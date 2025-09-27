Cómo preparar una lasaña de vegetales, una receta rápida y saludable

Lasaña de vegetales, una alternativa diferente de uno de los platillos más reconocidos de Italia. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

La lasaña de vegetales es una de las elecciones más atractivas si lo que buscas es comer de manera saludable sin tener que renunciar al sabor. Esta propuesta es capaz de conservar la esencia de la lasaña tradicional, pero con diferentes texturas y nutrientes, pues al incorporar ingredientes frescos como el betabel, calabaza y jitomate termina siendo algo equilibrado y ligero.

Gracias a la difusión que se le dio a este platillo ha logrado llegar a distintos lugares del mundo, adaptándose a diversos estilos de vida y culturas gastronómicas. Según Gourmet de México “con la llegada de la globalización, la lasaña trascendió sus raíces italianas y extendió su deliciosa influencia por todo el mundo. Los inmigrantes llevaron sus tradiciones culinarias a nuevas tierras, introduciendo la lasaña en diversas culturas. El plato sufrió nuevas adaptaciones, incorporando ingredientes y técnicas locales, lo que dio lugar a deliciosas variaciones como la lasaña de enchilada mexicana o la lasaña con albóndigas al estilo americano”.

En esta versión los vegetales aportan color y textura, además de enriquecer el platillo. Al combinar ingredientes naturales se convierte en una opción fresca y saludable, ideal para quienes desean mantener una dieta equilibrada y perfecta para que la puedas compartir en familia o con amigos.

Receta de lasaña de vegetales

Esta es una receta de Natasha Corrett, misma que puedes encontrar disponible dentro del portal web de Larousse Cocina. La podrás tener lista en aproximadamente una hora con cinco minutos y con una porción total para cuatro.

Ingredientes

80 g de lentejas verdes de Puy o la variedad de su elección

4 cucharadas de aceite de oliva (60 ml) + c/s para para barnizar

1 jitomate corazón de buey o 3 jitomates picados

1 diente de ajo rebanado

1 betabel pelado, cortado en cubos chicos

½ cucharada de salsa tamari

1 cucharadita de cebollín seco, molido

1 pizca de comino molido

2 cucharadas de agua

400 g de calabaza de Castilla pelada, cortada en láminas delgadas

3 calabacitas cortadas a lo largo en rebanadas delgadas

Preparación

Precaliente el horno a 170 °C

Coloque las lentejas en una cacerola, cúbralas con agua y póngalas sobre el fuego. Cuando hiervan, baje el fuego y continúe la cocción de 10 a 15 minutos o hasta que estén cocinadas al dente. Retírelas del fuego, escúrralas y reserve

Caliente el aceite de oliva en una cacerola y sofría el jitomate por 2 minutos. Añada el ajo, el betalbel, la salsa tamari, el cebollín, el comino y el agua: mezcle bien y cocine a fuego medio por 15 minutos o hasta que la salsa espese

Añada las lentejas, agregue 1 cucharadita más de agua y cueza por 5 minutos. Retire del fuego

Coloque en un refractario una capa con la mitad de las láminas de calabaza de Castilla y un tercio de rebanadas de calabacita. Vierta la mitas de la salsa de lentejas, extiéndala bien y coloque el resto de las láminas de calabaza de Castilla y un tercio más de las rebanadas de calabacita. Extienda el resto de la salsa y finalice con las rebanadas de calabacitas restantes

Barnice las calabacitas con aceite de oliva y hornee por 45 minutos o hasta que las verduras estén suaves

¿Para qué sirve la calabacita de Castilla?

Calabacita de castilla, uno de los diferentes tipos de calabazas más cultivados en México.

La calabacita de Castilla es un fruto que se caracteriza por ser de cáscara dura y gruesa, su pulpa es carnosa y de color naranja, además cuenta con pepitas en su interior. Es una de las calabazas más cultivadas en México, y existe una gran variedad de especies que se cosechan a lo largo y ancho del país.

De acuerdo con la página web de Arqueología Mexicana la calabacita de Castilla “es una de las especies de calabaza más importantes y diversas de las cultivadas en México y el mundo. En nuestro país prácticamente se le utiliza toda, desde las raíces hasta el fruto, incluyendo las hojas, las flores y las semillas. La pulpa del fruto maduro, asada o hervida, se utiliza para elaborar dulces”.

Se puede ocupar para hacer el conocido dulce de calabaza, pero también para pays, postres, pasteles, al igual que para hacer jugos, licuados y platillos como sopas y cremas. Su versatilidad es muy amplia por lo que es muy práctica para emplear en varias recetas.