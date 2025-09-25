México

La Casa de los Famosos México en vivo: arranca la novena y última gala de nominación

La novena y última gala de nominación causa tensión entre los habitantes

Por Anayeli Tapia Sandoval

04:54 hsHoy

¿Quién nominó a quién?

Abelito

  • Shiky: 3 puntos.
  • Dalílah: 2 puntos.
  • Aarón: 1 punto, por estrategia.

Mar Contreras

  • Shiky: 3 puntos, porque ha andado intolerante.
  • Dalílah: 2 puntos, porque hay que seguir dando puntos al cuarto contrario.
  • Alexis: 1 punto, por una estrategia de fuego cruzado.

Dalílah Polanco

  • Alexis Ayala: 3 puntos.
  • Aldo De Nigris: 2 puntos.
  • Abelito: 1 punto.

Porque quieren que por primera vez les salga bien algo.

04:27 hsHoy
(LCDLFM)
(LCDLFM)

La Casa de los Famosos México 2025 entró en su recta final con la novena y última Gala de Nominación. Con solo siete habitantes dentro de la casa y Mar Contreras ya asegurada como la primera finalista, la tensión se siente más fuerte que nunca.

Esta noche, Galilea Montijo adelantó los posibles escenarios que podrían definir quiénes se suman a la gran final: desde cuatro nominados en la placa y dos nuevos finalistas, hasta la posibilidad de que todos los habitantes queden en riesgo sin que nadie más asegure su pase.

Temas Relacionados

La Casa de los Famosos MéxicoAldo de NigrisDalílah PolancoAlexis AyalaMar ContrerasAarón mercuryAbelitoShiky

