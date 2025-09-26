Cantantes se niegan a participar en La Casa de los Famosos México por “miedo” a los fans, revela Wendy Guevara

Wendy Guevara revela los problemas que enfrenta La Casa de los Famosos México a pocos días de su final. Créditos: Cross Flowers/ Infobae México

Las expectativas crecen previo a la final de La Casa de los Famosos México, pues a lo largo de la temporada los habitantes se llevaron grandes sorpresas.

Sin embargo, la producción parece estar enfrentando problemas para que los artistas asistan a las dinámicas del reality show, así lo reveló en un reciente live Wendy Guevara.

Artistas se estarían negando a participar en La Casa de los Famosos México por temor al público. (Crédito: TikTok: Wendy Guevara)

Cantantes y artistas se estarían negando a participar en La Casa de los Famosos México

La conductora de las pre y pos-galas del reality show 24/7 contó en una transmisión en vivo que la producción enfrenta problemas para que los artistas asistan al programa.

A diferencia de otras temporadas, la integrante de ‘Las pérdidas’ aseguró sentirse asombrada, pues la situación estaría afectando principalmente a los habitantes y al público en general, al no poder disfrutar de un buen contenido.

De acuerdo con Guevara, la respuesta que se ha recibido por parte de los cantantes es: “no mejor no, es que ahorita no puedo”, aunque la realidad es que tienen temor al público, a quien define como “tóxico”.

“Es muy tóxico ya, es demasiado tóxico el reality ya, la gente se intensifica”, aseguró la conductora.

Wendy Guevara no se guardó nada sobre la controversia que ha generado el reality show. Créditos: Cross Flowers/ Infobae México

Carlos Rivera habría sido uno de los principales afectados por el público de La Casa de los Famosos México

La decisión de Carlos Rivera de cancelar su aparición en La Casa de los Famosos México ha generado un intenso debate en redes sociales, especialmente tras las críticas que recibió por su respaldo a Dalílah Polanco.

Cabe recordar que la visita del cantante al popular reality show estaba prevista como parte de la estrategia para promocionar la nueva temporada de ¿Quién es la máscara?, pero la controversia en torno a su apoyo a la actriz modificó los planes de su equipo.

De acuerdo con la cuenta especializada en espectáculos ‘Chamonic’, la cancelación de la visita de Carlos Rivera estuvo motivada por los ataques que el artista recibió en sus redes sociales.

“Carlos Rivera no irá a La Casa de los Famosos México. Él iba a entrar para promocionar el programa ¿Quién es la máscara?, pero como muchos saben, apoya a Dalílah, la cual ha estado siendo atacada en redes sociales y a consecuencia de eso han estado atacando a Carlos Rivera”, informó.

(Captura de pantalla)

“Carlos, tú eres buena persona, no te imagino apoyando a una mujer como Dalílah” y “No puedo creer que estés apoyando a Dalílah Polanco”, son algunos de los comentarios que dejaron los internautas en la última publicación del cantante.