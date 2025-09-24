Universal Music vs Christian Nodal: confirman audiencia inicial por presunta falsificación de contratos

(Facebook Christian Nodal)

La batalla legal entre Christian Nodal y Universal Music continúa.

Ahora, trascendió que la carpeta de investigación por presunta falsificación de más de 30 contratos ya fue judicializada, así que tanto el cantante como sus padres, Jaime González y Cristy Nodal, podrían ser citados a una audiencia.

De acuerdo con información de El Universal, Ulrich Richter Morales -abogado de la disquera- confirmó esta información y dio a conocer que la cita fue radicada el pasado 22 de septiembre ante un Juez de Control Federal adscrito al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente.

Fotografía cedida por Universal Music Entertainment del cantante Christian Nodal. EFE/Marco Pena

Hasta el momento, ni la familia Nodal ni sus abogados han confirmado o desmentido esta información. Tampoco se ha dado a conocer la fecha asignada para la audiencia inicial.

De hecho, horas antes de que trascendiera esta información, Ángela Aguilar -esposa del cantante- publicó una fotografía en sus historias de Instagram donde presumió que tanto ella como su esposo se encuentran disfrutando de unos días de descanso en el mar.

(IG: @anegla_aguilar_)

¿Cuál es el conflicto entre Christian Nodal y Universal Music?

La historia de Nodal con esta disquera comenzó cuando él estaba dando sus primeros pasos como intérprete de regional mexicano en la industria musical, pues firmó un contrato con dicha empresa para colaborar de 2016 a 2020.

Durante ese lapso de tiempo, el sonorense lanzó sus discos Me dejé llevar, Ahora y Ayayay!, de los que se desprenden temas como Adiós amor, Probablemente, No te contaron mal, De los besos que te di, por mencionar algunos.

Demanda de Universal a Christian Nodal Foto: Cortesía

Luego de que concluyó el contrato, el artista comenzó un proceso legal por vía civil en contra de la disquera por los derechos de sus canciones, pero Universal Music lo contrademandó ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presunta falsificación de contratos que habrían sido presentados como presuntas pruebas.

La audiencia de desahogo de pruebas se llevó a cabo en mayo de este 2025 en la Ciudad de México, a la que también habrían asistido los padres del cantante, Jaime González y Cristy Nodal, ya que ellos manejaban su carrera cuando trabajó con Universal Music.

Posteriormente, la disquera solicitó que se judicializara la carpeta de investigación, es decir, que será revisada por un juez, y todo parece indicar que esto ya ocurrió, por lo que los Nodal deberán asistir a una audiencia inicial ante un Juez de Control Federal.