DEA revela que el Cártel de Sinaloa “lavó millones” en bancos de EEUU tras acusar a 26 de sus líderes en Illinois

El administrador de la DEA, Terrance Cole, señaló que el Cártel de Sinaloa fue parte del tráfico de distintas drogas y el manejo de dinero ilícito en millones desde bancos en Estados Unidos | Infobae México

El titular de la agencia para la Administración y Control de Drogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés), Terrance Cole, reveló que los 26 integrantes de alto perfil del Cártel de Sinaloa acusados en Illinois no solo traficaban toneladas de fentanilo, metanfetamina y cocaína hacia el Medio Oeste de Estados Unidos, sino también movían millones de dólares en ganancias ilícitas a través de bancos estadounidenses al utilizar complejos esquemas de lavado de dinero.

“Esto no es una operación callejera. Se trata de una estructura criminal que ha inundado nuestras comunidades con drogas y ha penetrado el sistema financiero con millones en ganancias ilícitas”, advirtió Cole al presentar los resultados de la investigación.

En ese contexto, el Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó que la Corte del Distrito Sur de Illinois presentó cargos contra los 26 sujetos, acusados de narcotráfico y lavado de dinero. La fiscal general Pamela Bondi aseguró que esta acusación representa “un duro golpe a la infraestructura de esta organización terrorista”, al vincular directamente al grupo con actos de “narcoterrorismo” contra Estados Unidos.

Cole señaló que estas transacciones criminales del también llamado Cártel del Pacífico llevó a pérdidas millonarias al sistema financiero norteamericano | Brendan McDermid / Reuters

Steven D. Weinhoeft, fiscal federal del distrito, calificó al cártel como “una organización criminal internacional despiadada” y prometió que el gobierno “aplastará sus operaciones utilizando todas las herramientas disponibles para proteger a nuestras comunidades”.

Drogas incautadas y alcance de la red criminal: los informes de la fiscal Pamela Bondi

La investigación permitió incautar más de 360 kilogramos de fentanilo, 80 kilos de metanfetamina y 50 kilos de cocaína. Según las autoridades, estos cargamentos formaban parte de un flujo constante de narcóticos enviado desde México hacia Illinois, Missouri y estados vecinos, al tiempo que se movían recursos ilícitos mediante bancos, casas de cambio y empresas fachada.

Cole subrayó que esta revelación confirma el nivel de infiltración financiera del cártel: “El Sinaloa Cartel no solo introduce drogas; infiltra nuestras instituciones financieras. Seguiremos usando todos los recursos del gobierno de Estados Unidos para destruirlo”.

El anuncio de la DEA y su titular se dio a través de un encuentro a medios después de la captura de los 26 líderes criminales de alto perfil en Illinois | X / @DEAHQ

Lista completa de los 26 acusados del Cártel de Sinaloa en Illinois

Los imputados por el Departamento de Justicia y la DEA incluyen a operadores logísticos y financieros que, de acuerdo con las autoridades, eran responsables de coordinar tanto los envíos de droga como el manejo de dinero ilícito desde territorio norteamericano.

Primer bloque de acusados:

Próspero Coronel-Sánchez (“Pro”)

José Luis Angulo-Soto (“El Mi Niño”)

Ángel Alemán Alatorre-Monge

Leobardo Alcaraz-Ibarra

Miguel Ángel Aramburo Jr.

Manuel Buenrostro

Óscar Bryan Castro

Carlos Díaz Jr.

Alejandro Flores

Armando Gallardo

Karen L. Gandarillas-Carreño

Roberto J. González Jr.

Sabrina Danielle Herrera

Segundo bloque de acusados:

Mauro Armando Luna-Rentería

Lucía Viridiana Montano

David Alonso Pereda

Memo Pérez (“Demecia Pérez”)

Jaqueline Desiree Piikkila-Vigueras

Miguel Ríos

Richard Ruiz Jr.

Evan Sánchez

Julio Villa Morales

José Espino Zavala

Martín Ismael Zúniga-López

Conde Frank

Michael Pennel

La fiscal Pamela Bondi señaló igualmente que estas acciones se enmarcan en el combate al "narcoterrorismo" por parte de la administración del presidente Donald Trump | Brian Synder / Reuters

Las acciones del operativo nacional “Recuperemos América”

La operación forma parte de la estrategia “Recuperemos América”, lanzada bajo la administración de Donald Trump. En este contexto, el expresidente republicano designó al Cártel de Sinaloa como Organización Terrorista Extranjera (OTE en español), lo que permite endurecer sanciones y penas por narcotráfico cuando se vincula con financiamiento al terrorismo.

Durante la última semana, la DEA y agencias aliadas arrestaron a 15 de los acusados en diferentes ciudades de Estados Unidos, mientras que los demás permanecen prófugos o bajo investigación. El caso está en manos de los fiscales federales Karelia Rajagopal, Laura Reppert y Thomas Leggans, quienes coordinan los procesos judiciales.