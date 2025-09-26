Abuchean a Ángela Aguilar en concierto de Christian Nodal en Monterrey; la cantante estaba ahí | Video

(Captura TikTok)

Christian Nodal ofreció un concierto gratuito en el campus Ciudad Universitaria de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) con motivo del aniversario número 92 de la institución.

Durante el evento, una parte del cuerpo estudiantil lanzó gritos en contra de Ángela Aguilar -esposa del intérprete de regional mexicano- y externaron su apoyo a Cazzu -ex pareja del cantante y madre de su hija Inti-.

Nodal escuchó el rechazo del público hacia su pareja, así que detuvo el show por un momento, soltó una risa aparentemente nerviosa y con un semblante serio comentó:

“Mi esposa es parte del show cuando siento que el público es de confianza y yo creo que muchos están aquí para disfrutar la música, así que le vamos a dar por ahí”.

(Captura de pantalla @unaforajidaa)

¿Ángela Aguilar escuchó los abucheos en su contra?

Tras lo sucedido, algunos asistentes se percataron que la esposa de Christian Nodal se encontraba tras bambalinas y señalaron que posiblemente escuchó los gritos que el público lanzó en su contra.

Las imágenes de Ángela Aguilar en el show dividieron opiniones en redes sociales; mientras algunos aplaudieron los abucheos del cuerpo estudiantil de UANL, otros lamentaron que la cantante pudo haber escuchado lo sucedido.

“Que esto no se vuelva a repetir.”

“Pobrecita la verdad no sé qué espera el público de ella, su mayor error fue enamorarse, la están crucificando por cosas que todos en algún momento hicieron."

“Ya me estaba dando poquilla lástima, pero me acuerdo que todos somos adultos y que no se rompió ningún corazón y se me quita.”

“A todos los que estuvieron ahí y gritaron Cazzu, mis respetos.”

(Captura de pantalla @nodal)

Hasta el momento, Ángela Aguilar no se ha pronunciado al respecto y, después del show, Christian Nodal publicó una fotografía de la mascota de la universidad en sus historias de Instagram con un mensaje: “Los amo un chingo”.

“Todos los que estamos aquí somos el futuro de México”: Christian Nodal

Durante el concierto, el cantante exhortó a los estudiantes a continuar con su preparación profesional.

“Yo tengo 26 años, tengo claro que ustedes deben de tener de 19 a los 21... quiero dejarles saber que ningún sueño es tan grande, ninguna meta es inalcanzable, todos los sueños se cumplen. Un día yo decidí no ir a la universidad porque me funcionó desde otra manera, el arte, algo que me apasiona. Lo más cercano a tener un título de universidad son 6 Grammys, es el único orgullo que le puedo llevar a mi mamá. Lo que les quiero decir es que todos los que estamos aquí somos el futuro de México, así que sigan estudiando”, dijo.