Yuridia lanza "Que Agonía" en solitario y fans festejan nueva versión sin Ángela Aguilar: "ganó México"

La colaboración entre Ángela y Yuridia se lanzó en 2023

Por Cinthia Salvador

La colaboración entre Ángela y
La colaboración entre Ángela y Yuridia se lanzó en 2022. (Ocesa)

El lanzamiento de una versión del tema “Que agonía”, interpretado solamente por Yuridia, ha provocado reacciones entusiastas entre sus seguidores. El videoclip, publicado el 23 de septiembre en el canal oficial de YouTube de la cantante, corresponde a la grabación de su concierto en la Plaza de Toros México, realizado el pasado 5 de abril de 2025, donde Yuridia consiguió consolidarse como la primera mujer en agotar la totalidad del recinto con un espectáculo en formato 360°.

La nueva versión del tema prescinde de la participación de Ángela Aguilar, lo que ha generado múltiples comentarios entre el público.

El concierto formó parte de la gira “Sin Llorar Tour 2025” y el material fue registrado para el primer álbum en vivo de la intérprete, titulado “Monumental (En Vivo desde la Plaza de Toros La México)“. El disco se lanzó este año e incluye 37 canciones que recopilan momentos destacados de la carrera musical de la sonorense. Una parte del público pudo ver el espectáculo en tiempo real, mientras que actualmente está disponible en la plataforma de streaming ViX.

Tras las polémicas que enfrenta
Tras las polémicas que enfrenta Ángela Aguilar, el público recibió bastante bien la versión de la sonorense en solitario. (Foto: Captura de pantalla/Youtube)

La decisión de presentar la canción “Que agonía” solo con la voz de Yuridia ha recibido un respaldo considerable en redes sociales, donde gran parte de sus fans compartió mensajes expresando que “la voz de Ángela Aguilar no hace falta en el tema”. La percepción sobre la colaboración original ha cambiado en los últimos meses a raíz de las polémicas recientes que rodean a la hija de Pepe Aguilar, quien enfrenta críticas constantes tras hacer pública su relación sentimental con el cantante Christian Nodal.

En entrevistas ofrecidas en 2025, entre ellas la realizada en la emisora La Mejor, Yuridia abordó abiertamente el proceso detrás del dueto con Ángela. Durante la conversación, la intérprete compartió detalles de su vínculo con el regional mexicano, un género con el que asegura tener una conexión profunda.

Respecto al origen de “Que agonía”, reveló que la canción le fue enviada inicialmente por la menor de la dinastía Aguilar para que fuera grabada como solista. Después de escucharla, decidió invitarla a participar en el proyecto conjunto.

Hace 3 años, la hija
Hace 3 años, la hija de Pepe Aguilar habría invitado a participar a Yuridia en el proyecto conjunto. (Captura de pantalla @dreamnini8)

La aparición de la versión en solitario ofreció un nuevo matiz a uno de los éxitos recientes de Yuridia y coincidió con una etapa de proyección significativa para su carrera.

“Por fin tenemos ‘Que Agonía’ de Yuridia en solitario, sin Ángela, hoy ganó México”, “Yuridia no grita”, “Así debió salir la canción desde un principio”, “Siempre la escucho por Yuridia”, “Ahora si la voy a escuchar”, “La mejor versión”, “Gracias Yuridia”, “Yuridia es la reina del regional mexicano”, son algunos de los comentarios que se leen en plataformas como YouTube, X y TikTok.

