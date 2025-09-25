Remind GNP 2025: fecha y preventa para ver a Beach Boys, KC and The Sunshine Band y más en el festival retro

Remind GNP regresa a Ciudad de México con un festival que celebra la música, el arte y la gastronomía en el Estadio Alfredo Harp Helú (Ocesa)

La próxima edición de Remind GNP en Ciudad de México promete transformar el Estadio Alfredo Harp Helú en un punto de encuentro donde la música, la gastronomía y el arte convergen para celebrar la vida y la memoria colectiva.

Este festival, que ya dejó huella en Guadalajara en 2023, regresa con una propuesta que invita a compartir momentos con seres queridos, reviviendo la energía de las décadas doradas del disco, el soul, el rock y el pop.

El evento se distingue por su enfoque integral, diseñado para que asistentes de todas las edades encuentren su espacio. Entre las actividades programadas destacan áreas recreativas para niñas y niños, lo que garantiza un entorno familiar y seguro.

The Beach Boys, la legendaria banda californiana, se presentará en el Estadio Alfredo Harp Helú

El Estadio Alfredo Harp Helú, situado en el Autódromo Hermanos Rodríguez, será el escenario donde se generarán nuevos recuerdos al ritmo de la música y bajo el resplandor de las luces.

La experiencia que propone Remind GNP abarca desde actividades interactivas para los más pequeños hasta la exhibición de instalaciones artísticas de gran impacto, consolidando una propuesta que combina entretenimiento, arte y alta cocina.

Más allá de su formato de festival, Remind GNP se presenta como un testimonio de la vigencia de la música y la importancia de celebrar el pasado como una prueba tangible de que la vida merece ser disfrutada intensamente.

Earth, Wind and Fire

La edición de este año rinde homenaje a los años 60 y 70, con una programación que abarca géneros como el pop rock, el dance, la música disco, el funk y el surf.

Uno de los momentos más esperados será la actuación de The Beach Boys, banda que, con más de 60 años de trayectoria, ha dejado una marca indeleble en la historia musical gracias a sus sofisticadas composiciones y arreglos.

Considerados una de las agrupaciones más exitosas del mundo, The Beach Boys han vendido más de 100 millones de discos y han sido reconocidos por la revista Rolling Stone, que ubicó su álbum Pet Sounds (1966) como el segundo mejor de todos los tiempos.

Este regreso a México adquiere un significado especial tras el reciente fallecimiento de Brian Wilson, legendario líder y cofundador del grupo, lo que otorga a su presentación un carácter de homenaje y memoria.

KC And The Sunshine Band

El festival también contará con la presencia de Earth, Wind and Fire, quienes han sido fundamentales en la evolución del funk, el R&B, la música disco y africana desde su formación en 1970. Su propuesta, que fusiona elementos espirituales, jazz y un mensaje positivo, ha trascendido generaciones.

Con ventas que superan los 90 millones de discos y seis premios Grammy, Earth, Wind and Fire han revolucionado el pop mediante la incorporación de instrumentos africanos y han conectado profundamente con comunidades racializadas en Estados Unidos. Su legado incluye himnos como “Do You Remember The 21st Night Of September?”, una frase que ha quedado grabada en la memoria colectiva de millones de personas.

La tríada de los 60, 70 y 80 no estaría completa sin los reyes del disco: KC And The Sunshine Band. Fundada en 1973 por Harry Wayne Casey (KC), la banda ha construido una carrera de más de cinco décadas, con canciones incluidas en más de 200 bandas sonoras de películas y reconocimientos como los Premios Grammy y los American Music Awards.

La edición 2024 de Remind GNP

Su estilo, que combina disco, funk y R&B en éxitos como “Give it Up” y “That’s The Way (I Like It)”, los consolida como una de las agrupaciones más emblemáticas de la música setentera. La creatividad de Harry Wayne Casey sigue vigente, demostrando que el dance trasciende épocas.

La venta de boletos para Remind GNP iniciará con la Preventa Banamex el 30 de septiembre a las 14:00, mientras que la venta general comenzará el 1 de octubre a través de Ticketmaster y en la taquilla del recinto.