silvia Otero, se solicitó que la audiencia se recorra para el próximo 19 de noviembre de 2025 a las 12:30 horas, ya que se tenía previsto que “El Viceroy” se presentara este martes 30 de septiembre.

Esta solicitud, fechada el pasado 25 de septiembre pero revelada este sábado, se realizó debido a que consideran brindará tiempo a las partes para discutir una posible resolución en el juicio en contra del narcotraficante.

"Las partes alegan respetuosamente que un aplazamiento y la exclusión del plazo benefician a la justicia, ya que facilitarán la presentación de pruebas y brindarán a las partes tiempo para debatir una posible resolución del caso“, se lee en el documento.

Vicente Carrillo Fuentes, acusado por
Vicente Carrillo Fuentes, acusado por la fiscalía de ser exjefe del Cártel de Juárez, comparece ante el Tribunal Federal de Brooklyn, Nueva York, EE. UU., el 28 de febrero de 2025, en este boceto. REUTERS/Jane Rosenberg

El pasado 5 de agosto el fiscal Joseph Nocella Jr. también informó que desistió de solicitar la pena de muerte para Vicente Carrillo Fuentes, la cual se dio a conocer de manera paralela a la de Rafael Caro Quintero, alias “Narco de Narcos” y de Ismael “El Mayo” Zambada, exlíder del Cártel de Sinaloa.

Además, desde el mes de abril “El Viceroy” se encuentra en medio de negociaciones para pactar un acuerdo de culpabilidad con la Fiscalía de Nueva York, donde lleva su proceso desde que fue entregado a las autoridades estadounidenses el pasado 27 de febrero junto a 27 narcotraficantes mexicanos.

Fue durante su audiencia del pasado 24 de junio que Vicente Carrillo Fuentes pactó un nuevo periodo de 90 días para continuar con las negociaciones. De acuerdo con el periodista Arturo Ángel, durante su tercera presentación ante la Corte Federal de Brooklyn, Nueva York, el narcotraficante expresó a la jueza Joan M. Azrack que estaba de acuerdo con la medida.

El gobierno de México compartió
El gobierno de México compartió las fotografías de los líderes criminales de los cárteles del Golfo, Jalisco Nueva Generación, Los Zetas, Cártel de Sinaloa, Los Matazetas, Familia Michoacana, entre otros. Crédito: Gobierno de México

Entre los más de 40 cargos en contra de “El Viceroy” se encuentra la importación y posesión con intención de distribuir cocaína y marihuana, conspiración para asesinar testigos y homicidios cometidos para proteger la estructura criminal.

Debido a la gravedad de los cargos, el narcotraficante mexicano tenía la posibilidad de enfrentar la pena de muerte, sin embargo, al ser desistido por el fiscal de EEEUU, ahora podría optar por tener beneficios ante su avanzada edad.

Carrillo Fuentes desde el inicio de su juicio se declaró no culpable, sin embargo, esta decisión de aplazar su audiencia se debe a sus negociaciones para llegar a un acuerdo de culpabilidad.

Hasta el momento, el narcotraficante se encuentra recluido en el Centro de Detención Metropolitano (MCD) de Brooklyn, donde también están recluidos Rafael Caro Quintero e Ismael Zambada García.

Temas Relacionados

El ViceroyVicente Carrillo FuentesEEUU aplaza audienciaCártel de JuárezNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Mexicana denuncia acoso en el aeropuerto de Múnich, Alemania

La joven llamada Luciana Carolina Gutiérrez Reyna relató en redes sociales que teme por su seguridad antes de regresar a México

Mexicana denuncia acoso en el

Marina del Pilar ordena investigar a funcionario estatal por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa

Los señalamientos fueron hechos por el gobierno de EU

Marina del Pilar ordena investigar

Monreal afirma que iniciativa de la presidenta en materia de salud será analizada con responsabilidad

El diputado indicó que la iniciativa ya se publicó en la Gaceta Parlamentaria y apenas se valorará a qué comisiones se turnará

Monreal afirma que iniciativa de

Cae “La Güera”, presunta líder regional de “La Chokiza”, junto con cómplice colombiano en el Edomex | Video

Ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público y fueron trasladados al Centro de Justicia “San Agustín” para que se resuelva su situación jurídica

Cae “La Güera”, presunta líder

Reportan retiro de visa al diputado Mario López, “La Borrega”, tras ser detenido por el CBP de EEUU en Texas

De acuerdo con las versiones preliminares, el exalcalde de Matamoros permaneció cerca de 15 horas recluido en el cruce del Puente Internacional Brownsville-Matamoros

Reportan retiro de visa al
MÁS NOTICIAS

NARCO

Marina del Pilar ordena investigar

Marina del Pilar ordena investigar a funcionario estatal por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa

Cae “La Güera”, presunta líder regional de “La Chokiza”, junto con cómplice colombiano en el Edomex | Video

Reportan retiro de visa al diputado Mario López, “La Borrega”, tras ser detenido por el CBP de EEUU en Texas

“Misión Cortafuegos” y 125 carpetas por tráfico de armas: SRE instala grupo de seguridad entre México y EEUU

Senador de Morena sale en defensa de La Luz del Mundo: “Es una caricatura la detención de 38 fieles en Michoacán”

ENTRETENIMIENTO

Sandra Echeverría arremete contra Karla

Sandra Echeverría arremete contra Karla Souza por no desmentir rumores de infidelidad en crisis matrimonial con Lozanne

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 27 de septiembre: Abelito recibe barbacoa por su cumpleaños

Quién es Paty Díaz, actriz de Televisa que denunció a Alexis Ayala por presunta violencia y amenazas

Ángela Aguilar reaparece en redes tras ser ‘abucheada’ en el concierto que Christian Nodal dio en la UANL

Detienen al papá de Julión Álvarez en Campeche por presunta portación ilegal de armas de fuego

DEPORTES

Kemalito se convierte en campeón

Kemalito se convierte en campeón mundial de Mini Estrellas del CMLL usando la llave de Místico: “Es un tributo a mi padrino”

CMLL Noche de Campeones 2025: resultados completos desde la Arena México

¿Fin de una era? Canelo Álvarez cae al décimo lugar en el ranking mundial

Puebla vs Chivas: reportero ayuda a trabajadores de limpia a sacar el agua de lluvia del Estadio Cuauhtémoc

Memes invaden redes tras suspensión de Puebla vs Chivas por mal clima