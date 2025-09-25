México

Tras violencia en CCH Sur, diversos planteles de la UNAM comienzan paro

El paro sucede en un contexto donde los alumnos piden mayor seguridad y se posicionan por otras masacres que involucran estudiantes

Por Andrea Rodríguez Eleuterio

Guardar
Estudiantes de CCH Sur piden
Estudiantes de CCH Sur piden justicia por el alumno de 16 años asesinado en el plantel. (Cuartoscuro/ROGELIO MORALES)

Tras el asesinato de un alumno en el CCH Sur, perpetrado por otro joven estudiante y las posteriores marchas para exigir seguridad, el día de hoy al menos cinco planteles de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) comenzaron un paro de actividades.

Las protestas estudiantiles se intensificaron desde el miércoles, cuando grupos de alumnos del CCH Sur marcharon dentro del plantel para exigir medidas tras el fallecimiento de Jesús Israel, estudiante atacado dentro de esas instalaciones. A raíz de estos hechos, se llevaron a cabo diversas asambleas estudiantiles que continúan este jueves en varios planteles, y no se descarta que otras escuelas se sumen a las suspensiones de labores, debido también a las marchas que protestan por el asesinato ocurrido en Ayotzinapa.

Agresor en CCH Sur Créditos: Instagram/@Momazos Cch Sur

Entre las facultades en paro total se encuentra la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL), una de las primeras en sumarse a las causas sociales, anunció la suspensión de todas sus actividades académicas y administrativas del 24 de septiembre al 3 de octubre. Durante este periodo, las instalaciones están tomadas y se mantiene un llamado a la solidaridad por las víctimas de violencia.

Comunicado de la FFyL de
Comunicado de la FFyL de la UNAM. Foto: x.com/

La Escuela Nacional de Trabajo Social (ENTS) también suspendió todas sus actividades presenciales en el mismo lapso, aunque sin toma de instalaciones. El sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la ENTS no participa en el paro, mientras que la administración garantiza la continuidad de trámites y servicios escolares esenciales.

La Facultad de Artes y Diseño (FAD) en su sede de Xochimilco se sumó al paro total en el mismo periodo y exhortó al resguardo de áreas académicas y bienes materiales.

En paro activo se encuentra la Facultad de Enfermería y Obstetricia (FENO), donde las clases teóricas se reanudarán hasta el lunes 29 de septiembre. Mientras tanto, se mantienen las asesorías clínicas en el centro de simulación.

La Facultad de Ciencias permanecerá en paro activo todo el día jueves. Por su parte, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) aplazó reanudar actividades para celebrar una asamblea estudiantil.

La Escuela Nacional Preparatoria (ENP) planteles 5 y 2 mantendrá las clases presenciales, pero sin pase de lista ni evaluaciones, para permitir la participación en protestas.

Las manifestaciones y suspensión de actividades surgen después de que estudiantes, docentes y familiares realizaran movilizaciones en el CCH Sur y Ciudad Universitaria para denunciar la inseguridad e impulsar demandas de justicia frente a la violencia en la universidad.

En otras facultades, se realizan asambleas para considerar irse a paro, tal como la Facultad de Psicología

Temas Relacionados

UNAMCCH SurparoFFyLFacultad de CienciasFCPySAyotzinapamexico-noticias

Más Noticias

Regresan a México restos de connacional que murió en EEUU durante operativo de ICE

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el Consulado continuará ofreciendo protección consular a la familia Villegas

Regresan a México restos de

El programa del Bienestar que te brinda hasta 100 mil pesos y cómo inscribirse para participar

El registro para este programa estará abierno en los próximos días

El programa del Bienestar que

Samuel Sarmiento, ex vocal de Los Recoditos, llora la muerte de su bebé: “Es un dolor terrible”

El cantante de regional mexicano habló con honestidad sobre el duelo que enfrenta junto a su esposa e hijos, mostrando una faceta vulnerable y llena de esperanza en medio de la adversidad

Samuel Sarmiento, ex vocal de

Metro CDMX y Metrobús hoy 25 de septiembre: marcha lenta en la Línea 3

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves

Metro CDMX y Metrobús hoy

Monreal justifica el desorden en la Suprema Corte: “Están en un proceso de enseñanza”

El líder de los diputados de Morena reconoció que los nuevos ministros han cometido errores

Monreal justifica el desorden en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Vinculan a proceso a “El

Vinculan a proceso a “El Pelón”, presunto lavador de dinero de Los Chapitos detenido en Edomex

Detienen a ocho personas vinculadas a la extorsión tras cateos en CDMX, Morelos y Jalisco

Sentencian a 12 años de prisión a “El Chombo”, presunto exlíder de Los Zetas

Decomisan un “monstruo” todoterreno con arsenal de armas largas y equipo táctico en Concordia, Sinaloa

Rubén Rocha Moya descarta cambios tras ataque armado a su nieta y escoltas en Culiacán: “No cambia nada”

ENTRETENIMIENTO

Los mejores memes que dejó

Los mejores memes que dejó la estrategia de Shiky con la que nominó a todos en La Casa de los Famosos México

Remind GNP 2025: fecha y preventa para ver a Beach Boys, KC and The Sunshine Band y más en el festival retro

La millonaria fortuna que ganó la película más taquillera de Hollywood dirigida por un mexicano

Adriana Pérez Cañedo se despide de su programa de radio tras más de dos décadas al aire

“Fui víctima de la maldición de Moctezuma”: Tobías Forge y Ghost sí lograron presentarse en su segunda fecha en CDMX

DEPORTES

David Faitelson defiende a Kevin

David Faitelson defiende a Kevin Mier tras su nuevo error con Cruz Azul: “Tiene que tomar ciertos riesgos”

Puebla vs Chivas, IA predice al ganador del encuentro

¿Deja el ciclismo? Isaac del Toro recibe cinturón conmemorativo del Consejo Mundial de Boxeo

CMLL Grand Prix de Amazonas 2025: perfil de las luchadoras mexicanas y extranjeras participantes

Esta es la verdad sobre la supuesta muerte de Víctor Manuel Vucetich