CFE restablece suministro al 100% en la península de Yucatán tras apagón registrado

La CFE trabajó en conjunto con la CENACE y la SENER. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó este viernes que ha restablecido en su totalidad el suministro eléctrico a los 2 millones 276 mil usuarios afectados por una falla registrada en las líneas de alta tensión en la península de Yucatán, que impactó a los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

De acuerdo con el comunicado oficial, el incidente ocurrió a las 14:19 horas, cuando una falla en el sistema provocó la salida de operación de nueve centrales del sureste, con un total de 16 unidades generadoras, lo que ocasionó interrupciones en el servicio eléctrico a una amplia zona del sureste mexicano.

Respuesta inmediata y coordinación interinstitucional

La CFE destacó que, tras la contingencia, se activaron de inmediato maniobras estratégicas y de telecontrol para lograr una recuperación ágil del servicio. Estas acciones se llevaron a cabo en coordinación con la Secretaría de Energía (SENER) y el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE).

El apagón generó afectaciones en diversas vialidades y a más de 2 millones de usuarios. Foto: (Redes sociales)

“El restablecimiento del suministro eléctrico se logró en un plazo total de 6 horas y 21 minutos, gracias a la coordinación técnica y operativa de los equipos desplegados en campo y centros de control”, detalló la CFE.

Cronología del restablecimiento

El proceso de recuperación del servicio se llevó a cabo de manera progresiva, conforme a los siguientes tiempos:

16% de los usuarios recuperaron el servicio en 57 minutos.

26.5%, en 2 horas y 40 minutos.

48%, en 3 horas y 41 minutos.

63%, en 4 horas y 41 minutos.

100%, en 6 horas y 21 minutos.

Análisis técnico en curso

La CFE lanzó un comunicado ante el reciente restablecimiento del suministro eléctrico. Foto: (CFE)

La CFE anunció que se está realizando el análisis técnico correspondiente para determinar la causa raíz del evento. Este estudio busca prevenir la recurrencia de fallas similares en el futuro y dar cumplimiento a las instrucciones de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, de mantener informada a la sociedad sobre este tipo de sucesos y sus implicaciones.

“La CFE refrenda su compromiso ante este tipo de contingencias para recuperar el suministro a los usuarios afectados en el menor tiempo posible, garantizando la seguridad tanto de su personal como de la población”, concluyó el comunicado.

El incidente, aunque significativo por el número de usuarios impactados, fue contenido gracias a la infraestructura y protocolos de respuesta con los que cuenta la CFE. La organización enfatizó que continúa fortaleciendo sus redes de transmisión y distribución, además de sus sistemas de monitoreo y respuesta automatizada, con el objetivo de mejorar la resiliencia del sistema eléctrico nacional.