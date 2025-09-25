“Tienen una gran sensibilidad”: David Zepeda elogia a reporteros tras pleito con Susana Zabaleta y Ricardo Pérez

(Instagram)

En medio de la controversia que ha enfrentado a Susana Zabaleta y a varios reporteros de espectáculos, el actor David Zepeda ofreció un mensaje conciliador a favor de los medios de comunicación.

Durante un encuentro con la prensa, el galán de telenovelas subrayó la importancia de mantener una relación de respeto mutuo entre artistas y reporteros, destacando la labor de quienes día a día cubren las noticias del entretenimiento.

¿Qué dijo David Zepeda?

Zepeda no escatimó elogios para los representantes de los medios. Frente a las cámaras, dejó claro que reconoce su trabajo y que el vínculo entre prensa y artistas debe basarse en la gratitud:

“Ustedes son personas muy trabajadoras, con una gran capacidad, con una gran sensibilidad, por eso están donde están y por eso empresas tan importantes los tienen”, comentó y añadió:

Actor mexicano, David Zepeda. Instagram

“Para mí, ustedes son sumamente valiosos, inteligentes, capaces. Evidentemente, gracias a ustedes, nosotros damos la información de lo que está sucediendo y, y no solo cuando los necesitamos, ¿no?“.

De igual manera, el famoso reiteró que para él era importante mantener una buena relación con la prensa.

David Zepeda fue expuesto por dos mujeres a quienes les mandó mensajes para conocerlas (Foto: Instagram / @davidzepeda1)

“Y sobre todo, el respeto es fundamental. Y para mí, ustedes merecen siempre mi respeto, mi admiración”, puntualizó.

Cuando un reportero le preguntó sobre los momentos en que los artistas llegan cansados o de mal humor y se enfrentan a los medios, el actor insistió en que los comunicadores no tienen la culpa de esas situaciones:

“Pero tampoco tienen la culpa ustedes, ¿no? Tampoco tienen la culpa ustedes, eh, básicamente sería eso, mi hermano. Es complicado. Y, y una noticia, una respuesta tal vez también y una pregunta con, con cierta, jiribilla ahí, en la edición también puede haber medios que no le editan y confunden la nota, ¿no? Y se hace complica, pero, pues es parte", sentenció.

Hace unos años, David Zepeda enfrentó la filtración de un video íntimo (Instagram)

Finalmente, Zepeda ahondó en que como figura pública se debe ‘tener la piel gruesa y saber aguantar’.

“También ser muy agradecido cuando hablan bien de ti, que eso es lo más importante", dijo.

¿Qué pasó con Susana Zabaleta y los reporteros?

Las palabras de Zepeda llegan después de varias semanas de tensión entre Susana Zabaleta y la prensa.

Todo comenzó en el aeropuerto de la Ciudad de México, cuando la actriz y cantante era seguida de cerca por un grupo de reporteros. En medio del tumulto, Zabaleta se tropezó, lo que provocó que su pareja, el comediante Ricardo Pérez, explotara contra los medios.

Lejos de quedar ahí, la situación escaló cuando La Cotorrisa envió a un reportero para cuestionar a otros periodistas sobre su forma de abordar a las figuras del espectáculo. Este gesto fue percibido como una burla y encendió aún más los ánimos.

(IG: @susanazabaleta // Captura Ventaneando)

Días después, el propio Pérez presentó un sketch en el programa riéndose de los medios y de sus prácticas.

Como respuesta, en una nueva llegada de Zabaleta al aeropuerto, varios comunicadores la recibieron con abucheos y el grito de “¡Prensa digna!”, un episodio que provocó críticas divididas entre el público y otros artistas.