Mariana Treviño defiende a Guana de los comentarios despectivos de Alexis Ayala sobre ser “ensamble de teatro musical”

El actor salió de La Casa de los Famosos México (La Casa de los Famosos)

En medio de su participación en La Casa de los Famosos México, Alexis Ayala generó controversia al cuestionar abiertamente el trabajo de Guana en el mundo teatral.

El reconocido actor, célebre por sus papeles de villano en telenovelas, planteó dudas sobre el motivo por el cual su compañero del Cuarto Día cantaba diariamente dentro del reality, según sus propias palabras:

“Se va a oír bien cul* lo que voy a decir, pero qué ver tiene que estar cantando todos los días si no es cantante. Es ensamble de teatro, hace teatro musical".

Alexis Ayala y El Guana, enemistados . Foto: Captura de pantalla (Vix).

Estas declaraciones no solo provocaron molestias entre el público, sino que también fueron recibidas con rechazo por parte de actores del ámbito teatral, quienes interpretaron sus palabras como una subestimación al rol del ensamble en las producciones musicales.

Tras su salida del programa, Guana ofreció su perspectiva y defendió su trayectoria en el teatro musical. Consultado sobre el comentario de su excompañero, respondió:

“Estoy bien orgulloso de ser ensamble desde que inicié. He conocido gente talentosa y el ensamble teatral en nuestro país no le pide nada a otros como en Broadway, Londres, España, Argentina”.

Aunado a esto, Marian Treviño, una de las actrices del momento, dio su opinión.

Mariana Treviño habla de El Guana y de ser actor de ensamble

(IG: @oficial_mentiras)

En un reciente encuentro con los medios de comunicación, Mariana Treviño, actriz que está generando euforia por su papel en Mentiras: la serie y ahora en su versión musical, comentó sobre las palabras de Alexis Ayala al interior de La Casa de los Famosos México.

“En el teatro no hay grados, ni nadie es más importante que nadie, ni nadie es más importante que nadie, las tablas son las tablas. El piso está plano y todos estamos parados sobre él, todos estamos en lo mismo”.

Además, la intérprete de Lupita en el musical dio su opinión personal sobre el trabajo de Guana en el teatro:

“Cantar en teatro musical requiere muchísimo entrenamiento, talento y garra, no cualquiera. Y al Guana yo lo he visto, y es impresionante”.