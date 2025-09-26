México

Cómo preparar unos tacos de carnitas de setas; una receta saludable, delicioso y rápido de hacer

Cocina esta deliciosa comida vegana que te sorprenderá por sus beneficios y alto valor nutrimental

Por Miriam Estrella

Guardar
Los tacos de carnitas de
Los tacos de carnitas de setas son una receta muy saludable y nutritiva. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

María León es una de las artistas mexicanas más reconocidas a nivel nacional e internacional, y no solo ha demostrado su talento en el canto, la actuación y el baile, sino también en la cocina. A través de su canal de YouTube, presenta una sección titulada “ComeLeones”, donde comparte recetas saludables y deliciosas.

Y una de las propuestas más interesantes y nutritivas que detalla en su canal es esta receta de carnitas de setas, la cual es una excelente alternativa para quienes siguen una alimentación basada en plantas o desean reducir el consumo de carne. Dentro del video, la cantante destaca “la consistencia de las setas es increíble para cualquier tipo de sazón”, lo que las convierte en un ingrediente versátil y muy práctico.

Esta comida no solo es saludable, sino que también muy flexible ya que se puede combinar con diferentes complementos como tortillas, aguacate, salsa o guacamole. Creando unos deliciosos tacos completos llenos de sabor.

Receta de tacos de carnitas de setas

Una alternativa de comida diferente
Una alternativa de comida diferente y con mucho sabor. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El paso a paso de esta receta lo puedes encontrar dentro del canal de YouTube de la cantante. Sin duda alguna esta es una comida nutritiva, deliciosa y rápida de hacer.

Ingredientes

  • Setas
  • 1 diente de ajo
  • 1 cebolla
  • 1 racimo de cilantro
  • Salsa soya
  • Pimienta
  • Aceite de aguacate
  • Sal de mar
  • Chiles (opcional)

Preparación

  • Cortar el ajo en trozos muy pequeños
  • Cortar en cuadritos muy pequeños la cebolla
  • Picar el cilantro de manera que quede muy delgadito
  • Cortar las setas, se pueden cortar por racimos para que queden trozos un poco más grandes o en picar en pedacitos pequeños
  • Precalentar el sartén con el aceite de aguacate
  • Cuando ya esté caliente el aceite, agregar la cebolla y el ajo, esperar a que se sofrían (mover continuamente para que no se quemen)
  • Cuando ya se este transparentando la cebolla, añadir el cilantro
  • Para que se comience a dorar un poquito y se vaya combinando con los demás ingredientes
  • Agregar la sal y la pimienta
  • Después las setas picadas, mover muy bien para que se integren todos los elementos dentro del sartén
  • Agregar salsa soya y mover de nuevo
  • Cuando ya está todo integrado, añadir el chile de tu preferencia
  • Dejar la comida a fuego medio en la estufa y cubrir con una tapa
  • Después de unos minutos retirar del fuego
  • Calentar tortillas y preparar los tacos
  • Servir y probar

¿Por qué es bueno comer setas?

El utilizar setas, champiñones y
El utilizar setas, champiñones y portobellos dentro de las comidas ayuda a diversificar el sabor. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las setas son la parte comestible de unos hongos muy específicos, y existen muchas variedades, algunas aptas para ser consumidas por los humanos aunque hay otras que no. Dentro de la cocina estas se destacan por su sabor, textura y forma, además de su adaptabilidad en distintas preparaciones.

Según la Fundación Española del Corazón, las setas “son ricas en hierro, fósforo, yodo, magnesio, selenio, calcio, potasio, zinc, vitaminas A, y vitaminas del grupo B (concretamente B1, B2, B3) C y D. Se trata de un alimento rico en agua, sin grasa, con proteínas de alta calidad y fibra, en definitiva, un alimento muy saludable”.

Dentro de esta receta, las setas son el ingrediente ideal, pues aportan sabor, pero también ofrecen múltiples beneficios nutricionales. No te pierdas la oportunidad de preparar estas carnitas y disfrutarlas con tu familia.

Temas Relacionados

TacosCarnitasSetasComida veganaMaría LeónRecetasmexico-recetasmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Rescatan a menor de edad secuestrado en Tlalnepantla de Baz tras operativo de seguridad

Por estos hechos, fueron detenidos dos personas y se incautaron diversas drogas

Rescatan a menor de edad

Desaparece Angie Miller, pareja del cantante colombiano B King asesinado en Edomex: emiten ficha de búsqueda

La información oficial de las autoridades de búsqueda capitalinas señalan que no existe rastro alguno de la mujer desde el 23 de septiembre pasado

Desaparece Angie Miller, pareja del

Nodal comparte un mensaje inspirador a estudiantes de UANL tras abucheos contra su esposa Ángela Aguilar: “Somos el futuro de México”

Algunos integrantes del cuerpo estudiantil lanzaron gritos en contra de la integrante de la dinastía Aguilar, pero a favor de Cazzu

Nodal comparte un mensaje inspirador

Alerta Condusef: este es el fraude con transferencias SPEI que aumenta en México

Delincuentes aprovechan nombres de empresas reconocidas para engañar a usuarios y hacerse de su dinero

Alerta Condusef: este es el

Peso mexicano golpea al dólar hoy 26 de septiembre: en cuánto cotiza el tipo de cambio

Se registró una baja en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Peso mexicano golpea al dólar
MÁS NOTICIAS

NARCO

Desaparece Angie Miller, pareja del

Desaparece Angie Miller, pareja del cantante colombiano B King asesinado en Edomex: emiten ficha de búsqueda

Quién es Alberto Camarillo Zavala, jefe regional de la FGE secuestrado y asesinado en Guanajuato

“Hay que perseguir el delito”: Sheinbaum tras polémicas de la iglesia La Luz del Mundo

DEA revela que el Cártel de Sinaloa “lavó millones” en bancos de EEUU tras acusar a 26 de sus líderes en Illinois

Fiscal de Tabasco afirma que no se llamará a declarar a Adán Augusto López por el caso de “La Barredora”

ENTRETENIMIENTO

Nodal comparte un mensaje inspirador

Nodal comparte un mensaje inspirador a estudiantes de UANL tras abucheos contra su esposa Ángela Aguilar: “Somos el futuro de México”

“Te va a ir mal”: la supuesta advertencia que Cristy Nodal le hizo a su hijo antes de la entrevista con Adela Micha

Wendy Guevara revela que algunos cantantes temen entrar a La Casa de los Famosos México por miedo a la funa: “Es muy tóxico”

“No me invitaron”: Efigenia Ramos revela que Pasquel no la llamó para la misa de Silvia Pinal

“El niño siempre ha estado en peligro”: Efigenia Ramos señala a Mayela Laguna como un riesgo para la sociedad

DEPORTES

Así fueron los atuendos que

Así fueron los atuendos que usaron los luchadores del CMLL como Pokémon en la función de la Arena México

Místico lidera al Team Hawlucha y vence al Team Machamp en la Arena Pokémon

La biología detrás de las mascotas del Mundial 2026: Clutch, Maple y Zayu

Rafael “Divino” Espinoza ya tendría fecha para regresar al ring ¿Peleará contra el Venado López?

¿Cómo marcha la tabla de la Liga MX luego de la jornada 10?