Pensión Mujeres Bienestar 2025: los pagos se terminaron y en este mes será el siguiente depósito

La iniciativa brinda a cada beneficiaria un apoyo bimestral de 3 mil pesos

Por César Márquez

La Pensión Mujeres Bienestar es uno de los programas sociales que comenzó a implementar el gobierno de México bajo el mandato de Claudia Sheinbaum desde principios de 2025

La Pensión Mujeres Bienestar es uno de los programas sociales que comenzó a implementar el gobierno de México bajo el mandato de Claudia Sheinbaum desde principios de 2025 con el objetivo de seguir apoyando a la población adulta del país que más lo necesite.

La iniciativa está disponible en las 32 entidades federativas del país y va dirigida a mujeres de 60 a 64 años de edad. Cada participante recibe un apoyo bimestral de 3 mil pesos, mismo que se puede cobrar de forma directa y sin intermediarios a través de la tarjeta Bienestar en los cajeros automáticos y ventanillas del mismo banco.

Cabe indicar que cuando estas beneficiarias cumplan 65 años de edad, automáticamente pasarán a ser derechohabientes de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, la cual entrega 6,200 pesos bimestrales.

La iniciativa está disponible en las 32 entidades federativas del país y va dirigida a mujeres de 60 a 64 años de edad.

¿En qué mes será el siguiente pago de la Pensión Mujeres Bienestar?

El último periodo de pagos de la pensión se llevó a cabo del 1 al 25 de septiembre de 2025, que correspondió el bimestre septiembre-octubre, con ello, las personas adultas mayores recibieron su quinto depósito en lo que va del año.

Ahora, teniendo en cuenta la estructura bimestral del programa, se prevé que el sexto y último depósito del año ocurrirá en noviembre de 2025, completando así el ciclo anual de pagos para las beneficiarias registradas. Mientras tanto, la recomendación oficial es que se mantenga la consulta regular de los canales de información habilitados por la Secretaría de Bienestar y de Ariadna Montiel Reyes, quien encabeza la dependencia, para confirmar las fechas exactas y avisos pertinentes sobre los pagos restantes.

Pagos de la Pensión Mujeres Bienestar

  • Enero-febrero (entregado).
  • Marzo-abril (entregado).
  • Mayo-junio (entregado).
  • Julio-agosto (entregado).
  • Septiembre-octubre (entregado).
  • Noviembre-diciembre (pendiente).
Teniendo en cuenta la estructura bimestral del programa, se prevé que el sexto y último depósito del año ocurrirá en noviembre de 2025

¿Cómo saber si ya me llegó el pago de la Pensión Mujeres Bienestar?

Para saber si el pago de la Pensión Mujeres Bienestar ya llegó, se puede consultar la aplicación móvil gratuita del Banco del Bienestar, misma que se descarga en teléfonos con sistema Android e iOS desde Google Play Store y la App Store. Esta herramienta permite consultar el saldo de la cuenta y revisar movimientos de manera sencilla y segura.

Además, las beneficiarias también pueden acudir directamente a los cajeros automáticos de cualquier sucursal del banco Bienestar, ingresar su tarjeta y ahí consultar su saldo. Sin embargo, para conocer la fecha exacta del depósito, se puede consultar el calendario oficial cuando este se publique.

