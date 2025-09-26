Así describen alumnos de CCH Sur a Lex Ashton: “Tenía una vibra bien rara y daba miedo”

Un alumno identificado como Lex Ashton impactó a la comunidad estudiantil del CCH Sur el pasado 22 de septiembre cuando asesinó a sangre fría a Jesús Israel Hernández al interior del plantel. Al verse acorralado, el presunto homicida se lanzó de un edificio y quedó herido.
La Fiscalía de la CDMX abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado y por el delito de lesiones. Lex Ashton se encuentra actualmente hospitalizado y custodiado por elementos de seguridad. Recientemente, se reveló el perfil psicológico del sujeto, donde se explica que tenía la intención de asesinar al menos a seis personas.
Según los mensajes supuestamente escritos por Lex Ashton en redes sociales, el ataque en CCH Sur estaría motivado por odio misógino y por la ideología incel con la que posiblemente simpatizaba.
Uno de los post de Facebook atribuidos al joven de 19 años de edad reza: “Ya estoy harto de este mundo, nunca en mi p*ta vida he recibido el amor de una mujer y la neta me duele, me duele saber que los chads pueden disfrutar de las folds y yo no, yo ya lo he perdido todo, no tengo trabajo ni familia ni amigos, no tengo motivos para seguir con vida, no pienso irme solo, voy a retribuir a todas esas malditas y todos lo van a ver en las noticias“.
Lex Ashton: lo que pensaban sus compañeros de clase
Tras la viralización del caso, alumnos del CCH Sur inundaron las redes sociales de reacciones y testimonios de aquellos que conocieron al asesino. Los mensajes que se pueden leer en internet coinciden y señalan a Lex Ashton como una persona “extraña”, “solitaria”, “retraída” y que incluso inspiraba miedo:
“Iba en mi salón y la neta siempre estaba solo. Yo intenté acercarme, pero la neta no se podía, él ponía una gran brecha. Entonces no dudo que perteneciera a estos grupos, ya que era un marginado socialmente. También yo le pregunté a otros compañeros que convivieron más con él, y todos me confirman lo que dije”.
“Pues yo también lo conocía en primer semestre, era muy pero muy raro, yo la verdad me llegué a acercar a él varias veces por buena onda ya que nunca lo veía con nadie”.
“Se veía y era muy tranquilo, sólo lo veía como una persona extraña, se aislaba. Varias veces lo intenté integrar a mi grupo, pero él se iba solo a otros lados. Sí tenía una vibra bien rara, a veces me da un poquito de miedo, pero trataba de no darle importancia".
“Me atrevo a decir que era gentil, sin embargo sí era alguien extraño, no te podías comunicar muy seguido con él”.