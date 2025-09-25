Hallan en predio de Texcoco el vehículo que habría sido usado en la desaparición y asesinato de los músicos colombianos

Hallan en predio vehículo relacionado con el caso B King y Regio Clown. (Instagram/C4jimenez)

A una semana del asesinato de los músicos colombianos Bayron Sánchez Salazar(B King) y Jorge Luis Herrera (Regio Clown) en México, las investigaciones continúan y siguen saliendo a la luz nuevas pistas que podrían ayudar a esclarecer el caso.

Como parte de las diligencias recientes, equipos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y de la Ciudad de México catearon un predio ubicado en el municipio de Texcoco, Estado de México, donde localizaron un Mercedes Benz gris que habría sido utilizado durante el traslado y desaparición de los artistas.

El hallazgo de este vehículo representa uno de los mayores avances desde el descubrimiento de los cuerpos en el Estado de México, ya que permite seguir nuevas líneas de investigación sobre las rutas, propiedades y personas implicadas en el caso.

Automóvil que habría sido usado en el caso de desaparición y asesinato de B King y Regio Clown. (X/@c4jimenez)

¿Qué se sabe del predio y los hallazgos?

El cateo se realizó la tarde de este miércoles 24 de septiembre en un predio identificado como Rancho El Cayón, ubicado sobre avenida Cuauhtémoc, paraje Tepetlaoxtoc de Hidalgo.

El sitio está completamente aislado, rodeado de malla de alambre y cadenas nuevas en los portones, con acceso únicamente a través de aproximadamente 150 metros de terracería antes de llegar a alguna avenida principal. No hay luz ni cámaras de seguridad en la zona, lo que facilita la ocultación de vehículos y personas.

En el predio se encuentra una casa de dos pisos, con una rampa que conduce a un estacionamiento y un desnivel hacia un sótano. Cabras deambulan por la propiedad, reforzando la imagen de abandono y aislamiento.

El periodista Carlos Jiménez reportó en C4 en Alerta que este mismo predio ya había estado vinculado anteriormente a otros homicidios, lo que aumenta su relevancia para la investigación.

Además del Mercedes Benz, las autoridades localizaron y aseguraron una camioneta negra Volkswagen Tiguan y una motocicleta de baja cilindrada, junto con un casco. Todos estos vehículos quedaron bajo resguardo de las autoridades.

Predio en Texcoco. (@c4jimenez)

El trayecto entre el lugar donde se abandonaron los cuerpos en Cocotitlán y el predio de Texcoco supera la hora de traslado, sobre todo en horarios nocturnos en que se reduce el tráfico.

La unidad fue trasladada a una agencia ministerial, donde peritos de la Fiscalía realizan el levantamiento de huellas dactilares y buscan mayores indicios de quiénes ocuparon el auto en las últimas horas de vida de B King y Regio Clown.

Hasta el momento no hay información oficial que confirme que los músicos estuvieron físicamente en el predio donde fue hallado el Mercedes Benz.

Las últimas horas de B King y Regio Clown

La investigación revela que, tras abandonar el gimnasio Smart Fit en Polanco el 16 de septiembre, B King y Regio Clown abordaron un taxi de aplicación y supuestamente habrían hecho una parada en la alcaldía Iztapalapa.

Cámaras de videovigilancia captaron el trayecto del Mercedes Benz por calles de la alcaldía Iztapalapa antes de salir de la capital hacia el Estado de México, donde finalmente se perdió el rastro de B King y Regio Clown.

Los cuerpos se hallaron el 17 de septiembre, un día después de que se reportó su desaparición, pero solo hasta el lunes 22 de septiembre se confirmó que pertenecían a los dos artistas colombianos que estaban de gira por México - crédito @regioclownn/IG | @bkingoficial/IG

Las autoridades han identificado que el recorrido finalizó en Cocotitlán, municipio donde un día después, el 17 de septiembre, los cuerpos de los músicos fueron encontrados con signos de violencia junto a un narcomensaje.

C4 Jiménez difundió imágenes de una conversación de WhatsApp en donde regio Clown habla con su pareja y le notifica que irían a un encuentro con una persona identificada como “el comandante”. De igual forma, compartió a su pareja el contacto de Mariano Escolta, subordinado del comandante y conocido de Sergio, otro personaje mencionado en el chat.

La pareja de Regio Clown pidió reiteradamente que solo estuvieran en lugares públicos y solicitó la ubicación en tiempo real, a lo que el DJ respondió con: “No confío en nadie, pero hay que hacer negocios”.