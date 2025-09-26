México

Perro robot chino conquista las redes al bailar al ritmo de “El Mariachi Loco” en Pekín

El perro-robot sorprendió a todos durante el Tianguis Turístico mientras el grupo Mariachi Dragón interpretaba música mexicana

Por Jesús F. Beltrán

Un robot se movió al
Un robot se movió al ritmo de “El Mariachi Loco”, demostrando la fuerza cultural de México. (TikTok / @elchino.miky.lee)

En este mes patrio, México sigue demostrando que su cultura trasciende fronteras y hasta conquista a la inteligencia artificial. Un ejemplo reciente ocurrió en Pekín, China, donde un video viral mostró a un robot chino bailando al ritmo del clásico “El Mariachi Loco”, interpretado por un mariachi durante el Tianguis Turístico.

El evento, que reunió a turistas y medios internacionales, tuvo como protagonistas a los integrantes del Mariachi Dragón, quienes comenzaron a interpretar la famosa melodía mexicana. Lo inesperado ocurrió cuando un robot con forma de perro se acercó al escenario y empezó a moverse siguiendo la música, captando la atención de todos los presentes y generando un momento de diversión espontánea que rápidamente se volvió viral.

El robot sincronizó sus movimientos con la canción y dio la impresión de disfrutar del ritmo mariachi. La escena fue capturada en video y compartida en redes sociales, donde los comentarios no se hicieron esperar. Usuarios destacaron la mezcla de tecnología y cultura mexicana con expresiones como:

El video viral muestra cómo
El video viral muestra cómo un robot sincronizó sus movimientos con la famosa canción “El Mariachi Loco”. (TikTok / @elchino.miky.lee)
  • “El robótico loco quiere bailar… robotiperrito quiere bailar… que divertido”
  • “Woooo que locura!!! Mi capitán! EL PERRO-BOTITO QUIERE BAILAR!”
  • “Era la del baile del perrito”
  • “Sin importar en dónde esté, México hará que todo sea subrealista”
  • “México superando a la IA otra vez”

La publicación superó casi un millón de reproducciones en pocas horas, demostrando el alcance global del mariachi y el impacto cultural de México. Los usuarios compartieron, comentaron y reaccionaron con emojis alusivos al baile y la música, mostrando que el folclore mexicano tiene la capacidad de generar emociones incluso en contextos tecnológicos y fuera del país.

Un perro-robot sorprendió a todos durante el Tianguis Turístico mientras el Mariachi Dragón interpretaba música mexicana. Crédito: TikTok / @elchino.miky.lee

El video también se ha interpretado como un ejemplo de cómo la tecnología puede interactuar con la cultura y el arte, generando momentos virales y entretenidos que unen lo tradicional con lo moderno. La actuación del perro robot bailando al ritmo del mariachi fue celebrada como un acto divertido que resalta la alegría y la música mexicana, trascendiendo idiomas y culturas.

25 de septiembre, el día

Oro y plata: así se

Esta mascarilla casera rica en

Cómo hacer tu imagen al

Revelan que Adán Augusto recibió
Desaparece Angie Miller, pareja del

"Lavaba platos con el Rolex":

Así fueron los atuendos que

