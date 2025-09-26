México

Cuáles son las propiedades curativas de tomar licuado de fresa, plátano y amaranto

Su consumo puede brindar importantes beneficios a la salud

Por Abigail Gómez

La combinación de ingredientes crea
La combinación de ingredientes crea una bebida ideal para obtener energía.- (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los licuados son una opción adecuada para el desayuno porque permiten combinar diversos ingredientes nutritivos en una sola bebida fácil de consumir.

Es por eso que son una manera ideal de potencializar las propiedades de los ciertos alimentos, al mezclaros y crear así mejores fuentes de nutrientes.

Tal es el caso de una combinación que se considera ideal para iniciar las mañanas: un licuado de fresa, plátano y amaranto que brinda númerosos beneficios a la salud.

Licuado de plátano y fresa
Licuado de plátano y fresa con amaranto, una bebida nutritiva que combina energía vegetal, sabor frutal y textura suave. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios a la salud de un licuado de fresa con plátano y amaranto

Un licuado de fresa con plátano y amaranto aporta diversos beneficios a la salud por los nutrientes presentes en cada uno de estos ingredientes:

  • Fresa: Es fuente de vitamina C, antioxidantes, fibra y compuestos antiinflamatorios. Contribuye al fortalecimiento del sistema inmunológico, ayuda a la salud de la piel y favorece la salud cardiovascular.
  • Plátano: Aporta potasio, magnesio y vitamina B6. Favorece la función muscular y nerviosa, ayuda a la regulación de la presión arterial y proporciona energía rápida gracias a sus carbohidratos naturales.
  • Amaranto: Es un pseudocereal rico en proteínas de alta calidad, fibra, calcio, hierro y magnesio. Apoya la salud ósea, promueve la digestión y ayuda a reducir los niveles de colesterol.

Sumar estos ingredientes en un licuado puede favorecer la saciedad, mejorar la digestión, apoyar el sistema inmune y proporcionar una fuente equilibrada de energía, vitaminas y minerales.

Su consumo brinda energía. (Imagen
Su consumo brinda energía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo preparar un licuado de fresa, platano y amaranto

Para preparar un licuado de fresa, plátano y amaranto necesitas los siguientes ingredientes y pasos:

Ingredientes

  • 1 taza de fresas frescas o congeladas, lavadas y sin hojas
  • 1 plátano maduro
  • 2 cucharadas de amaranto (puede ser inflado o en grano cocido)
  • 1 taza de leche (puede ser de vaca o vegetal)
  • Opcional: 1 cucharadita de miel o endulzante al gusto

Preparación

  1. Coloca las fresas, el plátano y el amaranto en la licuadora.
  2. Agrega la leche y, si deseas, endulzante.
  3. Licúa hasta obtener una mezcla homogénea.
  4. Sirve frío. Puedes añadir hielo si prefieres una consistencia más refrescante.

Esta bebida puede disfrutarse en el desayuno o como colación. Su consumo es ideal para el desayuno ya que ayuda a iniciar el día con energía que se libera de manera progresiva a lo largo del día y previene los picos de glucosa y antojos entre comida.

