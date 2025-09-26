Victoria Ruffo asegura que le gusta “la noche” tras revelaciones sobre la relación que Dalílah Polanco tuvo con Eugenio Derbez

La actriz de melodramas compartió un polémico mensaje tras revelaciones de la relación que Dalílah Polanco tuvo con Eugenio Derbez. (Composición fotográfica- Cuartoscuro)

A pocos días de la gran final de La Casa de los Famosos México, la polémica que envuelve a algunos de los habitantes va en aumento, tal es el caso de Dalílah Polanco.

Mientras la actriz de “La Familia P.Luche” permanece en el reality show 24/7, Shanik Berman hizo una serie de declaraciones sobre la relación que sostuvo con Eugenio Derbez.

"(Dalilah) nunca ha dicho la verdad de lo que pasó con Eugenio Derbez. Acuérdate que Eugenio Derbez andaba con Sarah Bustani, vivía con Sarah Bustani, hace 7 años y de repente Dalilah", contó a Martha Figueroa en el programa Con Permiso.

De acuerdo con la periodista de espectáculos, Polanco habría llegado a la vida del comediante cuando aún estaba en una relación con Sarah Bustani, ocasionando así un triángulo amoroso.

Dalilah Polanco y Sarah Bustani fueron pareja de Eugenio Derbez. (Infobae México)

Victoria Ruffo asegura le gusta ‘la noche’ tras declaraciones sobre Dalilah Polanco

Las palabras de la colaboradora de “Hoy” resonaron fuertemente en el medio y entre el público del reality show, incluyendo a Victoria Ruffo, también expareja de Eugenio Derbez.

A través de su cuenta personal de X, la actriz conocida como ‘La queen de las telenovelas’ escribió: "Siempre me ha gustado más LA NOCHE“.

Pese a que la intérprete de 63 años no hizo alusión al programa 24/7 de Televisa, los internautas lo asociaron rápidamente con el reality, tanto que algunos manifestaron su descontento con la participación de Dalílah Polanco.

"Doña Victoria Ruffo siempre del lado correcto de la historia", “Me imagino que por apoyo a Alexis (Ayala) y porque Dalílah fue novia de su ex” y “Que votemos por noche dice la reina” son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación.

(Captura de pantalla)

Pero eso no fue todo, pues horas más tarde realizó una nueva publicación en donde escribió: “Escuchando MI GRAN NOCHE con el gran RAPHAEL”, para minutos después dejar una posible postura sobre el reality show con una serie de emojis que hacen alusión al ‘team noche’.

Cabe recodar que dentro de la casa, Alexis Ayala aseguró que Mar Contreras era la reina de corazones del cuarto noche al ser la única mujer del equipo integrado también por Aldo de Nigris, Abelito y Aarón Mercury.

“Team reina de corazones, se ve que ves el 24/7″, “Si ya te amaba, ahora más” y “Eso, reina, tú sí sabes lo que es bueno”, son algunos de los mensajes que dejaron sus seguidores en la nueva publicación.

(Captura de pantalla)

Pese a la reacción por parte de los internautas, la actriz no ha revelado si sus publicaciones están relacionadas con La Casa de los Famosos México, pero los internautas ya han desatado varias especulaciones.