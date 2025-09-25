Revelan presunto perfil psicológico y motivaciones de Lex Ashton, agresor de CCH Sur

El agresor de CCH Sur usó términos de la subcultura incel. (Facebook)

El pasado lunes 22 de septiembre, un menor de edad fue asesinado y una persona más resultó herida al interior del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur (CCH Sur) tras el presunto ataque con arma blanca de Lex Ashton, un alumno de 19 años de edad que, según testigos, ingresó a la institución educativa vestido de negro, portando lentes oscuros y armado con una guadaña.

Luego de verse acorralado, el presunto agresor intentó escapar y se arrojó de un segundo piso, rompiéndose ambas piernas, por lo que tuvo que ser trasladado a un hospital para atenderlo. Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) vigilan al detenido y la Fiscalía de la Ciudad de México ha iniciado una investigación por homicidio calificado y lesiones.

Alumnos del CCH Sur realizan diversas acciones para pedir justicia por su compañero CCH Sur CRÉDITO: Cuartoscuro

Tras la viralización del caso, surgieron capturas de pantalla de supuestos mensajes de Lex Ashton publicados en redes sociales, donde se refería a sí mismo como “una escoria que tenía que recoger la basura”, donde se quejaba del poco afecto que habían tenido las mujeres con él y usaba términos como “chads” y “brocels”, lo que abrió la conversación sobre un ataque posiblemente motivado por la misoginia y la ideología incel.

Presunto reporte del agresor de CCH Sur: bullying, un padre bipolar, el intento de suicidio de su hermana y sus primeras declaraciones

En estas fotos se observa en interior y usando la sudadera con la que habría cometido el acto. (Facebook/Lex)

El periodista Carlos Jiménez subió a redes sociales el presunto reporte médico que hicieron de Lex Ashton tras su llegada al hospital. En el documento se expone que el joven presentó en el pasado síntomas depresivos que fueron atenidos por psicólogos de la UNAM.

También se describe que el padre del presunto agresor tiene un diagnóstico de bipolaridad, que su hermana intentó suicidarse hace cuatro años, que sufría de bullying desde la primaria y que proviene de una familia desintegrada. El reporte indica que su discurso es “coherente pero ilógico”, que no presenta psicosis ni sentimientos suicidas.

Del mismo modo, el documento deja ver lo que serían sus primeras declaraciones tras entrar al hospital: que tenía la intención de matar a seis personas en total y que se había inspirado en los casos de ataques de jóvenes ocurridos en Estados Unidos.

¿Por qué atacó? La ideología incel, motivación del presunto asesino de CCH Sur

Estos objetos coinciden con los que fueron encontrados al momento de resguardarlo. (Facebook/Lex Ashton/IDperfil61579885383123)

Uno de los mensajes presuntamente escritos por Lex Ashton dice: "Ya estoy harto de este mundo, nunca en mi p*ta vida he recibido el amor de una mujer y la neta me duele, me duele saber que los chads pueden disfrutar de las folds y yo no, yo ya lo he perdido todo, no tengo trabajo ni familia ni amigos, no tengo motivos para seguir con vida pero saben que, no pienso irme solo, voy a retribuir a todas esas malditas y todos lo van a ver en las noticias. doy las gracias a los brocels que me apoyaron con la idea, son lo único que voy a extrañar de este mundo, pero eso ya da igual, los veo en el infierno”.

El uso de estos términos deja ver que, posiblemente, su motor haya sido la ideología incel, un concepto que suele usarse para describir a hombres que son “célibes involuntarios” y que integran una subcultura preocupante para varios países, pues al ser jóvenes incapaces de relacionarse emocionalmente y sexualmente con mujeres, desarrollan un resentimiento social contra ellas que puede tornarse violento.