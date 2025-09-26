México

Así describen alumnos de CCH Sur a Lex Ashton: “Tenía una vibra bien rara y daba miedo”

El presunto homicida se encuentra hospitalizado y bajo custodia policíaca

Por Ignacio Izquierdo

El sujeto enfrenta cargos de homicidio calificado y lesiones.

Un alumno identificado como Lex Ashton impactó a la comunidad estudiantil del CCH Sur el pasado 22 de septiembre cuando asesinó a sangre fría a Jesús Israel Hernández al interior del plantel. Al verse acorralado, el presunto homicida se lanzó de un edificio y quedó herido.

La Fiscalía de la CDMX abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado y por el delito de lesiones. Lex Ashton se encuentra actualmente hospitalizado y custodiado por elementos de seguridad. Recientemente, se reveló el perfil psicológico del sujeto, donde se explica que tenía la intención de asesinar al menos a seis personas.

El agresor de CCH Sur usó términos de la subcultura incel. (Facebook)

Según los mensajes supuestamente escritos por Lex Ashton en redes sociales, el ataque en CCH Sur estaría motivado por odio misógino y por la ideología incel con la que posiblemente simpatizaba.

Uno de los post de Facebook atribuidos al joven de 19 años de edad reza: “Ya estoy harto de este mundo, nunca en mi p*ta vida he recibido el amor de una mujer y la neta me duele, me duele saber que los chads pueden disfrutar de las folds y yo no, yo ya lo he perdido todo, no tengo trabajo ni familia ni amigos, no tengo motivos para seguir con vida, no pienso irme solo, voy a retribuir a todas esas malditas y todos lo van a ver en las noticias“.

Lex Ashton: lo que pensaban sus compañeros de clase

Revelan nuevos detalles clave de la vida de Lex Ashton, agresor del CCH Sur. (Redes sociales/CUARTOSCURO)

Tras la viralización del caso, alumnos del CCH Sur inundaron las redes sociales de reacciones y testimonios de aquellos que conocieron al asesino. Los mensajes que se pueden leer en internet coinciden y señalan a Lex Ashton como una persona “extraña”, “solitaria”, “retraída” y que incluso inspiraba miedo:

“Iba en mi salón y la neta siempre estaba solo. Yo intenté acercarme, pero la neta no se podía, él ponía una gran brecha. Entonces no dudo que perteneciera a estos grupos, ya que era un marginado socialmente. También yo le pregunté a otros compañeros que convivieron más con él, y todos me confirman lo que dije”.

“Pues yo también lo conocía en primer semestre, era muy pero muy raro, yo la verdad me llegué a acercar a él varias veces por buena onda ya que nunca lo veía con nadie”.

“Se veía y era muy tranquilo, sólo lo veía como una persona extraña, se aislaba. Varias veces lo intenté integrar a mi grupo, pero él se iba solo a otros lados. Sí tenía una vibra bien rara, a veces me da un poquito de miedo, pero trataba de no darle importancia".

“Me atrevo a decir que era gentil, sin embargo sí era alguien extraño, no te podías comunicar muy seguido con él”.

