DEA mantiene alerta internacional por la captura de Ismael ‘Mayito Flaco’ Zambada Sicairos, líder de La Mayiza

La facción del Cártel de Sinaloa se mantiene en una sanguinaria narcoguerra contra Los Chapitos, liderados por Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar

Por Carlos Salas

Ismael Zambada Sicairos, hijo de
Ismael Zambada Sicairos, hijo de El Mayo Zambada, mantiene una sanguinaria narcoguerra contra Los Chapitos.

La Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA), emitió un comunicado oficial en sus redes sociales por medio de su #FugitiveFriday la ficha de búsqueda contra Ismael Zambada Sicairos, alias Mayito Flaco, líder de la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa, recordando que se mantiene una orden de aprehensión contra el capo que ha mantenido una sanguinaria narcoguerra contra Los Chapitos.

Ismael Zambada Sicairos es hijo de Ismael El Mayo Zambada García, uno de los líderes fundadores del Cártel del Golfo, actualmente arrestado y recluido en el Centro de Detención Metropolitano, en Brooklyn, Nueva York.

Según la ficha de búsqueda de la agencia norteamericana, el Mayito Flaco nació en 1982 en México. Actualmente tendría 43 años de edad, mide 175 centímetros, pesa al rededor de 79 kilos y tiene el cabello y los ojos marrones.

La vida de Zambada Sicairos ha estado marcada por el bajo perfil que su familia adoptó durante décadas para evadir la persecución y la atención pública. Sin embargo, en 2013, la DEA presentó su primera acusación formal contra él, implicándolo en la importación y distribución de grandes cantidades de metanfetamina proveniente de Asia hacia México, con destino final en Estados Unidos.

Ficha emitida por la DEA.
Ficha emitida por la DEA.

Esta acusación lo convirtió en uno de los operadores más importantes dentro del Cártel de Sinaloa, especializado en establecer rutas de tráfico y en coordinar la seguridad y los recursos de las células delictivas bajo su mando.

Una alianza importante de La Mayiza estaría en peligro, afirman expertos

La reciente ola de violencia en Sinaloa ha puesto nuevamente en la mira las frágiles alianzas dentro del Cártel de Sinaloa. En particular, la unión entre Ismael Zambada Sicairos, “El Mayito Flaco”, y Fausto Isidro Meza Flores, “El Chapo Isidro”, parece estar bajo fuerte presión y muestra signos claros de fractura, según el periodista José Luis Montenegro.

La relación entre ambos capos
La relación entre ambos capos se estaría resquebrajando según el periodista.

“Hay una pelea muy fuerte entre Fausto Isidro Meza Flores, El Chapo Isidro, y El Mayito Flaco, Ismael Zambada Sicairos. Entre ellos ya hay rencillas. En su momento existió un acuerdo, pero ahora parece que hay algunas broncas, y el gobierno de México se está acercando cada vez más a El Chapo Isidro. Es muy probable que caiga en los próximos días”, afirmó el comunicador.

Según cuenta Montenegro, un foco central del conflicto interno fue el ingreso de integrantes del grupo de El Chapo Isidro a territorios dominados por Aureliano Guzmán Loera, “El Guano”, hermano de El Chapo y tío de Los Chapitos, quien supuestamente estaría al margen en la guerra en Sinaloa.

