México

Fey revela que el himno mexicano en la pelea de Canelo sí iba a ser transmitido: “No sé qué pasó”

La intérprete de “Azúcar amargo” se sinceró sobre todo lo que pasó tras bambalinas en el combate de Saúl Álvarez contra Terence Crawford

Por Jazmín González

Durante una conferencia de prensa,
Durante una conferencia de prensa, Fey habló sobre lo ocurrido en la pelea de Canelo.(@fey, Instagram)

A casi un mes de la pelea de Saúl “Canelo” Álvarez contra Terence Crawford, Fey fue cuestionada sobre su interpretación del himno mexicano en el camerino del boxeador.

Cabe recordar que la tarde del 13 de septiembre se dio a conocer que la intérprete de éxitos como “Azúcar amargo” y “Media naranja” sería la encargada de cantar el himno nacional en el combate del tapatío.

Sin embargo, poco antes de la pelea se dio a conocer que no se llevaría a cabo la ceremonia de himnos nacionales, lo que generó opiniones divididas, pues Fey ya se encontraba en Las Vegas, Nevada para cumplir con el acto.

Fey se sinceró sobre su
Ante la negativa por parte de la plataforma de streaming, se compartió en redes sociales que la interpretación del himno mexicano por parte de Fey se había realizado tras bambalinas antes de que Canelo subiera al ring.

Fey rompe el silencio sobre su interpretación del himno mexicano en la pelea de Canelo Álvarez

Pese a que en ese entonces comenzaron a circular versiones sobre lo que había ocurrido, no fue hasta una reciente conferencia de prensa donde la cantante de 52 años compartió detalles de lo vivido debajo del ring.

“Fue un gran honor que me invitaran, pasé al camerino, estuve como 20 minutos viéndolo calentar desde el principio, es increíble ver toda la preparación que lleva el salir a boxear, la concentración, y con el amor que estaba esperando ese momento”, dijo la cantante.

El boxeador agradeció a Fey
Posteriormente, reveló la indicación que les dieron sobre la interpretación del himno mexicano y la reacción de los presentes ante lo ocurrido.

Nos dijeron que el himno no iba a ser en el ring, pero iba a ser atrás, que iba a ser televisado, todo mundo lo iba a ver y no sé qué pasó, estuvimos parados ahí esperando muchos minutos mientras acababa el grupo que estaba amenizando, estábamos en espera de salir y en ese momento cantar el himno todos, y por alguna razón no pasó”, detalló.

Ante lo ocurrido, se tomó la decisión de cantar el himno de manera privada con el propósito de enviar “buena vibra” al jaliscience, aunque admite que no fue cómodo para ninguno de los presentes.

No fue cómodo para él que haya pasado eso y creo que para nadie lo fue”, sentenció.

Fey cantó el himno para
Cabe mencionar que Fey se presentará el 2 de octubre en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, lo que la hace sentir emocionada de seguir vigente en la industria musical.

FeyCanelo Álvarezhimno mexicanoCaneloSaul Canelo Álvarez

