México

Hallan en predio de Texcoco el vehículo que habría sido usado en la desaparición y asesinato de los músicos colombianos

El Mercedes Benz fue hallado en un predio de Texcoco, ubicado a más de una hora de donde B King y Regio Clown fueron encontrados sin vida

Por Anayeli Tapia Sandoval

Guardar
Hallan en predio vehículo relacionado
Hallan en predio vehículo relacionado con el caso B King y Regio Clown. (Instagram/C4jimenez)

A una semana del asesinato de los músicos colombianos Bayron Sánchez Salazar(B King) y Jorge Luis Herrera (Regio Clown) en México, las investigaciones continúan y siguen saliendo a la luz nuevas pistas que podrían ayudar a esclarecer el caso.

Como parte de las diligencias recientes, equipos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y de la Ciudad de México catearon un predio ubicado en el municipio de Texcoco, Estado de México, donde localizaron un Mercedes Benz gris que habría sido utilizado durante el traslado y desaparición de los artistas.

El hallazgo de este vehículo representa uno de los mayores avances desde el descubrimiento de los cuerpos en el Estado de México, ya que permite seguir nuevas líneas de investigación sobre las rutas, propiedades y personas implicadas en el caso.

Automóvil que habría sido usado
Automóvil que habría sido usado en el caso de desaparición y asesinato de B King y Regio Clown. (X/@c4jimenez)

¿Qué se sabe del predio y los hallazgos?

El cateo se realizó la tarde de este miércoles 24 de septiembre en un predio identificado como Rancho El Cayón, ubicado sobre avenida Cuauhtémoc, paraje Tepetlaoxtoc de Hidalgo.

El sitio está completamente aislado, rodeado de malla de alambre y cadenas nuevas en los portones, con acceso únicamente a través de aproximadamente 150 metros de terracería antes de llegar a alguna avenida principal. No hay luz ni cámaras de seguridad en la zona, lo que facilita la ocultación de vehículos y personas.

En el predio se encuentra una casa de dos pisos, con una rampa que conduce a un estacionamiento y un desnivel hacia un sótano. Cabras deambulan por la propiedad, reforzando la imagen de abandono y aislamiento.

El periodista Carlos Jiménez reportó en C4 en Alerta que este mismo predio ya había estado vinculado anteriormente a otros homicidios, lo que aumenta su relevancia para la investigación.

Además del Mercedes Benz, las autoridades localizaron y aseguraron una camioneta negra Volkswagen Tiguan y una motocicleta de baja cilindrada, junto con un casco. Todos estos vehículos quedaron bajo resguardo de las autoridades.

Predio en Texcoco. (@c4jimenez)
Predio en Texcoco. (@c4jimenez)

El trayecto entre el lugar donde se abandonaron los cuerpos en Cocotitlán y el predio de Texcoco supera la hora de traslado, sobre todo en horarios nocturnos en que se reduce el tráfico.

La unidad fue trasladada a una agencia ministerial, donde peritos de la Fiscalía realizan el levantamiento de huellas dactilares y buscan mayores indicios de quiénes ocuparon el auto en las últimas horas de vida de B King y Regio Clown.

Hasta el momento no hay información oficial que confirme que los músicos estuvieron físicamente en el predio donde fue hallado el Mercedes Benz.

Las últimas horas de B King y Regio Clown

La investigación revela que, tras abandonar el gimnasio Smart Fit en Polanco el 16 de septiembre, B King y Regio Clown abordaron un taxi de aplicación y supuestamente habrían hecho una parada en la alcaldía Iztapalapa.

Cámaras de videovigilancia captaron el trayecto del Mercedes Benz por calles de la alcaldía Iztapalapa antes de salir de la capital hacia el Estado de México, donde finalmente se perdió el rastro de B King y Regio Clown.

Los cuerpos se hallaron el
Los cuerpos se hallaron el 17 de septiembre, un día después de que se reportó su desaparición, pero solo hasta el lunes 22 de septiembre se confirmó que pertenecían a los dos artistas colombianos que estaban de gira por México - crédito @regioclownn/IG | @bkingoficial/IG

Las autoridades han identificado que el recorrido finalizó en Cocotitlán, municipio donde un día después, el 17 de septiembre, los cuerpos de los músicos fueron encontrados con signos de violencia junto a un narcomensaje.

C4 Jiménez difundió imágenes de una conversación de WhatsApp en donde regio Clown habla con su pareja y le notifica que irían a un encuentro con una persona identificada como “el comandante”. De igual forma, compartió a su pareja el contacto de Mariano Escolta, subordinado del comandante y conocido de Sergio, otro personaje mencionado en el chat.

La pareja de Regio Clown pidió reiteradamente que solo estuvieran en lugares públicos y solicitó la ubicación en tiempo real, a lo que el DJ respondió con: “No confío en nadie, pero hay que hacer negocios”.

Temas Relacionados

Músicos ColombianosB KingRegio ClownNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

La Casa de los Famosos México en vivo: todos los habitantes quedan nominados

La novena y última gala de nominación causa tensión entre los habitantes

La Casa de los

Pronóstico del tiempo en México: temperaturas y condiciones climáticas por regiones este 25 de septiembre

El Servicio Meteorológico Nacional se encarga de brindar información oportuna de los fenómenos meteorológicos

Pronóstico del tiempo en México:

Zoológico La Pastora responde a críticas por estado de salud de osa rescatada

El recito aclaró que cualquier decisión de traslado o reubicación caerá directamente sobre Profepa

Zoológico La Pastora responde a

La Casa de los Famosos México 2025: quiénes son los nominados de la novena semana

La última gala de nominación se vivió en medio de tensiones y diversas estrategias de los concursantes

La Casa de los Famosos

Capturan a Marvin “N”, reo que se fugó del Reclusorio Oriente

De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, el preso habría saltado los techos del penal al saber parkour

Capturan a Marvin “N”, reo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Quién es “El Mi Niño”,

Quién es “El Mi Niño”, miembro de alto rango del Cártel de Sinaloa y uno de los 26 acusados por EEUU

Detienen a hombre que transportaba más de 40 kilos de presunta metanfetamina oculta en un tractocamión en Sonora

Incautan dosis de cocaína y más de 8 mil latas de cerveza en Sonora

Así operaba la red de tráfico infantil liderada por “La Diabla”

Aseguran 1.6 millones de dólares en cocaína ocultos entre limas en la frontera

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025: quiénes son los nominados de la novena semana

Cazzu podría iniciar una batalla legal contra Christian Nodal para conseguir la custodia absoluta de su hija Inti

Sale a la luz desafortunado comentario de Adela Micha en vivo, se queja de patrocinador que le paga “una madre”

La Casa de los Famosos México EN VIVO hoy 24 de septiembre: comienza la última noche de nominación

Esta es la clasificación de ‘Animales peligrosos’, película de terror y suspenso recién estrenada en cines de México

DEPORTES

CMLL revela a las luchadoras

CMLL revela a las luchadoras mexicanas e internacionales del Grand Prix de Amazonas 2025

Jake Paul reconoce que un combate contra Canelo Álvarez está cada vez más cerca: “Es una de las peleas más grandes”

Christian Martinoli olvidó su antiamericanismo y así enalteció a Allan Saint-Maximin

CMLL confirma cartelera para Noche de Campeones, los retadores fueron elegidos por los aficionados

Otro error de Kevin Mier con Cruz Azul, afición abuchea al portero colombiano