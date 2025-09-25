Tras violencia en CCH Sur, diversos planteles de la UNAM comienzan paro

Estudiantes de CCH Sur piden justicia por el alumno de 16 años asesinado en el plantel. (Cuartoscuro/ROGELIO MORALES)

Tras el asesinato de un alumno en el CCH Sur, perpetrado por otro joven estudiante y las posteriores marchas para exigir seguridad, el día de hoy al menos cinco planteles de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) comenzaron un paro de actividades.

Las protestas estudiantiles se intensificaron desde el miércoles, cuando grupos de alumnos del CCH Sur marcharon dentro del plantel para exigir medidas tras el fallecimiento de Jesús Israel, estudiante atacado dentro de esas instalaciones. A raíz de estos hechos, se llevaron a cabo diversas asambleas estudiantiles que continúan este jueves en varios planteles, y no se descarta que otras escuelas se sumen a las suspensiones de labores, debido también a las marchas que protestan por el asesinato ocurrido en Ayotzinapa.

Agresor en CCH Sur Créditos: Instagram/@Momazos Cch Sur

Entre las facultades en paro total se encuentra la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL), una de las primeras en sumarse a las causas sociales, anunció la suspensión de todas sus actividades académicas y administrativas del 24 de septiembre al 3 de octubre. Durante este periodo, las instalaciones están tomadas y se mantiene un llamado a la solidaridad por las víctimas de violencia.

Comunicado de la FFyL de la UNAM. Foto: x.com/

La Escuela Nacional de Trabajo Social (ENTS) también suspendió todas sus actividades presenciales en el mismo lapso, aunque sin toma de instalaciones. El sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la ENTS no participa en el paro, mientras que la administración garantiza la continuidad de trámites y servicios escolares esenciales.

La Facultad de Artes y Diseño (FAD) en su sede de Xochimilco se sumó al paro total en el mismo periodo y exhortó al resguardo de áreas académicas y bienes materiales.

En paro activo se encuentra la Facultad de Enfermería y Obstetricia (FENO), donde las clases teóricas se reanudarán hasta el lunes 29 de septiembre. Mientras tanto, se mantienen las asesorías clínicas en el centro de simulación.

La Facultad de Ciencias permanecerá en paro activo todo el día jueves. Por su parte, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) aplazó reanudar actividades para celebrar una asamblea estudiantil.

La Escuela Nacional Preparatoria (ENP) planteles 5 y 2 mantendrá las clases presenciales, pero sin pase de lista ni evaluaciones, para permitir la participación en protestas.

Las manifestaciones y suspensión de actividades surgen después de que estudiantes, docentes y familiares realizaran movilizaciones en el CCH Sur y Ciudad Universitaria para denunciar la inseguridad e impulsar demandas de justicia frente a la violencia en la universidad.

En otras facultades, se realizan asambleas para considerar irse a paro, tal como la Facultad de Psicología