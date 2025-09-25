La Casa de los Famosos México en vivo: arranca la novena y última gala de nominación

Esta noche, Galilea Montijo adelantó los posibles escenarios que podrían definir quiénes se suman a la gran final: desde cuatro nominados en la placa y dos nuevos finalistas, hasta la posibilidad de que todos los habitantes queden en riesgo sin que nadie más asegure su pase.

La Casa de los Famosos México 2025 entró en su recta final con la novena y última Gala de Nominación. Con solo siete habitantes dentro de la casa y Mar Contreras ya asegurada como la primera finalista, la tensión se siente más fuerte que nunca.

