Cómo preparar unos tacos de carnitas de setas; una receta saludable, delicioso y rápido de hacer

Los tacos de carnitas de setas son una receta muy saludable y nutritiva. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

María León es una de las artistas mexicanas más reconocidas a nivel nacional e internacional, y no solo ha demostrado su talento en el canto, la actuación y el baile, sino también en la cocina. A través de su canal de YouTube, presenta una sección titulada “ComeLeones”, donde comparte recetas saludables y deliciosas.

Y una de las propuestas más interesantes y nutritivas que detalla en su canal es esta receta de carnitas de setas, la cual es una excelente alternativa para quienes siguen una alimentación basada en plantas o desean reducir el consumo de carne. Dentro del video, la cantante destaca “la consistencia de las setas es increíble para cualquier tipo de sazón”, lo que las convierte en un ingrediente versátil y muy práctico.

Esta comida no solo es saludable, sino que también muy flexible ya que se puede combinar con diferentes complementos como tortillas, aguacate, salsa o guacamole. Creando unos deliciosos tacos completos llenos de sabor.

Receta de tacos de carnitas de setas

Una alternativa de comida diferente y con mucho sabor. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El paso a paso de esta receta lo puedes encontrar dentro del canal de YouTube de la cantante. Sin duda alguna esta es una comida nutritiva, deliciosa y rápida de hacer.

Ingredientes

Setas

1 diente de ajo

1 cebolla

1 racimo de cilantro

Salsa soya

Pimienta

Aceite de aguacate

Sal de mar

Chiles (opcional)

Preparación

Cortar el ajo en trozos muy pequeños

Cortar en cuadritos muy pequeños la cebolla

Picar el cilantro de manera que quede muy delgadito

Cortar las setas, se pueden cortar por racimos para que queden trozos un poco más grandes o en picar en pedacitos pequeños

Precalentar el sartén con el aceite de aguacate

Cuando ya esté caliente el aceite, agregar la cebolla y el ajo, esperar a que se sofrían (mover continuamente para que no se quemen)

Cuando ya se este transparentando la cebolla, añadir el cilantro

Para que se comience a dorar un poquito y se vaya combinando con los demás ingredientes

Agregar la sal y la pimienta

Después las setas picadas, mover muy bien para que se integren todos los elementos dentro del sartén

Agregar salsa soya y mover de nuevo

Cuando ya está todo integrado, añadir el chile de tu preferencia

Dejar la comida a fuego medio en la estufa y cubrir con una tapa

Después de unos minutos retirar del fuego

Calentar tortillas y preparar los tacos

Servir y probar

¿Por qué es bueno comer setas?

El utilizar setas, champiñones y portobellos dentro de las comidas ayuda a diversificar el sabor. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las setas son la parte comestible de unos hongos muy específicos, y existen muchas variedades, algunas aptas para ser consumidas por los humanos aunque hay otras que no. Dentro de la cocina estas se destacan por su sabor, textura y forma, además de su adaptabilidad en distintas preparaciones.

Según la Fundación Española del Corazón, las setas “son ricas en hierro, fósforo, yodo, magnesio, selenio, calcio, potasio, zinc, vitaminas A, y vitaminas del grupo B (concretamente B1, B2, B3) C y D. Se trata de un alimento rico en agua, sin grasa, con proteínas de alta calidad y fibra, en definitiva, un alimento muy saludable”.

Dentro de esta receta, las setas son el ingrediente ideal, pues aportan sabor, pero también ofrecen múltiples beneficios nutricionales. No te pierdas la oportunidad de preparar estas carnitas y disfrutarlas con tu familia.