México

Pensión Mujeres Bienestar 2025: en qué letra de beneficiarios va el pago de este mes de septiembre

Las beneficiarias de este programa social reciben un total de 3 mil pesos bimestrales en sus respectivas tarjetas del Banco del Bienestar

Por Omar Martínez

Pensión Mujeres Bienestar es otorgada
Pensión Mujeres Bienestar es otorgada por el Gobierno de México a través de la Secretaría del Bienestar. Foto: Archivo/Infobae México.

La Pensión Mujeres Bienestar es un programa social impulsado por el Gobierno de México y dirigido a mujeres adultas mayores en todo el país.

Cada dos meses, las beneficiarias reciben 3 mil pesos depositados en sus tarjetas correspondientes del Banco del Bienestar.

Este programa busca asegurar a las mujeres mayores una ayuda periódica que les permita vivir la etapa de la vejez en mejores condiciones.

Al mismo tiempo, representa un apoyo económico previo al otorgamiento de la Pensión del Bienestar, la cual está dirigida a personas mayores de 65 años.

De manera bimestral, las beneficiarias
De manera bimestral, las beneficiarias reciben un total de 3 mil pesos. Foto: Gobierno de México.

El pasado lunes 1 de septiembre, Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, anunció que este mes se daría inicio a los pagos previstos por el programa.

Los depósitos se realizan de forma gradual, con base en la letra inicial del apellido paterno de las participantes. Este pago corresponde al quinto bimestre de 2025, que incluye los meses de septiembre y octubre.

Algunas mujeres adultas mayores ya recibieron el depósito de 3 mil pesos en sus cuentas del Banco del Bienestar; no obstante, otras aún esperan el pago correspondiente a septiembre.

Algunas beneficiarias quieran saber para qué letras del apellido paterno se efectúan los pagos este mes de septiembre.

La inscripción para mujeres de 60 a 64 años de edad será en el mes de agosto. Crédito: Youtube/Gobierno de México.

¿En qué letra de beneficiarios de la Pensión Mujeres Bienestar se encuentra el pago de este mes de septiembre?

Hasta el momento de este jueves 25 de septiembre, los pagos de este mes ya se han realizado a todos los beneficiarios, por lo que absolutamente todas las personas que forman parte de este programa social ya han recibido la dispersión de 3 mil pesos correspondiente.

De acuerdo con el calendario oficial emitido por la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel, este jueves 25 de septiembre, toca el turno de los beneficiarios cuyos apellidos comience con las letras W, X, Y y Z, por lo que los depósitos finalizan en esta fecha.

Por lo tanto, no habrá pagos programados para este viernes 26 de septiembre de la Pensión del Bienestar del Gobierno de México.

Calendario de pago de la
Calendario de pago de la Pensión del Bienestar del mes de septiembre y octubre. Foto: Secretaría del Bienestar.

En conclusión: para este jueves 25 de septiembre, ya todos los beneficiarios han recibido el pago de la Pensión del Bienestar en sus respectivas tarjetas del Banco del Bienestar de 3 mil pesos bimestrales.

Es importante estar atentos a los avisos oficiales de la Secretaría del Bienestar para saber las siguientes fechas de pagos de la Pensión Bienestar del Gobierno de México. Se prevé que la siguiente ronda de dispersiones será en el mes de noviembre de este 2025, la cual corresponderá al sexto y último bimestre del año.

