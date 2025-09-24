Flor Rubio asegura que ella no hubiera gritado “prensa digna” contra Susana Zabaleta por ésta razón

(Instagram)

Tras la controversia que rodea a Susana Zabaleta y Ricardo Pérez, Flor Rubio dio su punto de vista en Venga la Alegría, donde se desmarcó de la protesta que un grupo de reporteros realizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

El 22 de septiembre, los periodistas recibieron a la actriz con abucheos y el grito de “¡prensa digna!” en señal de inconformidad, lo que generó un debate nacional.

Durante la transmisión del 23 de septiembre, la conductora explicó que, aunque respeta el derecho de sus colegas a manifestarse, ella no se habría unido a ese tipo de reclamo.

¿Por qué Flor no habría gritado prensa digna?

En el segmento del matutino de Tv Azteca, la controversial conductora detalló las razones por las que hubiera preferido no gritarle a Susana en el aeropuerto.

(Foto: TV Azteca // YT: La Corporrisa)

“Ella, desafortunadamente, está entre la espada y la pared, porque por un lado es su pareja y, por otro lado, los medios de comunicación. Yo los apoyo cien por ciento. Si yo hubiera estado ahí, quizá no hubiera dicho ni ‘prensa digna’ ni tampoco hubiera abucheado. Yo la hubiera dejado pasar en silencio con, en actitud de protesta, porque efectivamente, compañeros, tienen todo el derecho de protestar”.

Rubio insistió en que la prensa tiene derecho a expresarse, pero subrayó que su forma de actuar sería distinta:

“Porque nadie, por más famoso, por más influencer, por más millones de seguidores que tenga y te ataquen en las redes, nadie tiene derecho a ofendernos, a lastimarnos y a insultarnos. Nadie”.

Ricardo Pérez y Slobotzky se burlaron de ‘Ventaneando’ y otros programas de televisión tras un tenso encuentro entre el standupero y su pareja, Susana Zabaleta, en el aeropuerto de la CDMX. (La Corporisa, YouTube)

Aunque reconoció que la reacción de Ricardo Pérez al tropezón de Zabaleta pudo deberse a un impulso de protección, reiteró que no se debe atacar a los reporteros:

“Reaccionas y proteges a tu novia, pero no vas en contra de los periodistas que están ahí”.

En el programa, también se abordó la parodia que Ricardo Pérez realizó junto a José Luis Slobotzky en La Cotorriza. Si bien Flor Rubio consideró que las parodias suelen ser una forma de admiración, remarcó que no deben utilizarse para humillar:

“Las parodias son, en gran parte, en admiración a los personajes que estás parodiando. Pero cuando las haces para lastimar, para humillar, para denostar, viene otra connotación”.

En entrevista con ventaneando, Francisco Céspedes ventiló que la cantante fue diagnosticada con cáncer. (Foto: @susanazabaleta, Instagram)

La conductora cerró su intervención enfatizando el esfuerzo de los reporteros que cubren este tipo de eventos:

“La gran mayoría de ellos son muchachos que pasan horas trabajando en la calle, muchachos esforzados, muchachos que se generaron en la cultura del esfuerzo y que trabajan todos los días como ellos para llevar pan y comida a su casa”.

Con estas declaraciones, Flor Rubio se posicionó en defensa del gremio periodístico, pero marcó su propia línea de respeto y discreción, asegurando que su protesta hubiera sido silenciosa y sin consignas como “¡prensa digna!”.